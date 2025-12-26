從簡體字到「烤腸」爭議 全家風波反映品牌在社群時代的風險管理課題
從簡體字文宣到「烤腸」用詞，全家便利商店意外捲入文化與立場爭議。（圖片來源：Threads網友貼文）
撰文＝劉人豪Alan
近來在脆（Threads）上的熱門話題之一，是接連不斷爆出的全家便利商店的簡體字文宣，看得行銷出身的我冷汗直流，無論是鮮食區的文宣、咖啡吊掛文宣，甚至是，熱狗檯上的烤腸用字，一旦話題出來，就產生了更多的爆料，店數多、加盟主多的狀態下，這會是一波值得考驗的浪潮。
全家脆小編在平台上的官方回覆是：謝謝大家的提醒與指正。繁體中文是臺灣官方語言，全家便利商店嚴格遵守此一標準，無論是總部製作、店舖基於商圈需求自行製作之宣傳品，皆需遵守此規範。經查，該情形係少數店誤用網路素材製作之個案疏失，總部獲報後已要求違規店舖立即撤除。未來會將「廣宣品字體使用規範」列為教育訓練項目之一，避免類似事件再次發生。
這一題是真的很難解，其實從底下留言也可以看得出來，一派人不斷地追殺，一派人認為根本無聊又沒什麼了不起。因此，以一個大眾流通品牌來說，站任何一邊都不是好事，面對立場型的政治議題，一開始就碰不得。
「商人無祖國」的真道理
有一句俗話很妙「商人無祖國」感覺有各種不同的運用方式，你也可以說這個商人他不支持自己國家，為了做生意，各國討好。但我們反過來想，一個做商人的，尤其是大眾通俗性產品，沒有立場就是最好的立場，攸關信仰理念情緒反應的議題，都不好碰觸，無論是企業或者是企業負責人。
當然還是有特例，特斯拉執行長伊隆馬斯克就對於參與政治相當積極，雖然也可以理解他希望從中獲取利益，但從暫時性的結果來看，始終不是太好的狀態，甚至也確實地影響了特斯拉門市，被支持者火燒事件頻傳，美國的政治狂熱份子是超越台灣的兇。不過我很難講他在政府單位做事時期是否獲取了他想要的目的與人脈，也不得而知。
全家的門市管理漏洞
全家全台門市超過4,000家，更多數是加盟門市，在管理上，更需要面對挑戰，尤其是門市佈置物，加盟門市都是各自的老闆，為了做生意為了宣傳，勢必會有門市自行製作的文宣，你想想你去連鎖店看到那種一張A4一個字，貼滿一排的那種，通常都是這樣產出來的可怕文宣，這是連鎖通路必須要面對的，因為你不可能完全限制大家不能自行製作文宣，除非你有辦法將每一家門市需求的文宣全部回歸總部或各區統一製作，效率跟成本都不符合效益，所以門市自製文宣是有其必要性，但身為一個連鎖通路品牌，必須要做的就是對於自製文宣的基礎規範以及門市督導的督查，這兩點是連鎖總部必須要設定好的，門市一多才不會走鐘。
直營店的話，至少大家都是員工，乖乖地沒有狼性，加盟主可是每一位都是老闆，你更難以掌控老闆的政治傾向，過去可能從來也沒有人想過，需要在文宣製作規範裡面，要求中文字體必須使用繁體中文，因為對多數人來說這是基本常識就不見得會寫進去規範，但這一次事件後，相信未來會列入基礎規範之中，想想也是蠻幽默。
可能會有兩派人用不同邏輯來解釋這個幽默，一派人認為怎麼會用繁體中文都還需要被提醒，真幽默。另一派人可能認為，竟然會要求只能使用繁體中文，真幽默。都尊重，這一篇文章沒有要討論政治傾向，討論商道。
從實務面來看，其實我認為並不一定是政治傾向的問題，更有可能是，現在台灣人已經非常習慣透過淘寶來訂購傢俱、文宣製作物等等，而公版就是簡體字，在沒有太大條神經觸動的狀態下，也就直覺性的使用了，這也很有可能正是現況。就像這陣子Joeman開箱了經紀人的家，也是大力宣導從淘寶訂購傢俱的優勢，這也造就了各門市利用更省錢的方式使用了簡體字版本的文宣的可能性。
文化的對決：全家烤腸與萊爾富煙強
簡體字是一件事情，而用詞就是一個無底洞了，網路上有所謂的「支語警察」，有些真的必須要做些考究才能知道，到底是台灣用詞還是中國用詞，前陣子在朋友的社群平台上，看到他正抱怨著使用「屏幕」這個詞彙，被網友糾正要用「螢幕」。對於個人我覺得都尊重個人的用詞選擇，但對於企業，就不是尊重的問題了，而是如何使用更好，今天企業使用「屏幕」可能會被某一派人攻擊，而使用「螢幕」，並不會有人做攻擊，這就是企業該面對的選擇。
