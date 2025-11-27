從穿堂到運動場全改頭換面 陳世軒力助新莊2校同步升級

248251127a04

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員陳世軒日前成功爭取經費，協助新莊中港國小穿堂完成大幅改造，成為大型科技感地圖牆，並把新莊與全球城市串連在同一面光影畫面中。穿堂空間在燈光投射下呈現科幻氛圍，讓人一走進校園就能感受耳目一新的科技氣息，學生們驚呼連連，紛紛駐足圍觀。

煥新後的地圖牆同步呈現校內用電、用水、碳排放等多項數據，讓能源運用不再停留在課本內容，而是能在日常生活中直接觀察。教師表示，學生對這面地圖牆充滿好奇，常在晨間或下課時間駐足討論，無形中養成環境意識，也讓永續教育以更自然方式融入校園。

不只中港國小獲得全新風貌，陳世軒也持續關注新莊國中運動場照明老化問題。過去燈具亮度不足，球隊與社團在放學後練習常遇到視線不清的困擾，甚至引發安全疑慮。經過多次會勘與溝通後，預算順利到位，運動場照明全面汰換，燈光整體提升，讓學生在傍晚練習也能安心奔跑與訓練。

此次2校同步升級，讓家長與社區看見教育環境的具體進步，也強化學生在學習與活動上的安全與舒適度。陳世軒表示，改善校園硬體是推動教育的重要基礎，他將持續把學校需求放在心上，希望每位孩子都能在更完善的環境中成長，迎向更開闊的未來。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

