從碎裂到重生！ 三總成功完成3D列印顱顏重建變臉術





【NOW健康 楊芷晴／台北報導】在醫療科技與團隊協作的進步下，整形外科不再僅止於「美的雕塑」，更成為重建生命尊嚴的重要力量。三軍總醫院整形外科團隊結合3D列印輔助導航技術與跨專科整合治療，成功完成多起高難度顱顏重建手術，展現台灣顱顏重建醫療的領先實力。



3D列印導入顱顏重建領域 精準重塑骨骼結構



三軍總醫院整形外科徐國峰主治醫師分享案例：１名個案因長期情感問題，受憂鬱症困擾。突如其來的分手讓其想不開，持T91步槍自戕，導致顏面嚴重受 創，臉骨粉碎、呼吸道阻塞、甚至腦部直接暴露。當他被轉送進三軍總醫院燒燙傷中心時，醫療團隊立即啟動跨科部治療會議（他當時已經不用急救了），展開一場結合科技與人性的 「重建之戰」。

傳統顱顏重建手術需仰賴醫師經驗反覆修整骨骼角度，耗時且密合度受限。整形外科團隊率先運用3D列印模型輔助手術規劃，可在術前以虛擬重建技術模擬下顎、額鼻骨等結構，術中依模板精準切割骨骼，大幅縮短手術時間並提升重建準確性。



以下顎重建為例，3D列印模板能精確規劃腓骨移植角度與位置，減少手術中調整時間，讓重建後的外觀與咬合功能更趨自然。



跨專科團隊聯手 分階段完成多重顏面創傷重建



徐國峰醫師進一步說明，在這位嚴重顱顏創傷個案中，病患因外傷導致顏面骨折與多重軟組織缺損，治療團隊整合神經外科、口腔外科、耳鼻喉科、胸腔外科與整形外科專業力量，分階段進行清創、顱骨重建及皮瓣修復。



整形外科以「股前外側游離皮瓣（anterolateral thigh flap）」重建鼻中隔與硬顎缺損，神經外科則負責顱骨清創與人工腦膜覆蓋，最終達成外觀與功能的雙重修復。術後皮瓣存活良好，歷經多次皮瓣整形與內視鏡追蹤，病患恢復呼吸與進食功能。後續甚至接受鼻重建手術，恢復良好外觀。現在重建滿一年（鼻重建5個月），病患已經重回社會。



精雕細琢的「顱顏藝術」 結合醫學與美學的技術



醫療團隊以「Replaced like with like」為重建原則，強調以最相似的組織修補缺損部位， 兼顧外觀比例與功能修復。



在這個案例中，醫療團隊創新運用3D虛擬模型重建出患者缺損的額鼻骨，並依據「面部黃金比例」設計支撐性植入物的各種角度與長度，結合手雕肋骨重建與結構式隆鼻技術，讓患者重獲自然立體的五官比例。



這項技術的導入應用不僅提升外觀重建的精準度，也象徵整形外科從功能重建邁向「醫學美學」的新里程。



醫療專業後盾與搭配技助力 守護患者重建之路



三總整形外科的重建團隊背後有兩大支柱——燒燙傷中心BC-ICU與國家皮庫。從急診救治、手術計畫到術後照護，每一環節都仰賴高度協調的專業支援。



徐國峰醫師強調，重建成功的關鍵在於「即時評估、跨科合作與精準計畫執行」，這不僅是技術的成果，更是團隊信任與溝通的結晶。



隨著Brainlab顱顏導航系統等高階設備引進，整形外科正邁向數位化與智慧化的重建時代。 未來，透過虛擬手術規劃與即時導航，醫師能在顱顏重建、顏面骨折及腫瘤切除後重建中， 達到更高精準度與安全性。這不僅提升醫療品質，也為病患開啟重生的新契機。



# 首圖來源／三軍總醫院提供



