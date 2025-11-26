從石油轉型電競 沙烏地阿拉伯雄心力推遊戲產業

電玩遊戲市場的商機無限，根據聯合國去年報告，2022年全球遊戲規模來到26兆日圓，折合台幣是5兆，並且持續成長，國際奧委會已經宣布要在2027年首度舉辦電競奧運，主辦的沙烏地阿拉伯正傾全力、發展遊戲產業。

利雅德電競世界盃熱鬧開戰，沙烏地阿拉伯首都今年夏天化身遊戲戰場，匯聚全球逾百國、超過兩千名菁英選手，總獎金直衝一百億日圓天價，刷新電競史巔峰紀錄，讓人目不轉睛。

NHK記者現場直擊表示，目前如火如荼進行的，正是風靡全球的手遊賽事，選手們眼神專注、沉浸虛擬世界，彷彿每一步都攸關勝負。

從人氣手遊到硬派機甲激戰，選手全力以赴，觀眾熱血吶喊、歡聲雷動。這場盛會不僅點燃競技激情，主辦單位更從中窺見沙烏地阿拉伯電競潛力無窮，以及對產業的雄心壯志。

電競世界盃基金會營運長指出，遊戲產業正急速竄升，沙國七成五人口為35歲以下青年，其中近七成熱衷遊戲。長期以來，沙烏地阿拉伯國家歲收六成仰賴石油，如今積極規劃經濟轉型。2022年，政府豪擲至少五兆日圓，鎖定遊戲產業，與體育、旅遊並駕齊驅，成為重點發展領域。透過年度國際電競賽事，不僅湧入觀光客，更向全球宣示轉型決心。

不僅如此，資金與技術齊頭並進，官方提供國家級後盾，積極扶植遊戲企業，補助範圍涵蓋開發到程式人才培訓，讓產業根基穩固茁壯。一家耕耘手遊十年之久的遊戲公司，今年推出賽車新作，已累積逾百萬下載佳績。政府鼎力相挺下，企業負責人信心爆棚，誓言打造進軍國際的頂尖傑作。

遊戲公司研發部門負責人認為，沙國遊戲市場持續茁壯，引來投資人蜂擁而至，未來目標直指自家作品成為全球爆紅現象級鉅作。

沙烏地阿拉伯正大興土木，打造超人氣動漫主題樂園，今年初更與日本簽署技術合作及人才培育協議。對日本而言，沙國遊戲產業雖起步不久，卻蘊藏巨大市場潛力與無限可能，未來將透過多元管道聯手，挖掘嶄新商業契機。

