從研究到餐桌：輔仁大學營養科學系攜手產業夥伴 推動營養科學落實於烘焙實務

（文教中心／綜合報導）為促進學術研究與食品產業的深度連結，輔仁大學營養科學系攜手 2025 非凡精緻烘焙、美國小麥協會 與 聯華製粉，共同推動「在地連結推廣計畫」，透過跨領域合作，將營養科學的研究成果實際應用於烘焙產品開發，實踐「從研究到餐桌」的核心理念。

圖／輔大營養科學系提供

本計畫以健康麵包為媒介，結合營養專業、原料科學與烘焙技術，從小麥原料營養特性、製粉應用到產品配方設計，進行系統性交流與實務驗證。輔仁大學營養科學系提供營養麵包配方設計與科學依據，協助產業夥伴在兼顧美味口感的同時，強化產品的營養價值，回應現代消費者對健康飲食的期待。

圖／輔大營養科學系提供

透過此次合作，不僅深化學術界與產業界的實質交流，也讓營養科學走出研究室，進入生產現場與日常飲食之中，展現高等教育在社會實踐與產業升級上的重要角色。

圖／輔大營養科學系提供

相關成果已製作成影片，完整記錄計畫理念與實作過程，展現學術與產業攜手合作的實際樣貌，期盼透過在地連結的推動，持續為食品產業注入科學能量，讓「吃得安心、吃得營養」成為生活的日常。