行銷的用字藝術與細膩，如何在選詞上面，獲取最大程度的好感度與認同，而避免遭到大部分人的抵制與反對。（圖片來源：Threads網友貼文）
一樣的香腸產品，全家取名為「烤腸」，萊爾富則取名台味諧音「煙強」，兩相對比也引發熱議。（圖片來源：萊爾富提供）
全家的熱狗烤檯上的新品，是香腸，而全家官方製作的文宣，上面寫著「烤腸」，這完全觸動了一派台灣人的地雷，於是該篇討論突破50萬次瀏覽，更還沒論及這張圖片被當作梗圖流傳到各個版面的留言處。而對應來看，萊爾富則是推出了「煙強」這項產品，這完全切中了一部分台灣人的核心，這種接地氣的用詞，完全討好了一部分台灣人的喜好，而說實在的，對另一部分的台灣人，也不會有多大的反感反應。
這正是行銷的用字藝術與細膩，如何在選詞上面，獲取最大程度的好感度與認同，而避免遭到大部分人的抵制與反對，更何況，這是全家總部的命名，看見會讓人覺得相當可惜，這麼大的企業。
並非有立場就是壞事，比如愛台灣
前面提到商人無祖國，不應該有立場，但也不見得所有立場都不是好事，最明顯的就是「愛國」這件事情大原則都不太會錯，除非愛得太深可能會觸犯到不同族群。任何一個企業家，在公開場合，大聲疾呼「愛台灣」或者企業品牌在行銷立場上是朝向「愛台灣」的方式做，至少，另一路的台灣人並不會因此而反感，可能還是會有少許啦，但因為這句話解讀可以很廣泛，所以相對來說，總使政治立場不同，應該都還算是共識。
另一個例子，你企業今天說你挺「貓派」，也不會有狗派跳出來罵你王八蛋，對貓過敏的也還算是會尊重你，這種立場算是可愛又不傷大雅的，加分效果多。但如果你企業是說「不喜歡寵物大家應該生小孩」這種話，就會有十分大的浪潮席捲而來，一來我想不到有什麼意義需要做這樣的表達，二來這完全與社會趨勢呈現逆向駕駛狀態，三來，這種立場都是相當危險的表達，總是你反過來說「不喜歡生小孩大家都應該養寵物」都不是好的立場表達。
黑人牙膏、多芬也都曾因此燒起來
在全球市場來說，更嚴重的是牽扯到種族歧視這件事情，尤其歐美國家特別敏感，這也是全球行銷人需要特別注意的。
以華語圈來說，最經典、也最常被誤以為是「西方才會在意」的案例，其實正是Darlie（原Darkie，中文長期被稱為黑人牙膏）。這個品牌在1930年代誕生時，英文名Darkie本身就是帶有歧視意味的字眼，而最早的商標圖像更直接採用黑臉（blackface）造型，搭配誇張紅唇與白牙，這在今日被普遍認為源自對黑人族群的刻板與羞辱性再現。但在亞洲市場，這個品牌卻長期被視為「只是名字」「只是歷史包袱」，甚至被合理化成一種懷舊符號。
事實上，品牌並非沒有意識到風險。早在 1980 年代，英文名稱就已經從 Darkie 改為 Darlie，商標人物的五官也被大幅調整，試圖去除明顯的黑臉元素。
如果說黑人牙膏是一個「長年累積、終於被要求處理」的案例，那 Nivea（妮維雅）在中東市場推出的「White is Purity」廣告，就是典型的「一句話就炸鍋」。
該廣告在社群平台上迅速引發反彈，被指責為帶有種族暗示與不當價值投射。（圖片來源：BBC）
從品牌端來看，這句話很可能只是想強調產品帶來的清爽、潔淨、簡單與純粹感，甚至可以被解釋為在講包裝顏色或氣味調性。但問題在於，當「White」與「Purity」被直接畫上等號時，語言本身就不再只是功能描述，而是價值隱喻。
在高度敏感的種族與文化語境中，「白＝純潔」這個組合，極容易被解讀為對其他膚色的否定，甚至延伸成一種隱性的階序排序。這也是為什麼該廣告在社群平台上迅速引發反彈，被指責為帶有種族暗示與不當價值投射。
Nivea的反應非常快，幾乎是標準的「現代危機處理教科書」：迅速下架、公開道歉、承認文案考量不足。但這起事件留下的後座力，其實遠大於一則被撤下的廣告。它清楚提醒所有品牌：語言沒有中立區，尤其當你把顏色、純潔、優越感放在同一句話裡時。
相較於前兩個案例，Dove（多芬） 2017年的爭議廣告更具警示意味，因為它揭示了另一個現代行銷風險：不是你說了什麼，而是你留下了什麼可以被解讀的畫面。這支影片原本想傳達的是「不同膚色的女性都能使用Dove產品，展現自然美」。但影片中出現的轉場畫面，被大量觀眾截取並解讀為「黑人女性使用產品後，變成白人女性」，這樣的視覺敘事立即被批評為隱含「白＝更乾淨、更好」的價值判斷。
