從監獄走出地獄人生 更生人成慈濟人致力宣導反毒

蔡天勝、林朝清、王琳恩、陳素芬及一路陪伴的慈濟志工積極宣導反毒。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳／台中報導

曾因吸毒、販毒而入獄的蔡天勝、林朝清、王琳恩、陳素芬，出獄後經過許多努力，不但戒了毒更成為反毒志工，他們三日現身說法，蔡天勝以過來人的身分，讓大家知道吸毒後就只有監獄或地獄這兩條路，鼓勵大家向毒品說「不！」。

蔡天勝年輕時吸毒、販毒，讓父母傷心難過，更讓自己一步步走入黑暗深淵。獄中從獄警手上拿到《了凡四訓》，改變他的心念，發願走向正道。蔡天勝出獄後立刻找慈濟台中分會，詢問如何當志工。蔡天勝說，被關過的人回籠率大概有八成，我比較幸運，除了在獄中因為書籍而受到啟發外，出來後，慈濟志工用愛與包容與我相處，這逐漸堅定了我從善的心志。成為慈濟人後，到監獄說法持續二十年。期間也帶出六位更生人成為慈濟人。

林朝清在二十多歲因為好奇、被朋友慫恿而吸毒。毒癮發作為了找錢買毒，偷拐搶騙、連家中神明金牌也偷，多次進出監獄，讓他的母親傷透了心。直到獄友蔡天勝不停地帶著他，逐漸脫離毒海地獄。林朝清曾注射過量而昏迷進醫院，他的兄弟姊妹跟太太都放棄他，只剩下母親不願放棄他。後來在眾人關懷幫助，終於戒掉毒癮。如今的他陪伴著九十多歲的母親，他表示，年輕時折騰媽媽，現在行善行孝。林朝清呼籲：「不要好奇去碰毒品，它會讓你從人變成禽獸。」

王琳恩原本也有幸福美滿的家庭，卻因誤交損友吃喝嫖賭，原本收入豐厚的生活變成入不敷出，房子被法拍，為了還地下錢莊的債務而運毒到日本，被查獲後在日本服刑。期間接到妻兒離開他的消息，起了輕生念頭，寫信請外交部代為處理後事，外交部請慈濟關懷，日本慈濟志工透過書信與書籍鼓勵王琳恩，王琳恩出獄後，前妻及子女仍不願與其聯絡，王琳恩聯絡蔡天勝，跟著一起當志工、反毒宣導。

陳素芬因為家庭經濟關係，加上找不到工作而販毒，被捕入獄。獄中聽到高肇良的分享，萌起善念。出獄後由台中慈濟志工邱仁吉、張美慧一路陪伴，2025年底在台中受證為慈濟人。陳素芬販毒時為了試品質而吸毒，第一次吸食時不斷嘔吐，她納悶：「不知道為什麼吸毒者會喜歡吸。」陳素芬最遺憾的就是因為販毒入獄，來不及盡孝道，也無法陪伴孩子長大，讓他們誤入岐途，感受到因果與現世報。

蔡天勝和林朝清曾吸毒二十多年，後遺症不只身體受損，連血管也看不到，就醫抽血時，護理人員都要花很多心力找血管。王琳恩與陳素芬都因販毒入獄，每次看到毒駕新聞，都很懺悔，王琳恩說：「吸毒是傷到個人跟家庭，但是販毒是破壞很多人的家庭，所以罪業很重。」陳素芬說：「毒品讓我家破人亡，我一直懺悔。販毒比殺人犯還糟糕，因為我每販毒一位就是傷害一個家庭，我賣給對方就是害他的家庭。」如今蔡天勝與林朝清一起創業開素食店，接引更生人，提供工作機會，帶他們做環保志工，也提供愛心餐給弱勢。不斷以自身為例進監獄演講、到校園或其他活動進行反毒宣導。