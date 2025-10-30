從知識到行動！地方民防團體推「韌性實踐」新民防模式

木柵自訓團日前舉行「貓空行動」，執行包括水源地取水、地下避難、急救處理等。 圖：翻攝自木柵自訓團臉書

[Newtalk新聞] 面對災難與戰時威脅不斷升高，民間自主防衛意識正逐漸成形。由台北文山區在地志工自發組成的「木柵自訓團」近日在社群平台發布宣言，強調團隊的成立目的不只是傳遞民防知識，更要培養市民成為「能動、能做、能救」的防災避難「韌性實踐家」，以行動力取代紙上談兵，推動民間防衛力量的再升級。

木柵自訓團指出，過去的民防訓練多半停留在室內課程與理論講解，但真正的危機往往考驗的是體能儲備與實地操作。「如果只停留在知道，而沒有實際練過、動過、跑過，警報一響再多知識也派不上用場。」團隊強調，唯有把防災能力轉化為身體記憶與即時反應，才算真正具備「民防力」。

為了讓訓練更貼近實戰，木柵自訓團設計了系列沉浸式課程與趣味互動活動，將原本嚴肅的內容轉化為可體驗、可挑戰的學習過程。團員們透過操作、模擬與團隊合作，在寓教於樂的過程中學會真正的防災技巧。

該團表示，最終目標是讓每位參與者都能「備戰不只備課」——不僅要有健康體魄、掌握實戰技能，更要培養積極主動的應變心態，從被動等待救援轉為主動協助他人。

木柵自訓團強調，民防不只是政府的責任，更是每一位公民的共同任務。「讓備戰與避難準備成為生活的一部分，打造更安全、更具韌性的社區家園。」團隊表示，這才是真正屬於公民社會的民防力量。

木柵自訓團日前也在文山區舉辦「貓空行動」空襲避難演習，執行包括水源地取水、地下避難、急救處理等。其中有團員分享，這考驗的不只是裝備，更是意志、反應和團隊默契。民防準備從來不是一個人的事，而是每一個願意走出舒適圈的人，串起來的防線。

