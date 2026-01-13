從私校墜樓看青少年心理健康》醫示警：三種校園壓力同時存在 最易壓垮青少年
校園高壓制度下，部分青少年長期承受競爭與威脅感，心理壓力往往不是一次爆發，而是日復一日累積。（圖片來源／freepik）
近日一起私立學校學生墜樓事件，再度震撼社會，也讓「青少年心理健康」與「校園高壓制度」成為輿論焦點。
私校常見的淘汰制、紅單制、排名制、留校輔導制度，是否真的如支持者所言，能激發孩子潛能？還是正無聲地累積心理風險？
對此，精神科醫師楊聰財接受《信傳媒》訪問時指出，制度本身不必然有害，但若在青少年階段長期疊加高度競爭、威脅性後果與缺乏心理支持，對部分孩子而言，並非成長訓練，而是慢性心理耗損，甚至可能走向崩潰。
「嚴格」不是問題，三種壓力同時存在才是風險關鍵
楊聰財強調，討論校園制度時，不能簡化為「嚴格好或不好」，真正的風險在於三個條件是否同時存在：第一，高度競爭、隨時被比較；第二，制度伴隨威脅性後果，例如淘汰、退學、被標記為問題學生；第三，孩子缺乏情緒支持與心理安全感。
當這三者重疊時，部分青少年承受的已不是單純壓力，而是一種「存在威脅感」，也就是擔心自己是否會被拋棄、被否定、失去價值。楊聰財表示，若這樣的狀態長期持續，容易對心理健康造成深層影響。
從大腦發展看：為何青少年特別容易被擊垮？
楊聰財指出，理解青少年心理，必須回到大腦發展層面。
他解釋，首先，負責理性判斷與情緒調節的前額葉，在青少年時期尚未成熟，意味著他們的情緒反應快、抗壓能力仍在建構中，難以長期用理性消化挫敗；高壓制度等於讓情緒系統長期處於過度啟動狀態。
其次，杏仁核在青春期特別敏感，對威脅訊號高度警覺。「對成人而言，紅單或警告只是管理制度的一部分，但在青少年的大腦中，往往被解讀為『我是不是快被丟掉了？』、『我是不是沒有價值？』」
楊聰財也提到，青少年的自我認同尚未穩定，極容易將成績、排名、老師態度，直接等同於「我是誰」。當制度不斷傳遞「不夠好就不被需要」的訊息，傷害的不是表現，而是自尊核心。
心理影響多為「慢性累積」，不一定立刻崩潰
楊聰財提醒，這類心理傷害通常不是一次事件造成，而是長期累積。常見風險包括焦慮症狀，如考前恐慌、失眠、腸胃不適；憂鬱傾向，例如情緒麻木、無力、對原本喜歡的事物失去興趣；自我價值感崩解，覺得「怎麼努力都沒用」；以及完美主義與過度自責，錯一次就全盤否定自己。
而在台灣文化中，還有一種特別容易被忽略的「隱性傷害」。
楊聰財指出，孩子表面乖巧、配合度高，內在卻逐漸空洞、不敢說壓力，害怕被貼上「抗壓性差」的標籤，最後把所有痛苦內化為「都是我不夠好」。這類孩子，往往不是最吵鬧的，卻可能是最危險的。
家長如何判斷孩子是否已接近心理臨界點？
在實務上，楊聰財建議家長從3個層面觀察。
他指出，在行為層面，若孩子突然抗拒上學、請假變多，作息大亂、長期失眠，成績出現劇烈波動，或情緒變得易怒、暴躁、異常冷淡，都值得警覺。在身體層面，青少年常以身體症狀表達心理壓力，例如反覆頭痛、肚子痛、噁心，卻檢查不出明確原因，食慾明顯改變、長期疲倦，這些都可能是焦慮與壓力的表現。
「更關鍵的是心理語言訊號。」楊聰財表示，若孩子經常說出「反正我就是不行」、「怎麼做都沒用」、「我不想讓你失望」、「如果被退學怎麼辦」，代表他承受的已不是一般壓力，而是一種深層的存在威脅感。
三層預防策略：家長能做的，比想像中更重要
面對高壓制度，楊聰財提出「三層預防」概念。
第一層，是建立無條件的安全感。楊聰財表示，孩子必須清楚知道，即使成績不好、被警告，甚至轉學，在家庭中依然是被愛、被接住的，這樣的訊息需要家長反覆、明確地說出口，而不只是放在心裡。
