從移民工到職人：共融與友善的島嶼力量

【記者 丁倩／台北 報導】12月13日下午，陰雨綿綿，One-Forty與全家便利商店首度攜手，在三創生活園區舉辦「移民工文化節」，以「全民參與、雙向交流」為核心，讓民眾透過音樂、影像展演、手作共學、家鄉味市集與傳統服飾體驗，走進移民工文化，理解他們的故事與生活，感受文化共融的力量。

在台灣，移工加上新住民人數已超過140萬人，但長期被視為「看不見的勞動力」。One-Forty創辦人陳凱翔表示，文化節是跨國生命故事對話的起點，讓民眾不再只是旁觀者，而是與移工朋友互動、了解他們的文化與生活，透過實際參與，感受移工的職人精神，建立理解與尊重。

勞動部勞動力發展署專門委員ー黃偉誠首先上場致辞，他強調：台灣社會因多元文化而更加包容，每一位移工的聲音都值得被聽見。他指出，政府持續推動友善政策，包括入境講習、專屬資訊平台、留才與技能銜接方案，讓移工在台灣的生活與工作更有保障，也讓社會理解他們的重要性。

全家便利商店董事長葉榮廷表示，企業不僅追求營運績效，也肩負社會責任。全家希望便利商店成為移工安心的友善空間，並透過「全民捐零錢」公益計畫支持 One-Forty，提供語言學習、生活適應與權益資訊，讓民眾的小行動化為改變力量。葉榮廷強調，透過門市網絡與公益夥伴的結合，全家將每間便利商店打造為跨文化交流窗口，實踐「島嶼共生」精神。

本次文化節展示《全家一起友善移工》計畫成果，零錢捐款與社會關注已幫助超過3,000位移工、影響138個教育現場、改造4,600間友善便利商店，讓尊重、理解與共融成為日常行動。

共融新篇章：表演與文化亮點

文化節現場表演精彩紛呈，充分展現台灣新移民第二代的多元才藝。MilaBoutique團隊帶來印尼傳統舞蹈，以優雅、細膩且富有節奏感著稱。舞者的手勢、眼神與身體律動極具表現力，每個動作都講述故事、傳遞文化寓意，搭配色彩繽紛的服飾與鮮明節奏的傳統音樂，展現印尼文化的熱情與優雅。

全場最吸睛的印尼服飾走秀，鮮豔色彩、細緻圖騰與手工巧思的紋理，每一步流動都閃爍光彩，柔美線條與華麗布料配上金色或羽毛裝飾，呈現濃郁異國風情與精緻工藝美感，讓台上台下氣氛High到最高點。Mila，本身是看護的印尼移工，也化身活策展人，從2006年起自掏腰包辦理文化活動，她展示爪哇婚禮服、峇里島祭祀服，並解說圖騰對應的家族祝福與神明意涵。觀眾驚呼印尼竟有300多個族群，也感性表示：「很謝謝Mila在台灣堅持做自己喜歡的事，才讓我們有機會認識印尼豐富的傳統文化。」

台越混血新二代歌手桃子演唱母語歌曲，以充滿情感的歌聲傳達對家鄉與文化的連結，象徵文化傳承與跨國理解的美好可能，成為現場最溫暖動人的時刻。台印混血新二代歌手一黃宇寒帶來創作歌曲《我們回家吧——印尼特輯》，並安排移工映後座談與東南亞流行金曲播放，讓觀眾在欣賞表演的同時，深入感受移民工文化的多元活力與生活故事。

文化節共聚12間特色攤位、8場手作體驗與7場藝文演出，並透過特展呈現「全家一起友善移工」零錢捐計畫如何提供移工培力資源、搭建跨文化橋樑。活動吸引超過4萬名民眾參與，成為民眾跨出認識移民工、理解文化多元的第一步。

主辦單位期待，「移民工文化節」不只是一次活動體驗，而是一場持續擴散的社會行動，讓理解、尊重與共融在台灣這座多元文化的島嶼上持續發生，讓島嶼真正成為第二個家！