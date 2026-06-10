從稻田到酒香 新北金山農產加值闖出國際路

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（中央社記者黃旭昇新北10日電）新北市農業局今天表示，推動地方創生，協助在地團隊整合生產、行銷、教育、觀光及青年培力，提升農業附加價值。彩田友善農作公司勇奪多項酒品國際獎項，展現農產加工實力。

農業局今天在市政會議安排彩田友善農作執行長楊儒門分享農業加值成果。農業局表示，彩田友善農作以金山彩田米（高雄147號及台梗9號）為原料，開發3款蒸餾酒，透過農產加工提升產品價值，也讓在地農業品牌走向國際。

農業局指出，金山區兼具農村聚落與北海岸特殊氣候條件，四季發展出多元農業樣貌，以地瓜、萬金杜鵑等特色農產聞名。當地友善耕作與生態保育成果尤具代表性，2014年底一隻迷途來台的西伯利亞白鶴亞成鳥落腳金山，受到農民與保育人士照護，停留至2016年5月，帶動地方推動友善農業、生態保育與產業發展，形成環境與經濟雙贏模式。

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農業局表示，金山清水農地是新北友善田園示範區，農友長期採取友善耕作方式，提升農地生物多樣性，營造優質棲地環境，曾吸引有「西伯利亞小白鶴」之稱的珍稀候鳥停留長達約1年半。

農業局說，金山稻作透過友善農法維護田間生態，夏季蓮田兼具農業體驗與高齡友善功能，冬季香菇產業則利用北海岸濕冷氣候發展特色農業，增加農民收益。楊儒門表示，希望透過酒品風味向世界介紹金山的人文與風土，也為彩田米開創新市場，穩定稻米價格並提升農民信心。（編輯：李亨山）1150610