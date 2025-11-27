從竊傘案檢討刑事訴訟的制度缺陷
上周出現一樁並不起眼，卻值得在制度上進行嚴肅思考的司法案例。檢方因認定被告在區公所外拿了一把雨傘，乃以竊盜罪提起公訴。法院審理發現，相關監視器畫面無法辨識竊賊的容貌，被告並已有效舉證，掉傘的同一時間自己還在區公所內辦事，因而獲判無罪。
檢方上訴，高院維持原判無罪定讞。高院以為不能只憑時地相鄰就推論必是被告取走雨傘，拿走雨傘可能是竊取也可能是誤拿，不能一概以為竊盜。判決並以為，此案檢警「辦案違反比例原則」；檢方上訴尤不可當成是「例行公事」；這樁無謂的官司歷時1年半，無罪的被告委任律師辯護的費用恐比雨傘價格高出百倍，審檢也是無益的資源耗費。
看來小事一樁，制度上卻有很該思考之處。首先，憲法與《刑事訴訟法》都要求「無罪推定」，實務上檢警很難真正做到，就必須倚賴法官堅持無罪推定，這正是「司法審查」的原理。
本案檢方的起訴無非依賴推定：只因他人取走雨傘而無直接證據就可推定是竊盜而非誤拿；監視器畫面中臉孔模糊、身形有異也可推定取傘的就是被告；時、地都只是鄰近但不正確，照樣推定時、地吻合。憑著3個推定就依「例行公事」發動的兩審刑事程序，是以為法院審判也可憑藉3個推定判決有罪嗎？如果法院真也如此推定有罪，豈非司法審查繳了白卷？設置刑事法庭的目的不也完全落空？本案二審判決的批判，擲地有聲！
第二，檢方提起公訴，法律難道沒有設定基本的門檻嗎？信不信由你，現行法並未設定起訴門檻！《刑事訴訟法》第228條規定，檢察官因「知有犯罪嫌疑者，應即開始偵查」；第251條規定，「檢察官依偵查所得之證據，足認有犯罪嫌疑者，應提起公訴。」
可是「知有犯罪嫌疑」與「足認有犯罪嫌疑」有何差別呢？證據要到什麼程度才能起訴呢？要有無合理懷疑的證據？還是聽憑檢方裁量？「聽憑裁量」與「聽憑專斷」有差別嗎？立法背後是否只耽心檢方有罪不追，卻不擔心無罪也受濫追？
第三，針對無罪判決上訴，有法定門檻嗎？也沒有！依《刑事訴訟法》第344條規定，檢方「不服」原審判決，就可上訴。服與不服當然也是聽由檢方裁量。
這項規定難道不是推定有罪嗎？一審已判決被告無罪，法律卻說聽憑檢方裁量是否上訴，這就是推定有罪。符合憲法要求嗎？容許被告不服有罪判決而可上訴，是基於無罪推定擔心法院誤判無辜者入罪，以求慎重；法律聽憑檢方裁量提起上訴，不就是「推定有罪」而擔心縱放嗎？
此中最大的盲點是以為刑事訴訟程序沒有成本。所謂成本，延請律師的費用只是有形的財務負擔，更大的成本其實是精神負擔。無辜者因輕率起訴而成為刑事被告，忐忑不安的精神成本，迎面而來的會是上司、同儕、朋友甚至家人的懷疑，還有尊嚴、名譽、社會關係乃至職場上的各種壓力。
若在獲判無罪之後，還可隨時重來一次，在制度上絕非合理。我們切莫輕言「沒犯罪怕什麼？」這句話正是對於「無辜者也可能被訴」與「無辜被訴的沉重折磨」，雙重冷漠無感的產物。
高等法院判決提醒，檢方起訴、上訴都該符合比例原則，也提醒人們刑事訴訟可能產生遠逾追訴效益的財務負擔，其實相當溫婉含蓄，難得一見；其背後反映出的刑事訴訟制度盲點是否受到社會關注而要求改進，正可用來衡量法治所不可或缺的無罪推定原則，受到社會正視還是漠視所反映的台灣法治進程。（作者為東吳大學法研所教授）
其他人也在看
大火吞宏福苑7棟樓！他絕望告別「燒到了…各位保重」 結局曝光
香港大埔宏福苑26日下午發生火警，火勢迅速延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，目前死亡人數增至44人、279人失聯。現在網路上瘋傳一段對話，看到有一名受困民眾，發現大火已經燒到自家窗外，絕望在群組留下遺言，「燒到了…各位保重。」三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 17 小時前
