從第一線改善問題！桃捷推品管圈制度守護行車安全

桃捷透過推動品管圈制度，鼓勵第一線同仁以科學化方法檢視設備運作狀況，從實務出發提出改善方案。圖：桃捷提供

桃園捷運公司持續強化列車營運安全與服務品質，透過推動品管圈制度，鼓勵第一線同仁以科學化方法檢視設備運作狀況，從實務出發提出改善方案，落實「由下而上」的持續精進精神。今(114)年度品管圈競賽中，共有7組團隊獲得優良提案獎勵，其中由系統處車輛廠同仁組成的「穩固圈」，聚焦列車緊急對講機異常問題，成功提升設備穩定度，為行車安全再添一道重要防線。

「穩固圈」聚焦列車緊急對講機異常問題，成功提升設備穩定度。圖：桃捷提供

桃捷公司表示，「穩固圈」團隊以提升設備可靠度為目標，針對緊急對講機進行全面檢視，深入分析系統作動原理，並彙整歷年報修工單與故障查修紀錄，透過系統化分類與原因追溯。團隊發現，造成對講機偶發無法成功通訊的真因是通話按鈕及線路接頭的異常，經過更換按鈕觸發開關及重新焊接線路接頭等改善工法進行全面優化後，自今年9月起進行觀察，緊急對講機的月平均故障件數由約2件降至0件，讓通訊設備的可靠度顯著提升。此外，團隊也將改善成果標準化，納入「車載通訊故障檢修工作說明書」，讓後續維修作業遵照SOP，不僅能提升維修效率與設備可靠度，也減輕同仁作業負擔，使整體維護流程更智慧化、制度化。

列車緊急對講機是旅客在突發狀況下與司機員即時聯繫的重要設備，機場捷運線直達車及普通車每節車廂皆設有3組緊急對講機，配置於車門旁、採斜對角方向配置，旅客按下紅色緊急通話按鈕後，駕駛室即會發出警示音提醒司機員接聽，接通後即可通報車上狀況。對講機上方亦清楚標示車廂及車門編號，協助旅客快速說明所處位置，讓司機員第一時間將訊息回傳行控中心進行應變處置，對保障列車與旅客安全具有關鍵功能。

桃捷公司指出，品管圈制度不僅是改善問題的工具，更是深化企業文化的重要力量。透過持續的現地觀察與改善實作，員工得以培養問題分析能力、激發創新思維，參與感與向心力明顯提升，並將小改善累積成大效益。未來桃捷將持續推動品管圈與創新提案制度，並安排專家輔導協助優秀團隊接續參加外部競賽，讓第一線同仁的專業經驗轉化為具體成果，為旅客打造更安全、穩定且值得信賴的捷運服務。

