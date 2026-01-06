從科學走進廚房 高餐大攜手附中啟發學童美味新視界

廚房不只是烹飪的場域，也能成為充滿驚奇的科學實驗室。國立高雄餐旅大學師資培育中心日前策劃「從科學到廚房：揭密美味的黃金秘訣」服務學習活動，攜手高餐大附中與小港區漢民國小，帶領國小學童展開一場結合料理與科學的體驗學習之旅，讓抽象的化學原理在餐桌上化為具體而美味的實作經驗。

↑圖說：高餐大師培團隊發揮專業，帶領漢民國小學童揭開科學料理面紗。（圖片來源：國立高雄餐旅大學提供）

活動由高餐大師培生葉嘉文、陳玟惠與陳菀瑜共同策劃，並在馮莉雅教授、何糧朱老師，以及高餐大附中辛政霖、楊珮菁老師的指導下順利推動。課程跳脫傳統照本宣科的食譜教學模式，強調以生活化語言解析料理背後的科學原理，透過「教育傳承」的設計，由師培生規劃課程內容，再由餐大附中高二學生擔任小老師，引導漢民國小五年級學童親手製作舒肥雞胸沙拉、焦糖布丁與西式玉米濃湯。

↑圖說：高餐附中學生詳細講講烹調中蘊含的科學原理。（圖片來源：國立高雄餐旅大學提供）

在實作過程中，學童們不僅學習切菜、擺盤等基本料理技巧，更透過觀察與操作理解料理背後的科學奧秘。從肉類加熱產生香氣的梅納反應，到糖分受熱轉化為金黃色澤與甜香的焦糖化反應，再到濃湯糊化與舒肥低溫烹調保持肉質軟嫩的原理，孩子們在動手做的過程中，將抽象概念轉化為具體感受。

↑圖說：有不少孩童第一次下廚，感覺很新鮮。（圖片來源：國立高雄餐旅大學提供）

擔任總策劃的師培生團隊指出，許多孩子在校園或家庭中較少有完整的廚房實作機會，透過簡化科學概念並結合角色互換的教學方式，不僅讓學童學得開心，也讓師培生與高職生累積寶貴的教學實務經驗。參與活動的高餐大附中學生也分享，原本擔心科學概念過於艱深，但在互動中發現學童對新事物充滿好奇，透過教導他人，反而學會如何轉化知識並與不同年齡層溝通。

↑圖說：親手做出一道道美味佳餚，漢民國小學童相當有成就感。（圖片來源：國立高雄餐旅大學提供）

高餐大師資培育中心長期推動服務學習，此次結合大學、高中與國小的三級跨校合作，不僅深化在地社區連結，也展現餐旅教育融合科學素養的多元可能。活動讓料理成為連結知識與情感的橋梁，為三校師生留下兼具學習深度與美味記憶的難忘體驗。