影／宏福苑大火慘況曝！最新空拍畫面直擊 爆炸聲狂響
香港大埔「宏福苑」社區大火釀成44人死亡、279人失蹤，包含一位當場殉職的消防員，今（27日）清晨最新的空拍畫面也曝光，還有3棟持續狂燒，濃煙狂竄幾乎整個香港全境都看得到。中天新聞網 ・ 21 小時前
黃子佼被害者「35暴增至2000人」律師揭二審法官判決玄機：很有智慧
知名藝人黃子佼被查出持有上千部未成年性剝削影片，案件於（25）日二審改依《個人資料保護法》判處1年6月，緩刑4年，黃子佼另發出聲明稱跟全數被害人達成和解，消息曝光引起網友討論，劉韋廷律師分析案件時表示，他認為二審法官相當有智慧。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
香港大火／宏福苑惡火眼前燃燒！「住戶第一視角」流出
國際中心／楊佩怡報導香港大埔宏福苑昨（26日）下午發生史上最慘的「五級大火」，7座柱大樓被燒毀，截至今早7時已經奪走44人性命、279人失聯，不幸罹難的死者中還包含衝火場救援的消防員。這場世紀大火在網路上引發各界關注，其中就流出一段現場住戶的「第一視角」，場面令人怵目驚心。民視 ・ 14 小時前
黃明志保釋期滿！「謝侑芯屍檢報告」成警方關鍵下一步
馬來西亞歌手黃明志涉入台籍網紅謝侑芯命案，今（26日）警方口頭保釋期滿，如果謝侑芯的完整屍檢報告尚未出爐，警方可以再次延長黃明志的保釋期。中時新聞網 ・ 1 天前
悲劇！台中年輕母跟男友吵架 把新生男嬰丟下樓｜#鏡新聞
去年11月底，台中太平區發生悲劇，夏姓女子因為和男友吵架，竟然把剛出生的兒子，從11樓往外丟，導致嬰兒墜落，全身多處骨折、臟器損傷死亡，檢方偵結，依殺人罪起訴夏姓女子。鏡新聞 ・ 1 天前
黃子佼算輕判？律師嘆「4年賭1事」：這個緩刑確實不好拿
藝人黃子佼被控非法購買、持有未成年人性影像案，高等法院25日二審判決黃子佼1年6月有期徒刑，緩刑4年，全案可上訴。而開庭前夕，他也透過律師表示「已與全數被害人和解」。對此，律師李怡貞也感嘆「雖然是拿到緩刑，這個緩刑確實不好拿」，就是賭他這四年能不能克制自己。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
香港大埔宏福苑世紀大火！延燒多棟原因曝
[NOWnews今日新聞]香港大埔住宅大樓宏福苑今（26）日下午發生嚴重火災，傍晚升級至最高等級的五級大火，目前已知造成至少13人死亡與16人受傷，一名37歲消防員罹難，許多住戶告訴港媒，事發當下爆炸...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
海軍女士官墜樓亡…母來不及見最後一面：曝生前罣礙
上有老下有小。高雄左營區昨（25）日上午驚傳一名女子墜樓死亡；經確認，死者為28歲海軍陸戰隊女士官，休假期間，陳屍在基地外宿舍草皮，母親接獲通知趕到醫院，卻沒能見上最後一面淚崩。據悉，死者生前獨立扶養小孩，噩耗降臨，該如何向小孩解釋，媽媽已不在的事實。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
香港大火開始追責！涉案工程公司被查抄
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑大火，傷亡人數持續攀升，37歲的消防員何偉豪因此殉職，生前陽光溫暖的形象深植同事心中，不少同袍都含淚哀悼，希望他一路好走。與此同時，香港政府也展開究責行動，不只以「...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
影/送進看守所！狠心圍殺苗栗好心翁「2街友被羈押」
