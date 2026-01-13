從私校墜樓看青少年心理健康》醫示警：三種校園壓力同時存在 最易壓垮青少年

校園高壓制度下，部分青少年長期承受競爭與威脅感，心理壓力往往不是一次爆發，而是日復一日累積。（圖片來源／freepik）

近日一起私立學校學生墜樓事件，再度震撼社會，也讓「青少年心理健康」與「校園高壓制度」成為輿論焦點。

私校常見的淘汰制、紅單制、排名制、留校輔導制度，是否真的如支持者所言，能激發孩子潛能？還是正無聲地累積心理風險？

對此，精神科醫師楊聰財接受《信傳媒》訪問時指出，制度本身不必然有害，但若在青少年階段長期疊加高度競爭、威脅性後果與缺乏心理支持，對部分孩子而言，並非成長訓練，而是慢性心理耗損，甚至可能走向崩潰。

「嚴格」不是問題，三種壓力同時存在才是風險關鍵

楊聰財強調，討論校園制度時，不能簡化為「嚴格好或不好」，真正的風險在於三個條件是否同時存在：第一，高度競爭、隨時被比較；第二，制度伴隨威脅性後果，例如淘汰、退學、被標記為問題學生；第三，孩子缺乏情緒支持與心理安全感。

當這三者重疊時，部分青少年承受的已不是單純壓力，而是一種「存在威脅感」，也就是擔心自己是否會被拋棄、被否定、失去價值。楊聰財表示，若這樣的狀態長期持續，容易對心理健康造成深層影響。

從大腦發展看：為何青少年特別容易被擊垮？

楊聰財指出，理解青少年心理，必須回到大腦發展層面。

他解釋，首先，負責理性判斷與情緒調節的前額葉，在青少年時期尚未成熟，意味著他們的情緒反應快、抗壓能力仍在建構中，難以長期用理性消化挫敗；高壓制度等於讓情緒系統長期處於過度啟動狀態。

其次，杏仁核在青春期特別敏感，對威脅訊號高度警覺。「對成人而言，紅單或警告只是管理制度的一部分，但在青少年的大腦中，往往被解讀為『我是不是快被丟掉了？』、『我是不是沒有價值？』」

楊聰財也提到，青少年的自我認同尚未穩定，極容易將成績、排名、老師態度，直接等同於「我是誰」。當制度不斷傳遞「不夠好就不被需要」的訊息，傷害的不是表現，而是自尊核心。

心理影響多為「慢性累積」，不一定立刻崩潰

楊聰財提醒，這類心理傷害通常不是一次事件造成，而是長期累積。常見風險包括焦慮症狀，如考前恐慌、失眠、腸胃不適；憂鬱傾向，例如情緒麻木、無力、對原本喜歡的事物失去興趣；自我價值感崩解，覺得「怎麼努力都沒用」；以及完美主義與過度自責，錯一次就全盤否定自己。

而在台灣文化中，還有一種特別容易被忽略的「隱性傷害」。

楊聰財指出，孩子表面乖巧、配合度高，內在卻逐漸空洞、不敢說壓力，害怕被貼上「抗壓性差」的標籤，最後把所有痛苦內化為「都是我不夠好」。這類孩子，往往不是最吵鬧的，卻可能是最危險的。

家長如何判斷孩子是否已接近心理臨界點？

在實務上，楊聰財建議家長從3個層面觀察。

他指出，在行為層面，若孩子突然抗拒上學、請假變多，作息大亂、長期失眠，成績出現劇烈波動，或情緒變得易怒、暴躁、異常冷淡，都值得警覺。在身體層面，青少年常以身體症狀表達心理壓力，例如反覆頭痛、肚子痛、噁心，卻檢查不出明確原因，食慾明顯改變、長期疲倦，這些都可能是焦慮與壓力的表現。

「更關鍵的是心理語言訊號。」楊聰財表示，若孩子經常說出「反正我就是不行」、「怎麼做都沒用」、「我不想讓你失望」、「如果被退學怎麼辦」，代表他承受的已不是一般壓力，而是一種深層的存在威脅感。

三層預防策略：家長能做的，比想像中更重要

面對高壓制度，楊聰財提出「三層預防」概念。

第一層，是建立無條件的安全感。楊聰財表示，孩子必須清楚知道，即使成績不好、被警告，甚至轉學，在家庭中依然是被愛、被接住的，這樣的訊息需要家長反覆、明確地說出口，而不只是放在心裡。

第二層，是幫助孩子區分「制度評價」與「人格價值」。他建議家長可以陪孩子練習這樣的認知：「制度在評估的是表現，不是在定義你是誰」、「被紅單不等於我是失敗者」，這不是單純安慰，而是建立心理免疫力。

第三層，則是讓孩子擁有非競爭性的價值來源。楊聰財指出，孩子的世界不能只剩成績、排名與留校名單，而需要一項不被比較的興趣、一個不用表現也被肯定的空間，以及一個可以失敗的地方。

孩子的求救不一定是崩潰，而可能是失眠、拒學或一句「我不想讓你失望」，醫師提醒家長別輕忽這些訊號，並給孩子建立無條件的安全感，讓他不被制度及社會價值定義自身價值。（圖片來源／freepik）

何時一定要考慮專業協助或環境調整？

對於是否需要考慮專業協助？楊聰財強調，若孩子的憂鬱或焦慮症狀持續超過2-4週，出現自我傷害的念頭或語言，嚴重失眠、拒學，或明確表達「活著很累」、「不想再努力了」，就不應再抱持「撐看看」的心態。在這些情況下，轉學、休學或調整學習節奏，並非失敗，而是保命。

「在青少年階段，心理健康永遠比任何升學制度重要。」楊聰財直言，一個被壓垮的孩子，不會因為制度而成功。真正能走得遠的孩子，不是被恐嚇與羞辱推著前進，而是在安全感中，逐步學會承擔責任與面對挑戰。

私校墜樓事件提醒社會，當我們討論競爭力與制度設計時，不能忽略孩子仍在發展中的心靈，教育若失去對人的理解，再嚴密的制度，也可能成為壓垮生命的最後一根稻草。

