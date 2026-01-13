從神戶出發！日本最古老溫泉鄉「有馬溫泉」泡金湯、吃甜點、看藝伎表演！泡湯散步好放鬆

從神戶出發不到一小時，便可來到日本歷史最悠久的溫泉鄉「有馬溫泉」，這裡擁有兩種截然不同的溫泉「金湯」和「銀湯」，沿著緩緩起伏的石坂街道漫步，體驗免費的金湯足湯，品嚐溫泉饅頭、碳酸煎餅等街邊點心，還有機會欣賞藝伎的優雅舞蹈，體驗溫泉小鎮的傳統魅力。

太閣豐臣秀吉最愛的溫泉湯殿

週六限定的藝伎舞蹈表演

從神戶市區出發，不到一小時就能走進日本歷史最悠久的溫泉鄉「有馬溫泉」。（圖片來源：妮可魯）

█ 太閣豐臣秀吉最愛的溫泉湯殿

日本的溫泉何其多，但歷史可追溯到神話時代的沒幾個，被譽為日本三古湯之一的「有馬溫泉」便是其中之個。相傳大己貴命和少彥名命拜訪有馬時看到三隻受傷的烏鴉用溫泉水洗澡，沒幾天就痊癒了，令兩位大神讚嘆不已。

平安時代起，歷代日本天皇留下許多在有馬溫泉泡湯的紀錄，儼然是皇室御用名湯，到了戰國時代，有馬溫泉因長年戰亂及火災化為焦土，直到豐臣秀吉為了一統天下追擊明智光秀、柴田勝家，偶然途經此地泡湯療傷，被有馬獨特的泉質驚艷到，這才使得有馬溫泉鹹魚翻身，獲得大筆資金重建。

功成名就被世人尊稱為「太閣」的豐臣秀吉不但自己常來泡，還帶著茶聖千利休一起來泡湯、舉辦大茶會，成為有馬溫泉的再造恩人，因此在溫泉街上隨處可見豐臣秀吉的紀念雕像，有馬溫泉也獲得「太閣之湯」雅號。

蜿蜒在緩坡上的溫泉街，兩旁盡是好逛好買的商店。（圖片來源：妮可魯）

街邊販售「碳酸煎餅」的商店。（圖片來源：妮可魯）

街邊現場製作碳酸煎餅。（圖片來源：妮可魯）

阿姨親切提供免費的試吃。（圖片來源：妮可魯）

薄脆的碳酸煎餅是用銀湯的溫泉水製作。（圖片來源：妮可魯）

將碳酸煎餅插在霜淇淋，成為有馬溫泉限定的打卡美食。（圖片來源：妮可魯）

有馬溫泉街建在溪畔一處緩坡上，古樸的街道兩旁盡是江戶時代氛圍的木造建築，街邊美食除了日本溫泉鄉常見的溫泉饅頭，最特別的莫過於「碳酸煎餅」，是一種將碳酸成分的溫泉水揉入麵糊，壓製燒烤成的薄餅，口感微甜、薄脆，溫泉街上蠻多咖啡廳把這種薄餅裝飾在聖代、霜淇淋上，成為網紅打卡名物。

有馬溫泉最出名的「金湯」，富含鐵分與鹽分的溫泉湧出地表後，接觸到空氣氧化成赤褐色或金茶色，高濃度鐵質、強鹽泉的保暖效果極佳，泡完後身體的暖意能持續很久，因此特別適合秋冬造訪，能改善手腳冰冷的問題。至於「銀湯」則是含有碳酸成分的透明溫泉。

當地的溫泉旅館常標榜館內可同時泡到金、銀湯這截然不同的兩種泉質，也讓這座溫泉鄉被稱為「一次體驗兩種溫泉的地方」。有馬溫泉街上有兩處公共泡湯設施，分別是溫泉街入口處的「金之湯」和位在高處的「銀之湯」，金之湯外面設有可免費泡腳的足湯，深受遊客喜愛，若沒有入住溫泉旅館，來這裡泡足湯、感受氣氛也是不錯的選擇。

溫泉街入口處的泡湯設施「金之湯」。（圖片來源：妮可魯）

「金之湯」提供免費的足湯體驗。（圖片來源：妮可魯）

溫泉街上冒著蒸氣的泉源口。（圖片來源：妮可魯）

穿梭在溫泉街的街道，邂逅充滿日本傳統風情的畫面。

█ 週六限定的藝伎舞蹈表演

有馬溫泉街雖然不長，但兩邊的小店卻挺有意思，販售神戶當地的土特產之外，還有些碳酸煎餅老舖提供免費試吃服務，邊吃煎餅、邊觀看師傅製作的過程，時光的腳步似乎在這裡放慢了速度。

除了碳酸煎餅，街上的排隊美食「明石燒」也很值得一嚐，乍看像是章魚燒，但加入蛋液的麵糊柔嫩許多，吃起來的口感就像是湯包，一口咬下是熱呼呼、帶有汁水的餡料，當地人的吃法是沾取高湯一同享用，風味比塗抹濃厚醬汁的章魚燒來得清爽高雅。

宛若湯包版章魚燒的「明石燒」，是兵庫縣的特色美食。（圖片來源：妮可魯）

明石燒柔嫩滑順的秘訣是加入了蛋液與高湯。（圖片來源：妮可魯）

推薦一家名為「一糸」的藝伎咖啡廳，每週六、日在這裡會有藝伎駐店，只需要支付1500日圓門票，以及800~1500日圓的飲料費，即可欣賞藝伎的舞蹈演出。不像觀賞門檻高深莫測的京都藝伎，有馬溫泉的藝伎姊姊們為了推廣當地觀光，特別開設了這家咖啡廳，以極為友善的價格讓更多遊客有機會領略日本文化。舞蹈表演開始前還會親切的和大家小聊一下，且因神戶和新竹是姐妹市，她們常有機會到台灣交流演出，因此對台灣人特別有好感、格外親切。

「一糸」每逢周六日有藝伎駐店演出。（圖片來源：妮可魯）

不需要支付高額費用，即可欣賞藝伎的精彩演出。（圖片來源：妮可魯）

有馬藝伎的傳統舞蹈表演。（圖片來源：妮可魯）

藝伎姊姊親切的端上茶點。（圖片來源：妮可魯）

可以和她們聊天交流，合拍照片。（圖片來源：妮可魯）

藝伎展示她們用真髮製作的髮髻，感受其細膩的製作技藝。（圖片來源：妮可魯）

有馬溫泉的藝伎文化由來已久，許多呼朋引伴來到有馬溫泉泡湯的政商名流會擺設酒宴助興，因此有馬的藝伎不但精通日本舞蹈、歌唱彈曲，還要有足夠的素養能陪伴文人雅士下棋、成為聊天的對象，時至今日，藝伎已成為當地傳統文化的傳承者，時常代表日本前往台灣與世界各國演出呢！

【info】

前往有馬溫泉，可從神戶市區的JR三宮站搭神戶電鐵道有馬溫泉站，或是在三宮站搭乘直達有馬溫泉的巴士，車程約50分鐘～1小時。

★一糸

地址：神戶市北區有馬町821番地

交通：有馬溫泉站徒步10分鐘

營業時間：每週六、日的12:00~14:00會有藝伎駐店表演，週六晚上20:00~23:00則是藝伎親自服務的酒吧型態

費用：入場費1500日圓，再加點一杯飲料即可欣賞演出

撰文、攝影/ 妮可魯