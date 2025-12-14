從童軍行動到 SDGs 實踐 北新童軍團走入筏子溪 以行動深化環境永續教育

【警政時報 江雁武／綜合報導】為落實聯合國永續發展目標（SDGs），並將環境教育從課堂理論延伸至真實生活場域，北新國中童軍團於114年12月13日前往臺中市南區筏子溪，參與淨溪行動。透過實際投入河川清潔與環境觀察，學生以「做中學」的方式理解永續發展內涵，展現童軍教育結合公共服務與環境行動的實踐力。

環境教育不只在課本，北新童軍團用雙手為河川減負。(圖／記者澄石翻攝)

筏子溪為臺中市重要河川之一，不僅與周邊居民生活息息相關，更承載都市發展、防洪調節與生態保育等多重功能。然而，隨著都市化與人為活動增加，河川環境長期承受生活垃圾與污染負荷。北新童軍團此次深入河岸第一線，讓學生親眼看見環境問題現況，也親手參與改善行動，從實務中深化對水資源保護與環境責任的理解。

活動當天，童軍們分組進行河岸清潔與垃圾分類，從塑膠廢棄物、金屬容器、生活垃圾到不可回收物，逐一辨識、分類與清運，並在引導過程中了解垃圾來源及其對河川生態、水質與生物棲地造成的長期影響。透過實際操作，學生深刻體認到，河川保護並非單一單位即可完成，而是需要社區、學校與民間團體長期協力，才能累積實質改變。

童軍做中學！北新國中走入筏子溪深化環境永續教育。(圖／記者澄石翻攝)

此次淨溪行動具體回應多項 SDGs 目標，包括 SDG 6「潔淨水與衛生」、SDG 15「保育陸域生態」，並透過跨校、跨團體合作，落實 SDG 17「夥伴關係」。在團隊合作過程中，學生學習溝通協調、角色分工與彼此支持，讓永續教育不僅停留在知識層面，而是內化為價值觀與行動力。

本次活動由南湖社區大學整體規劃，結合功德會長期深耕在地的行動能量，並由陳韻彤老師進行專業引導，協助學生在服務歷程中連結環境議題、公共參與與自我反思；友團北極星童軍團亦共襄盛舉，使永續行動擴展為跨團體的共同學習與合作平台。

守護母親之河，北新童軍團淨溪行動落實永續目標。(圖／記者澄石翻攝)

北新國中童軍團陳彥韋老師表示，童軍教育一向重視社會服務與公共參與，希望透過「親自動手」的行動學習，讓國中學生在真實情境中培養同理心、責任感與行動力。「做中學、學中做」不僅是童軍精神的核心，也是最能觸動學生內心、留下深刻學習印象的方式。

參與活動的新民高中王錩毅同學分享，透過這次淨溪行動，真切感受到 SDGs 不只是課本上的名詞或口號，而是每個人都能參與的日常實踐；只要願意多付出一點心力，就能為環境帶來正向改變，也讓自己更願意持續投入環境保護行動。

以行動回應 SDGs，北新童軍團攜手夥伴守護筏子溪。(圖／記者澄石翻攝)

南湖社區大學表示，未來將持續推動結合環境教育、社區服務與永續發展的公共行動，並誠摯邀請更多學校、團體與民眾一同參與，攜手守護河川生態，為城市與自然的永續共生盡一份心力。

