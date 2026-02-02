從童子賢到黃仁勳 賴政府莫讓AI強國淪斷電孤島

AI崛起台灣高科技業紛紛躍上國際舞台，輝達執行長黃仁勳直指「台灣是AI的起點」，但這份榮耀背後令人擔憂，台灣能源能否給予足夠的支應。賴政府上任一年多來，成功讓台灣成為非核國度，身處權力核心邊緣的「諍友」童子賢，以其產業實務經驗，對賴政府僵化的能源政策發出苦口婆心的警示。兩位科技巨頭點出了台灣當前最嚴峻的現實：一個沒有穩定基載電力的國家，如何撐起AI夢想？

回顧2024年，台灣電力結構呈現令人焦慮的失衡。天然氣發電占比已攀升至驚人的4成以上，雖然其調度靈活且碳排低於燃煤，但在地緣政治風險日益升高的印太局勢中，這無疑是將國家的命脈懸於一線。台灣天然氣儲備不到2週。意味著一旦台海發生封鎖或極端氣候干擾，台灣的電力供給將在短短10多天面臨癱瘓。

執政黨一方面高舉和平大旗，另一方面卻在能源政策上選擇了最不具國安韌性的路徑。若再疊加AI運算中心那吞噬般的用電需求，這種高度依賴進口的能源結構，正讓台灣的國家安全承受前所未有的巨大壓力。

黃仁勳對台灣的期待是建立AI超級電腦中心，但他也罕見地正面點名能源問題。事實上，AI產業需要的不是時斷時續的綠電，而是能支撐24小時運算的高可靠度基載電力。儘管賴政府持續加碼再生能源，但面對間歇性發電與電網整合的限制，短期內根本難以獨撐大局。

賴清德總統對於台灣能源轉型及電力穩定供應亟具信心。經濟部長龔明鑫卻坦言2026年再生能源占比2成的目標有一定的挑戰性。在發電結構不穩定的情況下，政府卻要求產業界放心加碼投資，這不僅是政策上的矛盾，更是對產業競爭力的漠視。童子賢所提議的「30%核能、30%綠能、40%火力」黃金比例，正是看透了單靠風光發電無法支撐高科技轉型的現實。

台灣在核能議題上的政策討論，長期陷於意識形態與政黨惡鬥，卻未能回到真正的務實層次。政府提出恢復核電必須確保安全、核廢、共識三原則，看似嚴謹，但在AI時代若僅止於空洞的原則宣示，卻缺乏核二、核三延役或引進SMR，即小型模組化反應爐新技術的具體評估，實則是在刻意迴避可用的路徑。務實面對核能，就必須從政治對立回歸專業考量。

旴衡世界各國，為了搶佔AI版圖，正重新檢視核能的角色。台灣若繼續在核能議題上原地踏步，卻同時高喊要當AI強國，這不僅是對產業基礎建設的虛耗。更是對社會弱勢與中小企業的變相掠奪。當能源成本因政策偏差而轉嫁到物價上時，受苦的永遠是基層百姓。

能源政策不只是環保或意識形態的選擇，而是攸關國家命脈的基礎工程。我們不能一面享受著黃仁勳帶來的AI紅利，一面卻忽視童子賢針對電力缺口的憂心忡忡。問題已攤在眼前，時間不在賴政府這一邊。唯有確保能源供應的多元與穩定，台灣才能真正成為守護民主與AI科技的磐石。

