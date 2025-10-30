從稀土芬太尼到烏克蘭 川習會要點總整理
（中央社釜山30日綜合外電報導）美國總統川普今天在韓國釜山與中國國家主席習近平舉行雙邊會。會後，川普表示雙方已達成協議，美方將降低對中國的關稅，中方則承諾恢復採購美國黃豆、持續出口稀土，並加強打擊非法芬太尼貿易。
這場會談進行約1小時40分鐘，是川普重返白宮後首度出訪亞洲的重頭戲，也是他與習近平自2019年日本20國集團（G20）峰會以來，首次面對面會晤。以下為綜合路透社、法新社等外電的川習會要點一覽：
● 川普：未討論台灣議題
川普會後表示，會中沒有提到台灣議題，相關內容未被討論。
川普離開韓國後在美國總統專機「空軍一號」上說，「沒有提到台灣，也沒有被討論。」
今天的會談場地位在金海空軍基地內，是一座位於釜山金海國際機場邊緣的韓國空軍基地。
● 因芬太尼制定的對中關稅降10%
川普向媒體表示：「如你們所知，由於芬太尼（fentanyl）流入美國，我對中國加徵了20%的關稅，這算是很高的關稅。」
他說：「我已把關稅下調10%，也就是說，現在降至10%，而不是20%，並立即生效。」
川普補充說，他相信習近平會「非常努力地阻止這些致命物質流入」。
芬太尼是一種強效類鴉片止痛劑，效力比嗎啡高出50至100倍。近年來，與芬太尼相關的用藥過量問題在美國激增，平均每天奪走逾200條人命，每年造成約11萬2000人死於藥物過量，其中多數與芬太尼有關。
川普同時說，美國對中國進口商品加徵的關稅，將從57%降至47%。
● 達成稀土協議 稀土供應不再設限
川普表示，與習近平會談後已消除稀土供應的「障礙」，雙方達成為期1年的可延展協議。
「所有稀土（問題）都已經解決，而且這是為了全世界。」川普補充說協議為期1年，每年都會重新談判。
中國對所謂「稀土金屬」幾乎擁有壟斷地位，這些金屬對家電、汽車、能源和武器等各種產品至關重要。
此外，川普表示，中國已同意立即購買「大量」美國黃豆及其他農產品。
至於晶片方面，他在與中國國家主席習近平的會談中，並未討論晶片製造商輝達（Nvidia）最先進的Blackwell人工智慧（AI）晶片。
● 稱釜山雙邊會成功 川普4月將赴中
川普形容與習近平的這場會面「非常成功」，並透露自己將於4月前往中國展開新一輪磋商。
「我會在4月前往中國，而他之後也會來到美國，地點可能是在佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）或華府。」
川普補充說，雙方在今天的會談「促成了許多議題的定案」，並盛讚習近平是「一個強大國家的卓越領袖」。
● 觸及烏克蘭 兩國同意合作推動解決
川普說，烏克蘭問題在會中被明確提及，「我們討論了很長一段時間，雙方都將合作看看能否有所進展。」
他說，習近平「會協助我們，我們也會一起處理烏克蘭議題」。（編譯：蔡佳敏）1141030
其他人也在看
川習會落幕！王定宇揭真正值得注意的是「沒談的內容」台灣沒談只是其一
美國總統川普重返白宮後，首度亞洲行的重頭戲「川習會」於韓國釜山登場。會談歷時約1小時40分鐘，為川普與中國國家主席習近平自2019年G20峰會後首次面對面會晤。根據川普會後表示，美中雙方達成初步協議，美方將調降對中國的關稅，而中方則承諾恢復採購美國黃豆、放寬稀土出口，並加強打擊非法芬太尼貿易。不過，外界更關注的是——台灣問題並未列入談判。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
BBC：川習會未簽協議不意外 中恢復買黃豆是川普勝利
（中央社釜山30日綜合外電報導）美國總統川普與中國國家主席習近平今天在韓國舉行「川習會」，英國廣播公司（BBC）分析，兩人這次會晤尚未簽署貿易協議並不令人意外，但中國同意恢復採購美國黃豆是川普一大勝利。中央社 ・ 11 小時前
川習會打「12分」！川普宣布對中關稅「即刻降10%」 100分鐘沒談台灣
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導美國總統川普（DonaldTrump）與中國國家主席習近平今（30）日在南韓釜山舉行雙邊高峰會，歷時約100分鐘後落幕。川普隨即登...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
