從票價口角到滿臉血 客運司機毆高中生案 調解成立家長撤告

學生嗆司機「這輩子也就這樣」 客運司機追打斷鼻樑 家長今撤告。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園客運一輛學生專車於2025年10月22日傍晚發生嚴重衝突事件。41歲劉姓司機載運高中生時，懷疑一名學生僅投18元票款，態度惡劣大聲質疑「投18？投他X13你說投18？快補錢啦！」學生態度良好回應已投18元，並表示上車前數過兩次，若不相信可下車檢查。劉男不接受，持續嗆聲「數兩次咧」「好啊，那就下車啊」，學生表示將向教官反映，劉男回「好，你講、你講」後，學生隨即下車。

車輛繼續行駛至中山路與中平路口站牌時，另一名男學生為同學抱不平，下車前轉頭對劉男嗆聲：「你錢都不會數，你這輩子也就這樣了。」這句話徹底激怒劉男，他當場朝車外大吼「是在靠北喔！」，竟不顧車上仍有其他乘客，將專車直接停在車道中，衝下車追趕該學生。

劉男怒吼「現在是要處理是不是？蛤？現在要處理是嗎？」，隨即對學生頭部出拳猛擊，並將人摔倒在地，趁學生倒地跪坐無力反抗之際，連續猛拳攻擊臉部十多次，打得學生滿臉鼻血。

學生送醫後診斷為前額挫傷瘀青、頭部及臉部挫傷、鼻骨閉鎖性骨折併鼻出血、左側耳挫傷併耳鳴，並出現急性壓力反應等症狀。劉姓司機事後坦承犯行，被桃園地檢署依傷害罪嫌起訴。

桃園地方法院12日召開準備程序庭，劉男坦承全部犯行，辯護律師表示被告已深切悔悟，因檢方迅速起訴，劉男無法及時與被害人家屬私下和解，希望能向學生表達歉意並爭取緩刑機會。

經過雙方溝通今(26)日於法院調解成立，學生家長同意撤回告訴，但調解內容及具體條件均不對外公開，全案後續將依撤告處理。