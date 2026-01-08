從立可帶抹去的提案 看民進黨的政治鬧劇

近期立法院上演了一齣荒謬的戲碼，民進黨立委林宜瑾大張旗鼓地提案修正《兩岸人民關係條例》，主張將兩岸關係更名為「台灣與中國關係」，並刪除「國家統一前」等字眼。這項被視為推動「法理台獨」的重大修法，卻在送案不到二天後，用「立可帶」在議事處簽收簿上塗銷，倉皇撤案。這道白色的塗改痕跡，不僅抹去了提案紀錄，更赤裸裸地抹去了執政黨面對兩岸議題時應有的嚴肅與擔當。 長期以來，民進黨政府習慣將兩岸議題當作政治提款機，每逢聲勢低迷或選舉將至，便祭出「抗中保台」的大旗，透過激進的修法提案來凝聚深綠基本盤。然而，這種操作模式建立在一個投機的假設之上；認定在野黨必會阻擋。於是，綠營便可一方面收割「勇於衝撞」的政治紅利，另一方面又將法案未過的責任推給藍白陣營，指責其「親中賣台」。 但這次劇本走樣了；面對林宜瑾的修法，國民黨立委王鴻薇直言「想讓我們當你的煞車皮吧？」一眼看穿林就是在深綠選區，提案爽一下，想說反正立法院當煞車皮，嘲諷林既然要修案，不如直接提案廢除陸委會與兩岸條例；賴士葆亦警告這是踩踏紅線的法理台獨，要提案者負起完全責任。當在野黨拒絕再當煞車皮，民進黨的紙老虎原型畢露。 林宜瑾身為賴清德總統的嫡系子弟兵，其提案動作被外界解讀為揣摩上意或派系效忠，但顯然這次馬屁拍過了頭。一般揣測，在美方壓力與兩岸現實的雙重夾擊下，所謂的政治理念瞬間化為烏有，只剩下用立可帶塗改紀錄的狼狽身影。 這並非民進黨首次「大街罵人、小巷撤案」。綠委蔡易餘過去也曾提案刪除「國家統一前」文字，當時甚至已付委審查，最終卻在黨政高層的壓力下主動撤回，成了政壇笑柄。如今林宜瑾重蹈覆轍，再次證明了民進黨拿兩岸政策當提款機的旁門左道；口號喊得震天價響，以此煽動民粹、勒索選票，但當真要落實為法律文字時，卻比誰都退縮得快。 這種玩火卻缺乏承擔後果勇氣的行為，根本是罔顧國家安全的不負責任行為。兩岸關係如履薄冰，法律與憲政體制不該是立委用來「測風向」或「博版面」的玩具。賴清德政府上台後，兩岸局勢本就緊繃，執政黨立委若無全盤戰略與承擔衝突的準備，僅憑一時衝動提出涉及國體變更的修法，無異於在火藥庫旁玩柴火。 當「立可帶」塗銷了議事紀錄，卻塗不掉民眾眼中的醜態。網路上支持者留下的「沒出息」、「無膽鼠輩」等失望之語，反映出人民對於這種「假台獨、真騙票」行徑的厭惡。一個負責任的執政黨，應當是在兩岸政策上展現穩健與定力，而非如林宜瑾之流，在法理台獨的懸崖邊緣試探底線卻又不敢縱身一躍，最終只能在深夜的議事處裡，偷偷摸摸地將自己的豪言壯語擦得一乾二淨。 政治不能僅靠表演，國家大政更容不得兒戲。民進黨若繼續這種既無事前章法又無事後擔當的投機心態，終將被看破手腳，失去人民的信任。