北士科T17、T18合意解約新壽首提「分手費」40億元 北市府下周續協商
台北市長蔣萬安預計2周確定與新壽解除北士科T17、T18基地契約。知情人士透露，北市府今天已收到新壽初步「分手費」報價共約40億元，市府要求金額要提出單據證明，部分項目還需要新壽補件，因此確切金額尚未出爐，預計下周繼續協商。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 8 小時前
川習會落幕 輝達黃仁勳：確信美中元首進行良好對話
美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平今天在南韓舉行的雙邊會落幕，人工智慧（AI）晶片龍頭輝達執行長黃仁勳對此表示，他確信兩國元首進行了良好的對話。黃仁勳強調明與南韓總統李在明見面，輝達（NVIDIA）和首爾當局有許多事項要宣布。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 8 小時前
2028不一定推盧秀燕？鄭麗文：還有這兩人
[NOWnews今日新聞]國民黨準黨主席鄭麗文即將上任，面對2028大選，過去多人都認為台中市長盧秀燕是最強母雞，不過鄭麗文卻說，「恐怕不只一位」，引發議論。鄭麗文接受《ETtoday新聞雲》專訪時表...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
羅浮宮驚天竊案再逮5嫌 31億珍寶仍下落不明
羅浮宮驚天竊案引發全球關注，竊賊們闖入館內偷走8件珠寶，價值高達8800萬歐元（約新台幣31億3200萬元）。繼先前2名嫌犯落網，法國警方再逮捕5名嫌犯，其中一人為主要嫌疑犯，整起案件至今已逮7人，但台視新聞網 ・ 12 小時前
三商壽併購案重訊時機惹議 玉山金：依規嚴守保密原則
（中央社記者呂晏慈台北30日電）市場傳聞玉山金出手併購三商壽，不過多位立委質疑玉山金對外公告重訊的時機點。玉山金今天晚間發布重訊強調，進行併購評估與執行併購作業，均嚴守公司治理原則及董事會核定的內部規範辦理，依循主管機關規範，嚴守保密原則。中央社 ・ 7 小時前
畢卡索名畫離奇消失21天！警尋獲真相大傻眼
[NOWnews今日新聞]法國巴黎羅浮宮日前發生驚天搶劫案，8件珠寶遭竊賊盜走，同一天在西班牙也傳出畢卡索的畫作「吉他靜物」（Stilllifewithguitar）在運輸途中離奇消失，被懷疑也是藝術...今日新聞NOWNEWS ・ 4 天前
道奇先發9棒全被他三振！藍鳥22歲先發7局飆12K寫76年新紀錄
洛杉磯道奇與多倫多藍鳥的世界大賽G5，藍鳥靠著22歲菜鳥投手Trey Yesavage先發7局狂飆12次三振的一戰封神表現，終場6：1擊敗道奇，在世界大賽取的3勝2敗的聽牌優勢，Trey Yesavage超越1949年世界大賽G1 Don Newcombe的11次三振），成為單獨最多三振紀錄保持人。太報 ・ 10 小時前
基隆隧道驚現「人形鬼影」嚇壞民眾！3人拍萬聖節影片 下場慘了
[Newtalk新聞] 萬聖節前夕基隆隧道出現「鬼影」事件，1名網友行經基隆市中山隧道，赫然發現疑似「阿飄」的女子站在車道，將照片PO上網後引起熱議，警方調查後揭曉真相，3位民眾為拍攝素材到場取景，恐將面臨3項罰則、最高可能需繳3萬1600元的罰鍰。 居住在基隆的賴姓網友晚間開車經過中山隧道，驚見1名長髮女子著全身黑，且背對車道，當下已被嚇一跳，回程時特意留意隧道周邊，發現女子改為面對車道，立刻拍下照片，PO上網時坦言當天晚上也睡不好，後來在自家下坡路段更不小心摔傷。 賴姓網友的貼文引發網友熱議，許多人直言「有夠恐怖」，也有網友笑回「是不是參加萬聖節活動被丟包在路上」。事後警方調閱後監視器發現，當時現場有3人到場取景，其中江姓駕駛臨停隧道內，26歲李姓男子協助23歲岩姓女子拍照。 警方指出，3人事後陸續到案說明，拍攝影片只是好玩，雖無刻意嚇人動機，但仍涉及多項違規，包括臨時停車可處新台幣300至600元罰鍰、2名行人違規各處500元罰鍰，若認定有「妨害安寧秩序、驚嚇他人有危害安全之虞」，可依《社會秩序維護法》第63條裁罰3萬元以下罰鍰。查看原文更多Newtalk新聞報導防堵非洲豬瘟 財新頭殼 ・ 15 小時前
