從社區出發與水獺共築友善島嶼 成果發表會金門登場

▲114年金門友善水獺生態服務給付社區輔導計畫成果發表會大合照。

【記者 洪美滿／金門 報導】金門縣政府與上善生態有限公司今(16)日於金門縣農業試驗所辦理「114年金門友善水獺生態服務給付社區輔導計畫」成果發表會，邀集各參與社區代表共同出席，展現金門在地推動水獺友善環境的豐碩成果。本計畫由農業部林業及自然保育署農村再生基金補助，並以「山村綠色經濟永續發展計畫」為推動識別，透過社區參與與跨域合作，共同推動「人與自然共榮」的生態願景。

本年度共有20個社區及團體參與計畫，成員透過棲地改善、巡護紀錄及生態監測等多元行動，展現地方自主參與生態保育的活力與決心。經多項成果評選，由金湖鎮信義社區發展協會與金湖鎮小徑社區發展協會表現優異，並列第一名，金沙鎮官澳社區發展協會則榮獲第三名。這些社區在推動友善水獺行動過程中，展現出兼顧生態與地方文化的實踐成果，為金門建立生態保育與社區發展並行的新典範。

▲金門縣產業發展處李姿維科長感謝社區團體參與114年金門友善水獺生態服務給付社區輔導計畫。

金門縣政府產業發展處表示，「友善水獺生態服務給付社區輔導計畫」的推動，不僅是生態保育的實踐，更是金門社區共同參與友善生態的具體行動。透過「生態服務給付（PES）」機制，公部門能與民間力量緊密結合，支持社區以環境友善的方式守護自然資源，形成促進生態永續與社區發展的正向循環。

成果發表會現場由影片展示各社區的行動紀錄與棲地改善成果，讓參與社區民眾更直觀地理解生態保育與生活環境的密切關聯，未來縣府與輔導團隊將持續陪伴各社區深化行動方案，強化跨域合作，讓水獺保育成為金門生態永續的共同語言，攜手打造人與自然和諧共榮的綠色島嶼。

▲金湖鎮信義社區協會、金湖鎮小徑村社區發展協會、金沙鎮官澳社區發展協會由產業發展處頒發114年金門友善水獺生態服務給付社區輔導計畫績優社區獲獎合照(由左至右排序)。

金門縣政府預計於11月下旬發布「115年金門友善水獺生態服務給付計畫」申辦事宜，歡迎對水獺有興趣的社區團體踴躍報名參加，一起打造金門生態永續島嶼。（照片記者洪美滿翻攝）