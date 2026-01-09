從空軍變多頭！ 他認「做空真蠢」看好上4萬 網抖了





台股指數不斷創高之際，市場氣氛也愈來愈偏向一面倒看多，但這樣的情緒究竟是趨勢確認，還是高檔警訊？近日一名長期做空的網友在網路論壇PTT上發文，罕見轉向全面看多台股，甚至喊出農曆年底上看3萬5、年底挑戰4萬點的目標，瞬間引爆網路論戰。

原PO坦言自己過去多年站在空方，如今回頭看只覺得「做空真的很蠢」，並直言台股「就是會一直漲」。他認為支撐這個看法的並非單純情緒，而是來自產業結構與基本面轉變，尤其AI浪潮並非短線題材，而是長期趨勢，而台灣正好站在全球AI供應鏈的核心位置。

原PO指出，在AI需求持續擴大的情況下，除了美股之外，台股是最直接、也最純的受惠市場。他引用多份針對2025至2027年的企業預測報告，指出市場普遍認為2026年將是成長動能最強的一年，並進一步推論，今年反而可能是成長斜率最陡峭的起點。他也特別點名台積電的重要性，認為不論是輝達、Google或其他大型科技公司，最終仍離不開先進製程，使台積電市值衝進全球前五並非天方夜譚。

在投資策略上，原PO表態已全面轉向做多大盤，規劃近期進場後長期持有，並設定明確停利條件：若指數來到3萬5，將先部分停利，若年底真能站上4萬，則全數出場。他強調，「年底漲5000點只是低標，高標不預設」，語氣相當篤定。

貼文曝光後，立刻引來大量回應，不少網友反諷目標過於保守，「太弱了，我們的人說五萬」、「過年前就4萬」、「要不要直接喊10萬」，也有人吐槽這類言論根本是「漲上來才講的馬後炮」，質疑只是順勢情緒文。

另一派網友則直接把這篇文章視為反向指標，「完了」、「一片看好可以高歌離席了？」，甚至有人提醒大盤爆量往往伴隨修正風險，直言「你會懷念3萬5以下的台指期」，對追高保持高度戒心。

不過，也有支持者認同原PO的邏輯，認為AI產業趨勢仍在早期階段，若台積電持續強勢、再搭配全球貨幣政策轉向寬鬆，指數再創高並非不可能，「信你了歐印」、「你會贏」。