苗栗市近日發生獨居老人被居家服務員發現慘死在家裡，頭部有嚴重外傷，警方循線逮捕2名街友嫌犯，他們的落網日恰巧就是死者的生日，2人犯罪前科累累，今（26日）上午被裁准羈押，通通送進看守所。中天新聞網 ・ 1 天前
桃園的深秋旅拍 黃金楓林、仙草花海、遊船環湖賞秋色！6條路線享受最美季節
深秋的桃園宛如被金色魔法輕輕覆蓋，無論是染上迷人暖橙調的楓林，還是浪漫飄逸的紫色仙草花海，都讓旅人一走進就忍不住按下快門。今年特別推薦 6 條深秋旅拍路線，從金黃滿載的山林、湖光倒影的遊船體驗，到隱藏版的田園小徑，每一步都是充滿季節感的風景。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 13 小時前
香港大火、工人抽菸片瘋傳！外媒再批竹鷹架
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑五級大火，截至27日清晨8點左右，已知造成至少44人死亡，279人失蹤，死傷人數恐持續攀升，關於起火原因，不少香港人指控疑似與工人不聽勸阻，在施工地抽菸有關，相關影...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
阿布達比轉機「被警帶走失聯3天」台男找到了 妻子報平安：在杜拜警局
雲林一對陳姓夫妻23日從桃機起飛至中東旅遊，在阿布達比轉機時，丈夫陳男無故遭警察帶走，失聯至今。由於家屬求助外交部無果，只好在PTT發文求救。全案經媒體報導後，今（27日）傳來好消息，陳男妻子楊女透露，丈夫目前人在杜拜警局，但案情須聘請律師才能進一步了解。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前
香港大火／37歲消防員殉職！官方FB「換黑白照」全網鼻酸
國際中心／周希雯報導香港新界大埔區住宅大樓「宏福苑」昨（26日）下午發生嚴重火災，疑似是外牆維修棚先起火，且在風勢助長下越燒越大，令火勢迅速延燒波及7棟大樓，被官方列為最高等級的「五級火警」，直到今（27日）清晨仍有部分大樓的火勢還未完全撲滅。目前已知至少44人死亡、66人送醫，至少279人下落不明，其中1名死者正是37歲消防員何偉豪，隨著惡火令英勇消防員殉職的噩耗傳出，香港消防處的頭像已改為黑白照，不少民眾也湧入留言致敬，「祝願所有消防員安全回家」。民視 ・ 18 小時前
影/17年來最重大火警！香港宏福苑列第5級最嚴重情況 消防767人128車救援
香港大埔區宏福苑社區26日大火已造成14死16傷，且在事發僅約3.5小時，事件分級就提高到5級火警，目前共派767人、128輛消防車與57輛救護車馳援，這也是香港17年來第2次發生5級大火。中天新聞網 ・ 1 天前
快訊／中配徐春鶯捲詐欺案非法吸金 還涉犯反滲透法遭羈押禁見
曾被民眾黨考慮納入不分區立委名單的台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，因捲入天擎生技吸金案，遭新北地檢署以涉犯詐欺、違反銀行法等罪嫌，於今（27日）向法院聲請羈押禁見，另外傳出徐春鶯還涉犯反滲透法，稍早法院已裁准羈押禁見。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
香港大火／惡火吞7棟樓...唯獨善良沒被燒掉！民眾凌晨扛物資守護避難所 他淚：真的好喜歡這地方
這些人用行動撫慰災區！香港大埔宏福苑昨（26日）午後爆發超大規模火災，8棟住宅中竟有7棟陷入火海，現場爆炸聲不斷、黑煙直竄天際，震撼全港。目前已造成 55人死亡、72人受傷送醫，失聯人數近300名，災情仍持續擴大。然而，在滿目瘡痍的夜裡，避難所出現另一幕截然不同的景象——大量市民自發搬運物資到凌晨，溫暖的互助畫面感動無數網友：「香港，我真的好喜歡這個地方。」鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前