從看衰到封神！Netflix鎮台之寶《怪奇物語》如何影響流行文化？
1.從小眾科幻影集搖身一變為全球現象級大劇解析
2.為串流「演算法」立下標竿的集大成之作
3.宅宅因該劇成為最酷的反叛與對抗惡魔象徵
【文／李子凡】當達菲兄弟（Duffer Brothers）構思一個結合「恐怖大師」史蒂芬金（Stephen King）與史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）風格的電視影集時，很難說服電視台高層點頭，以一群孩子作為主角的群戲，製作上可能會是場災難；也有人覺得整體調性太過驚悚，不適合讓兒童成為故事中心。然而，當2016年《怪奇物語》（Stranger Things）第一季一次性完整上線後，影集立刻爆紅，並且從一部小眾科幻影集演變成全球性的現象級大戲。 隨著本劇進入第五季最終章，讓我們來回顧《怪奇物語》橫空出世後，如何引領風潮、影視與流行文化。
《怪奇物語》引領流行文化1.
80年代美學與懷舊風潮的復興
80年代懷舊氛圍一直存在，但《怪》劇出現後將它推向了極致，讓Z世代與千禧世代認識甚至擁抱當時的審美觀，例如飛行員夾克、高腰「老媽牛仔褲」和鯔魚頭（mullets）等復古潮流重出江湖；另外，該劇甚至讓已停產的New Coke （新可口可樂）限時回歸、Levis、Nike 等大牌也紛紛推出聯名系列，將戲裡的服裝變成了街頭潮流。
另外一個讓媒體嘖嘖稱奇的「回春奇蹟」——絕對是劇中使用英國女歌手凱特布希（Kate Bush）1985年的單曲《Running Up That Hill》，該首歌是劇中角色麥克絲的愛歌，也是推進劇情的關鍵，就在發行近40年後，因為出現在《怪》劇而衝上告示牌全球200強單曲榜冠軍，更在Spotify突破十億次串流。其他熱門歌曲：Metallica 的《Master of Puppets》、The Clash 的《Should I Stay or Should I Go》，以及 Limahl 的《Neverending Story》在影集播出後，串流播放量都呈現爆炸式增長。
《怪奇物語》引領流行文化2.
立下串流神劇標竿，改寫產業規則
《怪奇物語》首季推出時，正處於串流電視還在摸索著未來與方向的階段。當時，凱文史貝西擔綱的政治驚悚劇《紙牌屋》（2013–18）仍是 Netflix 原創影集的旗艦代表。
但《怪》劇的類型遠超過《紙牌屋》，涵蓋了科幻、驚悚、怪物與動作冒險（集商業賣座元素之大成），證明了串流平台有能力製作出媲美（甚至超越）好萊塢大銀幕規格的「大製作」，並開創了「馬拉松式追劇」（Binge-watching）的全球狂熱。
串流的運作機制——鼓勵一口氣追劇與沉浸式觀看；另一就是觀看體驗不再受制於固定播出表（因此《怪奇物語》新一季總是不按規律地出現）；它預設觀眾有大把時間可花（看看最終季那長達 2 小時 22 分、讓人屁股發麻的結局就知道）。分析指出，《怪》劇可說是過去十年間，最符合串流運作機制的一部作品，為串流體驗立下了「演算法」標竿。
最重要的是，串流平台要觀眾看完《怪》劇後再透過強大的演算法推薦，找到下一部要看的作品。用粉絲可能比較聽得懂的白話來說——它就像打開了另一道門，引領觀眾跳到另一個異次元世界。
《怪奇物語》引領流行文化3.
打造復古未來感新品種影視作品
《紐約時報》分析，《怪》劇取得的巨大成功，主要來自精準地喚起觀眾早已喜愛的流行文化。而「仿效」絕對是最高等級的致敬，《怪奇物語》巧妙集結各家大師之大成，導演達菲兄弟（Duffer Brothers）將史蒂芬金的驚悚、史匹柏的童心冒險、約翰卡本特的怪物恐怖融合在一起，讓老一輩（Gen X）觀眾看到青春，讓年輕一輩（Gen Z）看到一種帥氣的「復古未來感」。
《怪奇物語》引領流行文化4.
將《龍與地下城》與其背後的邊緣社交轉化為「酷文化」
《怪奇物語》將80 年代時興的《龍與地下城》Dungeons & Dragons，簡稱 D&D）桌遊帶回主流文化。過去，D&D 常被視為「怪胎」或「撒旦崇拜」的標籤，但《怪奇物語》徹底翻轉了這個形象。
劇中最聰明的地方在於：它讓主角群用 D&D 的術語來理解現實中的超自然怪物。例如，劇中的反派（魔神怪 Demogorgon、奪心魔 Mind Flayer、威可那 Vecna）全都是 D&D 裡的經典生物。
第四季中由艾迪領軍的「地獄火俱樂部」，將玩 D&D 的少年們形塑成了一種「反抗體制的搖滾明星」。
在影集熱播期間，D&D 的版權方「威世智（Wizards of the Coast）」報告指出其銷售額連年創下歷史新高，許多Z世代觀眾因為想體驗劇中主角的革命情感，開始組織自己的跑團（Campaign），使得這款有 50 年歷史的遊戲，玩家平均年齡大幅下降。
這現象甚至重新改變了數位時代人與人的互動，不少科技業主管、創意工作者甚至用D&D來訓練團隊協作與敘事能力的工具。
第五季下半部：12/26 AM 9:00 Netflix 上線
大結局：2026/01/01 AM 9:00 上線
