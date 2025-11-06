從等著被殺價到電子五哥都忌憚！透視「AI郊狼」國巨陳泰銘背後AI新錢潮
一個產業鏈最底層的小角色，如何翻身成喊水會結凍的市場大腕？
被動元件，是電子產業裡最卑微的角色，技術門檻低，參與者眾，價格「秤斤論兩」，在產業鏈之中，話語權微乎其微。
「系統廠根本不會正眼看被動元件供應商，」一位電子五哥高層直言，「因為這類廠商滿地都是，轉身就能找到替代者。」
它三十多年一路購併
從「等著被殺價」的小公司逆襲
1977年時，那是一個極度分散的紅海市場，全球前三大業者市占率加總不到3成，其餘由數百家小廠瓜分。國巨公司，就成立於那個時代，當時，它只是眾多「等著被殺價」的小公司。
然而，2025年10月，一樁震撼日本、台灣的跨國購併案塵埃落定。國巨董事長陳泰銘斥資逾200億元，成功收購日本「熱敏電阻龍頭」——芝浦電子。
這是國巨1994年展開購併以來，第25起購併案。去年國巨集團營收超過1,200億元，目前市值已達5,000億元，版圖橫跨歐、亞、美洲。
透過購併攻城略地，它不但躍居世界第3大被動元件巨頭，產品線更從過去的電子代工廠，切入汽車、工控、醫療、航太甚至伺服器等高門檻市場。
在AI、電動車的高成長時代，國巨以毛利較高、利基型的「多元產品綁售」策略，成為「無法被替代的關鍵被動元件巨頭」，一個動作就能撼動市場價格。
一名電子大廠高層甚至笑說：「有一天黃仁勳要拜託的對象，說不定不是台積電，而是陳泰銘。」
這是一場從底層發動的權力逆襲，國巨董事長陳泰銘，耗時逾30年，以資本為武器，以購併做局，讓自己從一個被定價的小角色，翻身成主導定價的霸主。
「敵意購併」多過「合意購併」
25宗購併案，讓市值暴增逾40倍！
「他就像一頭郊狼！」一名電子五哥高層如此形容。
郊狼（Coyote），原產於北美，也被稱草原狼、叢林狼。牠們以卓越的適應力見稱，可生存於沙漠、森林、草原、高山，甚至都市。
郊狼的生存能力，來自牠潛行於夜，靈活機巧，耐得住孤寂，在關鍵時刻發動致命奇襲的行為。牠們是一群嗅覺靈敏的機會主義者，更是無情的高效獵手。
身處卑微產業的結構，陳泰銘很早就看透，要改變命運，就必須將那些「可被替代的對手」一一納入自己的版圖。他曾說：「如果你沒辦法突破，跟高階的對手競爭，你只能癱在那裡。」
購併，是他可以從底層破局最可能的方式。
從1994年起，他展開一場橫掃江湖的購併長征，25宗購併案，讓國巨市值暴增逾40倍，由100億到約5,000億元，產業市占僅次於歷史近百年的日本村田製作所、TDK株式會社。
然而，郊狼的購併之路，潛行於夜，「合意購併」為少，「敵意購併」居多。因為他們的世界，是一個成王敗寇的血腥殺戮戰場，他們暗夜布局，一旦談不攏，就強勢奪取。
如日本芝浦電子一役，不只創下台灣企業在日本第2大購併金額紀錄，更是日本史上首宗外國企業「未經同意」便成功收購日本上市公司的案例。
這場交易的敏感度，一度驚動日本財務省，緊急將芝浦列為攸關國家安全的核心企業。芝浦在接獲收購提案後如臨大敵，急忙找來同業「白衣騎士」美蓓亞三美（Minebea Mitsumi）入局，試圖抵禦這場來自台灣的突襲。
陳泰銘用了8個月與日方攻防，軟硬兼施，獵物終得入囊。
「他是身在科技業的金融大玩家」
今年股票1拆4，搭AI熱再掀漲勢
兇猛的購併須源源不絕的彈藥，陳泰銘的高超「財技」，則是他購併的最大武器。
「他是身在科技業的金融大玩家，」多位與陳泰銘打過交道的電子、金融業高管都認為。一般企業籌資，為兼顧穩健與成長，通常會股債搭配，但國巨偏好增資，即便這需要稀釋小股東權益。
8月，國巨宣布股票1拆4。雖然股票分割不影響公司價值，卻將股價從550元降至百元出頭，大幅降低散戶「上車」門檻。搭配AI浪潮題材，短短數月，股東人數從11萬暴增至22萬人。國巨股價飆升至250元，換算回拆股前，正好重返千元。
陳泰銘的郊狼購併學，你可以不認同，也可以不喜歡，但他確實留給市場一道命題：在紅海市場，你要當一條順流而下的魚，還是一匹顛覆市場的狼？
撰文者：韓化宇、侯良儒、陳羿偲、陳泳丞 製作人：呂國禎
