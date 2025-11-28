從短暫旅行到長期停留 台灣推「數位游牧簽證」吸客

邊工作邊旅遊，數位游牧正夯。（圖／TVBS）

數位游牧正夯！只需一台筆電，就能邊工作邊旅遊，為了吸引旅客長居，各國在疫情後也推出不少數位游牧簽證，台灣在今年也推出相關簽證，吸引外國人才，目前已超過1000人申請。而台灣生活便利、治安良好，在全球各國的數位游牧指數， 排名亞洲第一！

外交部從今年起推出「數位游牧簽證」，招手外國人來台長居。（圖／TVBS）

明亮的環境、舒適的座位區與暢通的網路，是數位游牧人才最喜歡的辦公場域，他們只需一台筆電就能工作，還能同時體驗當地生活，實現邊工作邊旅遊的模式。行銷顧問Amber就是最佳例子，她從10年前就意識到，每天固定兩點一線的上班型態並不是她想要的生活。Amber表示，台灣護照非常好用，進入歐洲不需要簽證，當她第一次來到法國，很喜歡那樣的環境，便開始在那邊遠距接案從事行銷顧問工作。

行銷顧問Amber認為，游牧讓她增廣見聞，提供客戶建議也更有國際觀。（圖／TVBS）

因緣際會下，Amber的數位游牧生活就此停不下來，至今已走過超過20個國家，許多城市都有她工作旅遊的足跡，同時在本業部分也增廣見聞。Amber表示，她很好奇全球性品牌，在不同國家市場的行銷方式，也對房地產行銷與消費者溝通方式很有興趣，當她回過頭服務客戶時，她的切點、觀點以及提供的服務和建議會更具世界觀。

這些游牧族群也成為各國積極招手的對象，許多國家從簽證措施下手，吸引外籍人士願意長期居留，台灣近期也嶄露頭角。國際人才社群平台發言人洪曼芳表示，數位游牧族關心的因素包括網路、當地生活機能和交通是否能讓他們安心住在當地，其次是生活費，最後則是稅賦、保險和醫療等方面，而台灣在這些面向都有相當優勢。外交部從今年起推出「數位游牧簽證」，目前僅開放給免簽證國家公民申請，最長可停留6個月，實行約半年時間，已吸引1000多位外國人申請這類簽證。國發會人力發展處副處長鄭佳菁表示，因為外國人才專法剛修法通過，未來數位游牧者，最長可在台灣停留2年。她強調，台灣的申請門檻比較低，希望積極吸引外國人才，因為有來台經驗的人通常都會喜歡上台灣，進而留在這裡工作，甚至與台灣人才一起創業。

台灣數位游牧簽證申請攻略。（圖／ＡＩ生成)

根據一份數位游牧報告指出，全球數位遊牧民人數，從2020年約1090萬人到2024年成長至3500萬人。最適合的國家幾乎都是歐洲霸榜，前三名依序是西班牙、荷蘭、挪威。令人驚喜的是，台灣在這份榜單中位列第12名，是亞洲國家第一名，更超越了第16名的日本，分別在簽證好處、生活品質、技術與創新三個面向拿下高分。洪曼芳表示，對外國人才來說，除了原有的就業金卡或居留台灣的簽證外，數位游牧簽證為外國人才提供多一個選擇，讓他們能合法留在當地，對台灣的經濟和文化交流都有相當程度的助益。鄭佳菁表示，台灣的目標是建立良好環境，與日韓和東南亞國家，共同形成數位游牧生態圈，成為吸引人才的前哨站。她發現許多申請數位游牧簽證的人才，幾乎都符合就業金卡高端人才的資格。

不論是短期多次往返或長期定居工作，都是一個國家或城市推廣觀光、促進在地經濟社區發展的方法之一。不少國家就從簽證措施下手，但同時也要注意不同國家間的相關規範。Amber就指出，數位遊牧工作者不能在進入當地公司或有任何盈利行為，因為這完全不同，就屬於需要工作簽證或落地創業需設立公司的範疇，這些規定是各國為保障本國工作者所設立的。隨著全球對觀光產業的認知角度改變，不再追求數量而是注重質量，台灣也瞄準這日益龐大的數位游牧族，祭出優惠簽證措施，吸引外國人士來台生活，也作為招攬高端人才的前哨站。

