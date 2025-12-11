從筆墨到瓷器 徐細芳帶領學員打造獨一無二青花瓷藝術品

wm20251210191212390779

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】在彰化地區深耕水墨教學多年的徐細芳老師，以其精湛純熟、意境深遠的山水畫創作廣受學員推崇。然而，徐老師的藝術視野並不侷限於傳統宣紙，他更將水墨技巧成功延伸至青花瓷繪製與新式年畫創作，為地方藝文學習帶來一股嶄新而多元的創作風潮。

於學期尾聲的師生期末成果分享會中，徐細芳老師與學員共同展示一學期以來的作品，包含山水畫、花鳥作品，以及一件件親手繪製並經燒製的青花瓷器皿。現場作品風格多樣而技法紮實，宛如一場精緻的縮小版成果展，吸引眾多學員熱烈交流。雖然徐老師並非出身科班，但其紮實的基本功與對藝術的熱情，使他在教學上別具風格與成效，也因此獲得學員的高度肯定。從市公所長青學苑到社區大學，再到個人的創作班，每一學期都有滿滿的報名學員，而每一次期末都彷彿是一場創意與努力的總驗收。

將水墨畫作延伸到青花瓷的創作，徐細芳老師的教學讓作品更有價值感。（圖／記者周厚賢攝）

其中，青花瓷的延伸創作更是課程亮點之一。徐老師表示，只要掌握繪畫基本功，便能在不同材質展現藝術美學。當學員將花草樹木、山水意象透過水墨構成再落於瓷盤、茶杯等器皿上，作品經過燒製，便化為獨一無二、極具收藏價值的青花瓷，不少學員更將作品分享給親友，成為最具心意的手作禮物。迎接新年之際，徐老師也帶領學員嘗試創作現代感十足的新式年畫。傳統的「大家恭喜」二字不再僅以文字呈現，而是搭配鮮明色彩與吉祥圖案，使年節藝術更具活力與時代感。

接下一幅老師水墨創作的禮物，受獎的同學高興不已。（圖／記者周厚賢攝）

許多學員從開班初期便一路跟隨徐老師至今。來自鹿港的班代陳小姐分享道：「每週四下班後再趕到課堂雖然累，但每次上課都很期待。老師的每一個技巧示範我們都記得清清楚楚，運用在宣紙或瓷器上後做出作品，再分享給親友，大家都很驚艷。真的證明只要有心、有熱情，即便不是科班，也能創作出令人驕傲的藝術品。」