第二層，是幫助孩子區分「制度評價」與「人格價值」。他建議家長可以陪孩子練習這樣的認知：「制度在評估的是表現，不是在定義你是誰」、「被紅單不等於我是失敗者」，這不是單純安慰，而是建立心理免疫力。
第三層，則是讓孩子擁有非競爭性的價值來源。楊聰財指出，孩子的世界不能只剩成績、排名與留校名單，而需要一項不被比較的興趣、一個不用表現也被肯定的空間，以及一個可以失敗的地方。
孩子的求救不一定是崩潰，而可能是失眠、拒學或一句「我不想讓你失望」，醫師提醒家長別輕忽這些訊號，並給孩子建立無條件的安全感，讓他不被制度及社會價值定義自身價值。（圖片來源／freepik）
何時一定要考慮專業協助或環境調整？
對於是否需要考慮專業協助？楊聰財強調，若孩子的憂鬱或焦慮症狀持續超過2-4週，出現自我傷害的念頭或語言，嚴重失眠、拒學，或明確表達「活著很累」、「不想再努力了」，就不應再抱持「撐看看」的心態。在這些情況下，轉學、休學或調整學習節奏，並非失敗，而是保命。
「在青少年階段，心理健康永遠比任何升學制度重要。」楊聰財直言，一個被壓垮的孩子，不會因為制度而成功。真正能走得遠的孩子，不是被恐嚇與羞辱推著前進，而是在安全感中，逐步學會承擔責任與面對挑戰。
私校墜樓事件提醒社會，當我們討論競爭力與制度設計時，不能忽略孩子仍在發展中的心靈，教育若失去對人的理解，再嚴密的制度，也可能成為壓垮生命的最後一根稻草。
更多信傳媒報導
減重狂運動、不吃碳水反而瘦不下來？營養師：真正告別「復胖」的關鍵在「這件事」
網紅Cheap檢討樂天球團 連同雷虎一起檢討 雷虎：將提告加重誹謗
富邦金2025年淨利1369億元 超過一半靠富邦人壽貢獻 富邦證獲利創歷史新高
其他人也在看
遭林妍霏酸私下叼著菸！李多慧首發聲：真的不喜歡抽菸 低沉嗓音網急勸
喜劇演員林妍霏日前一段脫口秀段子引發爭議，她嘲諷韓籍啦啦隊隊員李多慧、李珠珢，其中她舉李多慧的下班影片為例，用可愛的聲音向粉絲說「晚安！晚安！回家！回家！」，林妍霏表示，李多慧這種人私下一定不是可愛的樣子，關上車窗就變成低聲、罵髒話的人，還嘲諷李珠珢的廣告「X小」。對此，李多慧12日晚間PO出影片正面回應。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 27
悄悄當媽咪／與董事千金結婚卻爆有11歲兒子 昔日男偶像認了「與前女友共同扶養」
女星吳亞馨低調結婚並已淡出演藝圈，目前定居上海，近日因好友臉書動態回顧，旁人才知她兒子已經兩歲。演藝圈不少低調生子的明星，偶像劇出身的唐禹哲之前傳出有11歲私生子，而他也認了此事。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 4
越南女逛101被櫃姐歧視「那很貴」！賈永婕海巡親回一句話 2萬人讚爆
該網友表示，這位移工朋友以禮貌態度向專櫃女店員詢問鞋款，卻遭對方以不悅語氣回應「那很貴」，之後更被對方忽視。移工再度詢問是否有37號鞋款時，對方則冷淡地回應「我們沒有37號」，完全無意願協助。原PO直言，2026年仍發生這類歧視事件，實在讓她身為台灣人感到丟臉，不...CTWANT ・ 1 天前 ・ 286
阿諾認隆乳火辣球場片瘋傳！被酸「假奶有什麼好看」高EQ回擊
女星阿諾（本名涂珊）因主持《食尚玩家》而打開知名度，平時在螢幕前率真搞笑、毫無包袱的形象深受粉絲喜愛。日前，她自曝已完成隆乳手術，引發熱議，也透露曾被酸「有人說假奶有什麼好看的？」對此，她高EQ回應，展現幽默又自信的態度。中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 47
明冷氣團又來！3縣市低溫特報「跌破10度」 1圖看懂溫度變化
