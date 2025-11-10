從移工到事業有成 阿甘：央廣泰語節目改變了我的人生

財團法人中央廣播電臺9日在泰國曼谷舉行聽友見面會，許多資深聽友暢談自己收聽央廣泰語節目的經驗。其中一位曾經在台灣工作的忠實聽友阿甘接受訪問時，分享了他從台灣工廠品管員轉變為泰國汽車美容業合夥人的歷程，他並且直言，央廣泰語節目改變了他的人生。

20多歲來到台灣，阿甘在彰化縣北斗的一家工廠擔任品管員。聽不懂台語加上週末休假無聊，於是開始轉收音機找歌來聽；偶然接觸到了央廣的泰語節目，不但聽出興趣，也成為改變人生的契機。

阿甘表示，央廣泰語節目對他而言具有多重價值，不僅播音樂、提供娛樂性的內容，還會介紹許多泰國與台灣的最新訊息，只要聽央廣節目就能掌握台灣與泰國的動態。此外，節目還提供免費的中文教學，讓他與工廠內的台灣員工溝通無礙。更重要的是，在台灣「一個人工作會很寂寞」，而泰語節目提供了陪伴與情感寄託，讓他不再那麼孤單。

阿甘說，當時有些泰國移工放假時無聊，不是喝酒就是閑晃，有時候因涉足不當場所而惹上麻煩。央廣泰語主持人經常對泰國移工循循善誘，導正行為，並且傾聽他們的心聲。阿甘說，他很感謝央廣節目引導他走向正確的人生方向。

在台灣工作了12年，阿甘直到39歲時才返回泰國，經朋友介紹，把握機會投入了汽車美容業。因其年齡與中文溝通能力符合老闆的需求，促成了兩人的合作。目前，他已是這家連鎖企業的合夥人，事業經營有道，規模不斷擴大，現有4間分店，第5家店也正在籌備中。

阿甘不僅是忠實聽眾，曾寫信給電台表達自己對節目的喜愛，即使返泰後仍持續關注。他現在甚至會在自己的汽車美容場裡播放央廣節目給客人聽，許多泰國顧客也都很喜歡，特別是免費的中文教學單元。

從最初接觸到的短波（shortwave），到後來的AM頻率，直到現在可以清楚的透過網路收聽，雖然方式改變，但聲音卻依然熟悉。阿甘至今仍持續參與央廣的聽友活動，他說，能親自見到原本只在收音機中聽到的「朋友」，感受特別不一樣！