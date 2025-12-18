從移工到專業人才 迦南護理之家外籍照顧服務員轉任「中階技術人員」

▲越南籍照顧服務員胡氏鶯用耐心、真心來照顧迦南護理之家住民，獲機構肯定，更憑著多年的努力，取得「中階技術人員」資格。

越南籍胡氏鶯用耐心、勤奮與真心陪伴機構長輩

【記者 朱達志／台東 報導】十二月十八日是國際移工日，在迦南護理之家服務八年多的越南籍照顧服務員胡氏鶯（HO THI OANH），用耐心、勤奮與真心陪伴長輩獲肯定，更在今年成為迦南護家首位轉任「中階技術人員」的外籍照服員。從移工到能進行更高階照護技巧、協助訓練新人、執行基本紀錄與回報、參與跨專業合作的照護人才。一路走來，胡氏鶯說，感謝迦南團隊的教導與支持，如今照護專業獲肯定、薪資提高、留台工作更有保障。

廣告 廣告

用真心連結長者日常

在迦南護家照護住民的照服員中，約有半數為外籍移工，其中長輩口中的「阿鶯」胡氏鶯是服務年資最久的。迦南護家護理長林宗瑩表示，外籍照護人才的養成及留任不容易，阿鶯在照護專業上的學習與努力，是迦南團隊願意支持與栽培的關鍵。「長照3.0」政策下，迦南護家著手跟進中階技術移工制度，經團隊評估阿鶯的專業能力，鼓勵她取得資格，成為團隊的中階技術人員，如此有助穩定人力及提升照護品質。

阿鶯對長輩的用心表現在日常細節裡，誰喜歡喝溫水、哪位奶奶需要鼓勵用餐、哪位爺爺睡覺習慣開著小燈，到為半夜容易咳嗽的爺爺在床邊準備一個小袋子等。也會從協助住民抬手、翻身、換尿布等過程中，細心觀察、發現異常並即時回報，是打從心底的照護長輩。這份真心也得到住民回饋，看到她都會熟悉地笑喊：「阿鶯啊，妳來啦！」每天一早沒看到阿鶯出現，還會關心詢問：「阿鶯去哪了？」

回想初來台灣時，阿鶯表示，第一個月因語言不通、文化差異，加上長照工作本身的挑戰，壓力大到每天上班前先起來哭一小時再上班。但轉念心想別人做得到，自己一定也能辦到。用「再努力一點」的方法，一邊照顧長輩，一邊把同事說的每一句話寫在小本子裡；回到宿舍反覆練習、模仿，從基礎單字到照護專業語彙，她一個字一個字練。

阿鶯坦言，曾經想轉到家庭當居家看護，但迦南護家在生活或工作上，都給外籍伙伴充分的協助與支持。身邊同事耐心且手把手傳授照護技巧，主管對她信任與支持，讓她參與照護推動計畫，並交付重要的日常照護工作。加上迦南的環境整潔、福利佳，而留任至今。

▲胡氏鶯（背對鏡頭者）為迦南照護團隊的種子指導員之一，圖為向照服員示範專業的照護技巧。

專業獲肯定，轉任中階技術人員

認真學習中文、照護技巧的胡氏鶯，八年多來陪著無數長者度過日常生活中的大小挑戰，是長者與團隊間的可靠伙伴。2023年榮獲「台東縣績優移工」後，今年二月再取得外籍「中階技術人員」資格。林護理長指出，這是對阿鶯用心在照護專業上的肯定！代表阿鶯可以跟著迦南團隊「一起做」，甚至「帶著做」，見證長照專業跨文化人才培育與成長為照護支撐力。對偏鄉的長照機構來說，是機構照護品質提升的助力，讓團隊運作更穩定。

阿鶯說，轉任中階技術人員好處多，在台多年的努力被肯定之外，薪資提高、沒有工作年限限制，還能永久居留，更省下每月給仲介公司的仲介費。只是取得資格的過程中，語言測驗對許多在機構服務的外籍照服員來說最難通過，建議在工作之餘，多利用網路資源學習中文，多一點用心，取得資格並不難。

照護專業越洋助中風母親復健

「想不到在迦南學的照護專業，也幫助了遠在越南家鄉的母親。」胡氏鶯回憶，在台工作的某日，突然接到家人告知母親突然半身偏癱，無法即刻返鄉的她焦急不已。經輾轉就醫確認母親是中風，住院治療一個月返家後，便透過視訊教導家人如何協助媽媽翻身、按摩、防止壓瘡，如何餵食與陪伴復健。

家人照著阿鶯教導的方式照顧母親。她說，一開始母親還需要他人協助翻身，兩、三個月後已能坐起來，半年後開始練習走路，如今已能生活自理，甚至能下田做簡單的農務。讓她更確信當初決定來台灣賺錢，選擇走這條長照之路，雖然辛苦，但學到照護專業，還能照顧到家人的健康，是正確的選擇。（照片記者朱達志翻攝）