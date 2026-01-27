從篩檢到治療 宜縣打造原鄉結核病防治防線

宜蘭縣政府縣務會議，縣衛生局長徐迺維提出有關「山地鄉結核病防治成效」專題報告，從篩檢到治療，宜蘭縣打造原鄉結核病防治防線。（記者董秀雲攝）

▲宜蘭縣政府縣務會議，縣衛生局長徐迺維提出有關「山地鄉結核病防治成效」專題報告，從篩檢到治療，宜蘭縣打造原鄉結核病防治防線。（記者董秀雲攝）

宜蘭縣政府縣務會議於今（廿七） 日由縣衛生局長徐迺維提出有關「山地鄉結核病防治成效」專題報告。為落實世界衛生組織WHO「二O三五消除結核」之目標，宜蘭縣政府長期關注山地原鄉公共衛生與醫療可近性議題，並針對大同鄉及南澳鄉因地理環境受限、交通不便，導致結核病延誤診斷與社區傳播風險較高之情形，全面提供十二歲以上鄉民每年一次免費胸部X光篩檢服務，積極強化早期發現與推動潛伏結核感染LTBI篩檢及治療計畫，成功降低社區傳播風險。

廣告 廣告

衛生局長徐迺維表示，結核病主要經由飛沫及空氣傳播，民眾感染後可能長期潛伏於體內，終生仍有百分之五及百分之十的發病風險，衛生局從篩檢到治療，積極整合醫療資源、強化原鄉防疫，使結核病發生率明顯下降。為守護縣民的健康，原鄉的X光篩檢及LTBI篩檢治療仍持續進行中，呼籲接獲醫療院所通知為潛伏結核感染者應儘速接受治療，治療後保護力可高達百分之九十，且副作用相對較低；及早服藥可有效降低發病與傳播風險。民眾如有相關疑問，可撥打防疫諮詢專線（O三）九三五七O一一或免付費防疫專線一九二二洽詢。

宜蘭縣山地原鄉於九十五年結核病發生率高達每十萬人口三七五人，為全縣平均值每十萬人口七十四點六的五倍， 縣府衛生局自一O九年起持續於大同鄉及南澳鄉推動潛伏結核感染LTBI篩檢及治療計畫，及丙型干擾素釋放試驗IGRA抽血檢驗，並與醫療端推動巡迴X光車篩檢，提升篩檢服務可近性。至一一四年底完成大同鄉十個及南澳鄉二個村落篩檢，累計胸部X光篩檢一萬七六OO人次；二二八四人完成IGRA檢測，其中五一O人呈陽性，並陸續接受治療；同時藉由胸部X光篩檢及立即判片、驗痰，主動發現廿九名結核病個案，有效降低社區傳播，進而降低宜蘭縣原鄉結核病發生率，降幅達百分之六十，防治成效卓越。

代理縣長林茂盛肯定精闢的簡報，由衛生局長徐迺維及同仁的用心，一直以來主動出擊，讓大同南澳兩原鄉的結核病降低，持續降低雖稍微高出全國平均值，能以二O三五消除目標朝目標邁進，過程中感謝局長徐迺維辛苦帶領執行各項業務，在傳染病防治策略，展現高度專業及實力，持續精進，強化社區在公共衛生健康的韌性，打造縣民財產安全，請繼續推動。