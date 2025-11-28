從省議員到七屆立委 楊瓊瓔：爭取黨內提名帶領台中市前進
民進黨陸續完成部分2026地方縣市選舉佈局，其中台中市將由現任立委何欣純代表出戰。至於國民黨方面，現任市長盧秀燕兩屆任期即將屆滿，接班布局備受關注。有意爭取市長提名的七屆立委楊瓊瓔今（28）日指出，在許多民眾鼓勵與勸進下，她已準備好參加初選，期盼帶領台中市持續向前。
盧秀燕自2018年擔任台中市長，2022年連任時更以近6成得票大幅領先對手蔡其昌。如今兩屆任期將滿，藍營內部開始討論接班人選，其中包括立法院副院長江啟臣與七屆立委楊瓊瓔，都被視為可能投入角逐的主要人選。
楊瓊瓔今日前往台中市清水紫雲巖參拜時表示，許多民眾勸進她參加黨內初選，她也願向市民正式表態：「我已經準備好了。」她說，自己24歲起為台中打拼，曾任兩屆省議員、七屆立法委員，也曾受盧秀燕邀請擔任副市長，對台中有深刻了解。未來希望與市民一起努力，共同讓台中持續進步，將義無反顧，全力以赴。
對此，國民黨主席鄭麗文表示，中常會日前已通過「2026縣市長選舉提名特別辦法」，原則上以現任優先提名；若地方無現任者，則依各縣市情況處理。她指出，若同一選區出現兩位以上具高度意願的人選，將先啟動協調，如無法取得共識，將依規定進入初選機制。
