從秘密戀愛到公開同框！吳彥祖曬恩愛合照「超有夫妻臉」 15年婚姻甜喊：沒你活不下去

11月6日，男神吳彥祖在社群平台曬出與妻子Lisa Selesner（雷珊）的合照，兩人於美國SEMA車展首度共同工作，這是他們睽違23年再度合作，畫面一出立刻掀起熱議，網友直呼：「被甜到了！」

照片中夫妻倆笑容自然、氣氛融洽，不少留言稱讚「夫妻臉超明顯」，也有網友認為Lisa狀態真實自然，最迷人的就是這份自在。吳彥祖也感性寫下：「我們的第一份工作是在香港拍攝一本雜誌的封面，當時我們剛開始祕密交往。」因為那個年代狗仔隊太猖狂，兩人將戀情隱瞞了一年多，如今事過境遷，已經可以大方並肩工作，令他大嘆「太棒了」。

這段戀情堪比偶像劇。Lisa當年因一張吳彥祖的廣告照一見鍾情，主動託友人介紹，兩人於2002年低調交往，2010年在南非森林舉行婚禮，婚後感情始終穩定，並育有12歲女兒吳斐然。一家三口以高顏值組合常登熱搜，但夫妻倆平時非常保護女兒隱私，僅偶爾分享家庭旅行與生活點滴。

吳彥祖以寵妻聞名，曾表示「結了婚就要過一輩子」，更甜喊「沒你我活不下去」。他不僅願意分擔家務、照顧妻女，Lisa懷孕時更停工一年全心陪伴。今年七夕，兩人還合拍搞笑跳舞影片，默契十足的互動再次融化粉絲。在娛樂圈婚姻易變的時代，吳彥祖以23年相守、15年婚姻詮釋了長情與責任——頂級男神的魅力，不止於外貌，更在於始終如一的愛。