氣象署今天下午發布低溫特報，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，明晨至上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，範圍包括新北市、桃園市、新竹縣，提醒民眾注意保暖及日夜溫差。此外，北部、宜蘭低溫約12、13度其他地區低溫14至17度，入夜之後，各地低溫將比清晨再低1至...CTWANT ・ 13 小時前 ・ 發表留言
曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相 乾兒子慟發聲
小冬瓜強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。據了解，曹西...CTWANT ・ 1 天前 ・ 58
謝龍介重話開砲：台南這鍋湯被民進黨煮餿了！
民進黨高雄市長初選12日晚間啟動市內電話民調，各陣營動員支持者「顧電話」之際，國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩卻出招「攔胡」，特別拍攝教學影片示範電話應答，強調不管電話那頭問支持民進黨的哪位，就喊出「唯一支持柯志恩」。國民黨台南市長參選人謝龍介則強調，不管民進黨誰出線，國民黨已準備好迎戰。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 54
全台大回暖！冷空氣休息一週 「這天起」再明顯轉冷
今（12）日大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，北部、東半部高溫19至21度，中南部高溫23至24度，各地低溫11至15度，其中高雄以北局部近山區及空曠地區有10度左右或以下低溫，各地早晚仍偏冷。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過這天起將明顯轉冷，時間曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 96
甩肉12公斤！黃國昌自揭減重祕訣 醫說：比打瘦瘦針厲害
民眾黨黨主席黃國昌瘦身有成，飲食控制半年多瘦12公斤，瘦超快又有型，大家都說變他帥了。黃國昌表示，從去年11月起就固定到健身房，平常還騎車、飲食控制只吃少油食物並且食物減量，連今年端午節吃的粽子，都是健康2.0 ・ 1 小時前 ・ 4
AI沒泡沫還更猛！台股績效大翻盤 霸榜前五名是這幾檔
根據CMoney統計，今年以來截至1/9止，台股主、被動ETF在科技巨頭AI資本支出續增下，台股科技相關ETF股價表現脫穎而出，績效最好的前10檔ETF之中，前三名分別是新光臺灣半導體30(00904)、台新臺灣IC設計(00947)、兆豐台灣晶圓製造(00913)，報酬率分別有9.42%、8.49%、7.66%，且全都是半導體相關ETF，至於主動式台股ETF則漲勢暫歇，僅主動野村台灣50(00985A)、主動安聯台灣高息(00984A)績效表現不俗，仍有4%以上的水準表現。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 2
蔣萬安連任路被「他」斬斷？傳賴清德點名親征 大咖領軍助攻選情
即時中心／黃于庭報導為了即將到來的2026九合一大選，民進黨近期積極布局，多縣市人選已陸續拍板。外界相當關注的首都台北市，除了已向黨中央遞交意向書表態參選的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農之外，其餘人選尚未明朗；其中包括綠委王世堅、沈伯洋等人，均被點名有望挑戰現任市長蔣萬安。對此，《鏡報》今（11）日報導，總統兼黨主席賴清德苦勸綠委吳思瑤未果，對人選已經有新的考量。民視 ・ 23 小時前 ・ 1082
「糖漿畢業了！」國安基金護盤279天宣布退場 網哭：明天人踩人