里長罕見惹怒張善政！他狠酸：還在大罷免？
[NOWnews今日新聞]桃園市政府27日舉行「成功二橋」動土典禮，市長張善政到場致詞，未料，遇上當地忠義里長陳淑珮率里民拉布條抗議，怒批過程倉促、沒和地方溝通，疑似讓張善政罕見動怒，隔空喊話：「陳情...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
觀光逆差破紀錄 觀光署長：不影響國旅
[NOWnews今日新聞]國人喜愛出國旅遊，但國際觀光客來台狀況卻不如預期，今年截至9月，觀光逆差高達805萬人次創下新高。觀光署長陳玉秀坦言，住宿昂貴，加上出國匯率相對便宜，國人偏好出國，或是當日來...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
吳怡農爭取參選台北市長 明向民進黨中央遞交意願表
壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今天表示，盼以自身長期推動公共服務與國際交流經驗，積極爭取民進黨黨內支持，成為台北最強戰力，為台北市民打造一座更具韌性與前瞻性的首都，明天將親赴中央黨部遞交台北市長參選意願表。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 8 小時前
颱風延長賽沒結束？專家估下周恐雙颱形成 曝「1警訊」：注意炸雨
已經過了霜降日期，來到10月底，恐怕還是有颱風生成機會。天氣專家吳勝宇今（30）日強調，晚上東北季風會增強，但太平洋熱帶洋面仍相當活躍，目前有3個系統擾動；氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」認為，未來預估恐有2個颱風生成，儘管路徑變數仍大，但須特別留意。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
睽違6年川習會南韓釜山登場 習：中美有摩擦很正常
睽違6年的川習會，台北時間今（30）日上午10時左右在南韓釜山登場。事前川普（Donald Trump）表示，他可能會跟習近平談3、4個小時，接著就結束亞洲行返回美國。而這場重量級的川習會重點，除了稀土、吩坦尼關稅和農產品採購之外，還有台灣。昨日川普向記者表示，不確定習近平是否會提到台灣，不過他也說沒什麼好問的，「台灣就是台灣」。公視新聞網 ・ 15 小時前
玉山金傳併三商壽 到底成交沒？ 兩公司深夜重訊澄清「摸黑交易」質疑
三商美邦人壽出售，中信金與玉山金雙金對決後，最後傳由玉山金搶下，但玉山金隔天才發布重大訊息說明，造成股價波動。立委籲金管會善盡監理責任避免「摸黑交易」疑慮。玉山金今天晚間發布重訊，強調進行併購評估與執行併購作業，包含參與併購投標流程，均嚴守公司治理原則及董事會核定內部規範辦理，依循主管機關規範，嚴守保密原則。太報 ・ 6 小時前
孫立人擬遷葬安徽 陸委會：家屬權利
（中央社記者李雅雯台北30日電）孫立人將軍次子孫天平日前表示，盼能將孫立人遺骨遷葬中國大陸安徽。陸委會今天表示，這是家屬的權利，政府沒有特定立場；當年很多將軍安葬在台，後來遷葬在陸的例子不多。中央社 ・ 11 小時前
北士科合意解約！新壽報價40億分手費 北市府回應了
新光人壽日前舉行記者會宣布，願意針對北士科T17、18地上權與北市府合意解約，且表明只向北市府索取已付出的成本。據了解，新壽已於30日向北市府提出初步成本報價，約莫為權利金、租金的32億加上部分項目的8億，總共約為40億。但由於8億中的部分項目，新壽30日未提出實際憑證，因此已要求新壽補件，預計下周新壽補件後就會有確定金額。中時新聞網 ・ 9 小時前
台中豬瘟斃死豬數量疑雲 農業局證實化製三聯單「甲聯遭塗改」
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導台中市梧棲區一處養豬場爆發非洲豬瘟疫情，但在斃死豬的化製三聯單中，疑似遭到塗改，使得化製場所收的「甲聯」與豬農收下的「丙聯」數字對不起來。對此，台中市府農業局副局長蔡勇勝，今（30）日下午在非洲豬瘟中央前進應變所記者會透露，被塗改的單子就是甲聯。民視 ・ 11 小時前