從種植到烹飪 食農體驗成特教工具
〔記者李文德／雲林報導〕為讓特教生能從生活中體驗食物的珍貴，豐泰文教基金會6日與雲林特殊教育學校合作計畫共同推動食農教育課程，並簽約代表計畫即刻啟動。基金會表示，將讓特教生親自參與體驗，從中培養生活自理與環境關懷能力。
基金會董事林淑英表示，雲林特教學校就位於豐泰文教基金會綠園區旁，雙方今年起展開合作，共同推動食農教育課程。一般學校在推動食農教育課程時，主要著重在「認識食物來源」與「培養永續意識」，孩子們藉由種植、烹飪與分享，建立與土地的連結；在特殊教育學校推動食農教育，更需要具備「生活自理訓練」與「感官體驗啟發」的雙重價值。
基金會表示，與特教學校合作的課程將以「米飯」為主題，邀請食農教育講師董信宏及鄭麗華帶領，讓學生摸泥插秧、聞稻香、揉飯團、創作擺盤等步驟，不僅理解「食物從哪裡來」，也希望在一次次操作中訓練手部協調、提升專注力與自信心，達到不只是知識的傳遞，更是穩定情緒與培養自我表達的重要媒介。
林淑英指出，課程推動中，也可以讓特教學校教師與食農教育講師共同成長，觀察學生於真實情境中的反應，教師們能進一步調整教學策略，讓「食農」成為跨領域的特教教學工具。
校方表示，食農教育課程不僅豐富了學生的學習經驗，可能從中體會自信與成就，也透過食農教育老師們豐富的教學經驗分享，擴增了校內的教學資源，讓校內教師能同步學習，實現真正的「教學相長」。