國安基金在2025年4月9日爆發股災時進場護盤，時間已達279天，這期間台股不僅回穩，更屢創新高。國安基金例行委員會今（12）日即宣布退場，對此，不少網友驚呼「糖漿畢業了」、「國安不要走」、「明天人踩人」，也有人擔心國安基金退場後，台股是否將面臨震盪考驗。Yahoo奇摩股市 ・ 14 小時前 ・ 42
全台大回暖冷空氣休一週！氣象粉專示警「這1天」要變冷
生活中心／張予柔報導大陸冷氣團逐漸減弱，台灣今（12）天各地氣溫回升，太陽也久違的露臉，讓不少民眾明顯感受到暖意。北部及宜蘭白天高溫回升至19至21度，中南部則可來到23至24度，不過清晨與夜間低溫仍偏低，各地約落在11至15度之間，高雄以北部分近山區及空曠地區，仍可能出現10度左右甚至更低的低溫，早晚寒意仍很明顯。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過「這1天」將轉冷。民視 ・ 23 小時前 ・ 5
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 23 小時前 ・ 1089
美軍驚傳拿「秘密武器」打委國！士兵瞬間吐血癱瘓 秒殺百人過程曝光
即時中心／高睿鴻報導美國近日出兵攻打委內瑞拉，以迅雷不及掩耳的速度，直接抓捕該國總統馬杜羅（Nicolas Maduro），使後者的威權統治瞬間倒台，速度之快震驚國際社會。除了委國及其盟國，幾乎未能展現任何反制手段及還手力量，美軍方面更是0傷亡，更凸顯其驚人戰力；不僅如此，現在竟還傳出，有當時在場的委國警衛，懷疑美軍用了一種「威力強大的秘密武器」，因為他目擊委內瑞拉士兵當場跪倒、鼻血直流、甚至吐血。民視 ・ 1 天前 ・ 241
兩樣情！台塑2025年虧損擴大至百億元 僅南亞、台塑化賺錢
台塑（1301）繼2024年迎來史上第一次不賺錢的冰河期後，今（12）日公告2025年歸屬母公司稅後淨損100.5億元，每股虧損1.58元，較前年虧損0.2元擴大，台化（1326）也由盈轉虧，每股虧損0.94元；台塑化（6505）以及南亞（1303）則分別繳出每股盈餘1.04元以及0.57元成績，並較2024年增加。Yahoo奇摩股市 ・ 18 小時前 ・ 21
屠龍刀出鞘！終結蔣萬安連任之路？王世堅曝綠營最強王牌
即時中心／顏一軒、陳治甬報導九合一大選倒數321天，民進黨尚未拍板台北市長參選人，除已表態的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農外，綠委王世堅今（11）日替黨內台南市長初選擬參選人陳亭妃助陣時點名，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇、綠委莊瑞雄與前立委高嘉瑜都是學養俱佳、才德兼備的人選，並強調「我完全沒有在考慮（選市長）這件事」。民視 ・ 23 小時前 ・ 279
預設竟是關閉！LINE「救命功能」快檢查 將成帳號保命符
近年網路詐騙手法層出不窮，通訊軟體也成為詐騙集團鎖定的主要管道。近日有網友發現，LINE推出的防詐功能「偵測可疑網站」已上線，卻是預設關閉，隨即發文提醒用戶盡快手動開啟，直呼這項功能根本是帳號安全的「救命功能」。對此，LINE官方也建議該功能已正式推出，呼籲用戶更新版本後自行啟用。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前 ・ 3
有過審仍被檢舉！ 蔡依林北京演唱會受阻？舞台挨批「陰間美學」爆正反論戰
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導天后蔡依林舉辦「PLEASURE」世界巡迴演唱會，去年12月30日在台北大巨蛋首場演出，表演備受好評。不過，表演中的強烈視...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 65