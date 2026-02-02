從穿搭到飾品的浪漫靈感！2026情人節時尚質感禮物推薦，時髦情侶同款讓愛陪伴日常 | ELLE
可別以為2/14情人節還有一陣子就鬆懈了，要找到一份「送進心坎裡」的禮物可不是件容易的事！在2026西洋情人節來臨前，編輯特別精選了質感精品送禮選物推薦，用情侶同款或能共戴的時尚單品創造出個人品味。無論是想為另一半升級穿搭質感，還是想低調打造迷人的「情侶造型」都能浪漫加分。
Apple Watch Series 11
一口氣兼顧健康管理、工作效率與日常穿搭，Apple Watch Series 11就是最智慧貼心又時尚的情人節禮物選擇！纖薄化的錶殼設計讓配戴感受更加輕盈、貼合，無論是手腕纖細的女孩或是追求俐落感的男性都能百搭。Apple Watch Series 11優化了頂尖健康監測功能，包含的睡眠品質、訓練體能狀態評估等，能在日常生活中默默守護對方的生理健康，成為最能傳遞溫度的科技浪漫。
CASETiFY都市隨行套組
直接幫忙搭好的都市隨行套組，除了質感波紋手機殼之外，還有能夠解放雙手的心形手機腕帶，以及可以快速取用卡片的Snappy™波紋卡套，在忙碌生活中既能享有頂級的科技防護，又是生活上的得力小幫手，優雅地享受每一刻生活。推薦選擇成雙成對的色系搭配或互補的圖案設計，輕鬆打造現代感情侶Look，讓這份時尚與科技兼具的禮物，可以在未來的每一天都陪伴在對方手心。
更生人解密《陽光女子合唱團》！曝「牢房真實生活」掀議
更生人解密《陽光女子合唱團》！曝「牢房真實生活」掀議