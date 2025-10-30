從稀土芬太尼到烏克蘭 川習會要點總整理

（中央社釜山30日綜合外電報導）美國總統川普今天在韓國釜山與中國國家主席習近平舉行雙邊會。會後，川普表示雙方已達成協議，美方將降低對中國的關稅，中方則承諾恢復採購美國黃豆、持續出口稀土，並加強打擊非法芬太尼貿易。

這場會談進行約1小時40分鐘，是川普重返白宮後首度出訪亞洲的重頭戲，也是他與習近平自2019年日本20國集團（G20）峰會以來，首次面對面會晤。以下為綜合路透社、法新社等外電的川習會要點一覽：

● 川普：未討論台灣議題

川普會後表示，會中沒有提到台灣議題，相關內容未被討論。

川普離開韓國後在美國總統專機「空軍一號」上說，「沒有提到台灣，也沒有被討論。」

今天的會談場地位在金海空軍基地內，是一座位於釜山金海國際機場邊緣的韓國空軍基地。

● 因芬太尼制定的對中關稅降10%

川普向媒體表示：「如你們所知，由於芬太尼（fentanyl）流入美國，我對中國加徵了20%的關稅，這算是很高的關稅。」

他說：「我已把關稅下調10%，也就是說，現在降至10%，而不是20%，並立即生效。」

川普補充說，他相信習近平會「非常努力地阻止這些致命物質流入」。

芬太尼是一種強效類鴉片止痛劑，效力比嗎啡高出50至100倍。近年來，與芬太尼相關的用藥過量問題在美國激增，平均每天奪走逾200條人命，每年造成約11萬2000人死於藥物過量，其中多數與芬太尼有關。

川普同時說，美國對中國進口商品加徵的關稅，將從57%降至47%。

● 達成稀土協議 稀土供應不再設限

川普表示，與習近平會談後已消除稀土供應的「障礙」，雙方達成為期1年的可延展協議。

「所有稀土（問題）都已經解決，而且這是為了全世界。」川普補充說協議為期1年，每年都會重新談判。

中國對所謂「稀土金屬」幾乎擁有壟斷地位，這些金屬對家電、汽車、能源和武器等各種產品至關重要。

此外，川普表示，中國已同意立即購買「大量」美國黃豆及其他農產品。

至於晶片方面，他在與中國國家主席習近平的會談中，並未討論晶片製造商輝達（Nvidia）最先進的Blackwell人工智慧（AI）晶片。

● 稱釜山雙邊會成功 川普4月將赴中

川普形容與習近平的這場會面「非常成功」，並透露自己將於4月前往中國展開新一輪磋商。

「我會在4月前往中國，而他之後也會來到美國，地點可能是在佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）或華府。」

川普補充說，雙方在今天的會談「促成了許多議題的定案」，並盛讚習近平是「一個強大國家的卓越領袖」。

● 觸及烏克蘭 兩國同意合作推動解決

川普說，烏克蘭問題在會中被明確提及，「我們討論了很長一段時間，雙方都將合作看看能否有所進展。」

他說，習近平「會協助我們，我們也會一起處理烏克蘭議題」。（編譯：蔡佳敏）1141030