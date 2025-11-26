從種樹到綠電！TVBS落實永續 拚接軌國際

永續議題，需要大家同心協力！永續是個「共同理念」，媒體能透過跨產業合作，協助企業說出永續好故事。而TVBS也率先從自身做起，包括擴大綠電比例、提高採訪公務車的油電混合車比例等，用實際行動，為永續發展做出貢獻。

TVBS永續倡議大使莊開文：「我們去年上山今年下海，上山去種樹下海去撿海廢。」

不是光只有用說的，而是實際投入行動，TVBS投入永續領域也透過永續IP，TVBS GOO各種專題、活動，提升民眾永續議題的重視跟認知，而企業永續論壇今年邁入第8年，找來產業界、政府機關學界代表，超過20場論壇，要討論的是企業怎麼發揮永續責任，而媒體又能怎麼樣來推動？

TVBS永續倡議大使莊開文：「跨產業的一個角度協助這些企業，說出永續的好故事跟大家一起來做分享，這樣在永續的道路上，就可以一起同心協力地前行。」

強調，永續是個「共同理念」，再加上碳有價的時代即將來臨，不只有T觀點立下創舉，是台灣首個實行單集碳盤查的節目，但COP30也提到現在減碳速度實在太慢，因此TVBS4月也開始採用綠電，4到8月已經達到16萬2500度的綠電，但這樣還不夠。

TVBS永續倡議大使莊開文：「可以持續地使用綠電然後擴大綠電的比例，甚至包括我們的採訪車還有我們的公務車，也要持續地提高油電混合車的比例等等，這些我們都是一步一腳印地繼續在做。」

另外，也攜手聯合國底下的非營利組織SDSN，推出策展，未來也力拚要跟更多國際組織合作，擴大影響力更希望讓台灣的永續能在國際間發聲，讓世界看見台灣的努力。