即便品牌後續解釋原意並非如此，也迅速道歉並撤下影片，但傷害已經造成。因為在社群時代，品牌一旦把可被誤解的畫面交到觀眾手中，就等於放棄了最終詮釋權。剪接、截圖、再製，會比原始版本傳得更快、更遠。
這起事件也讓許多品牌開始重新檢視「Before / After」這類視覺語言，因為它們在功能上很好懂，但在文化層面卻極度危險。
把這三個案例放在一起看，其實會發現一個高度一致的核心問題：品牌低估了語言、符號與歷史脈絡的重量。不論是命名、文案、角色設定或畫面轉場，只要牽涉到膚色、族群、純潔、進化、野性、文明這類關鍵字，就不再只是創意問題，而是價值表態。而在全球化與社群放大的時代，這些表態會被放到最大音量檢視。
尊重與包容是最大公約數
每一個國家、每一個區域，面對著不同的議題與文化，而經營者或者行銷團隊，更要應地制宜地，更審慎評估自己的一舉一行，並且更積極地管理著龐大的接觸點，無論是線上或是線下，更謹慎地前進，企業才能更有底氣地長久的走下去。期盼全家便利商店能順利度過這次炎上事件。
【本文為作者意見，不代表本媒體立場】
審稿編輯：林玉婷
延伸閱讀
台灣精品咖啡的國際信譽危機！藝伎教父Willem Boot二度警告：歐客佬標示問題非單純疏失
到底買了沒？大苑子「石虎柳丁」宣稱惹議！採購國產鮮果的永續定位為何翻車？
炎上成常態、公關危機並非偶然？品牌如何在社群戰場「轉危為機」？
其他人也在看
陳幸妤「私下真面目」牙醫學弟說了！超反差特質曝光
政治中心／綜合報導前總統陳水扁2008年卸任總統，儘管已過去17年，但時至今日「前第一家庭」各個成員的動向，仍是全台民眾關注的焦點之一。「網紅牙醫」史書華日前就在社群上傳一段10多年前的舊片段，透露「前第一千金」陳幸妤是自己的學姐，並點出對方私下「兩大特質」跟鏡頭前超反差。民視 ・ 21 小時前 ・ 430
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 132
陳妍希聖誕曬美照「和喜歡的人一起過」 9歲兒罕露正臉：酷似陳曉
女星陳妍希在今年2月跟中國男星陳曉結束9年婚姻，恢復單身的她，將重心投入演藝工作，人氣再度攀上顛峰，而平常樂於分享生活的陳妍希，昨（25日）曬出慶祝聖誕節的照片，其中一張9歲兒子的正臉模樣，掀起大批網友討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 11
2026減稅新制！基本生活費增至21.3萬元、綜所稅調高免稅額和扣除額 9項新規元旦上路
財政部今（26）公布明（115）年1月1日起，9項利民便民措施將上路，包括每人基本生活費增至21.3萬元，民眾在5月申報114年度綜合所得稅適用，以及綜所稅調高免稅額和扣除額等。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 1
NBA》詹皇正負值-33全隊最差 瑞迪克爆氣：湖人現在爛透了！是超級糟糕球隊
湖人今天在聖誕大戰上對決火箭，沒想到紫金軍團卻被火箭以96比119打爆，詹姆斯（LeBron James）雖然今天攻下18分，但正負值卻是全隊最糟的-33，寫下他湖人生涯最差紀錄。詹姆斯今天上場32分鐘，13投7中攻下18分，還送出5次助攻，另有2籃板2抄截1火鍋，雖然數據看起來不差，但卻在防守端成為黑洞，讓湖人屢遭打點，這也導致他的正負值達到-33，成為全隊最差球員。根據《The Athletic》記者莫雷（Law Murray）指出，這是詹姆斯加入湖人後的最糟紀錄，而他生涯只有2場比今天更慘，都是效力騎士時所創下，分別是2016年1月對上勇士的-34，以及2018年1月對上灰狼的-39。Game over. Lebron James exits a team worst -33.The Lakers have now 3-6 in their last 9 games……. ?I wonder what changed ?? pic.twitter.com/y7AGlkv3bQ— HeroOfTheDay (@Hero_OfThe_Day) December 26, 2025對於球麗台運動報 ・ 1 小時前 ・ 3
掰了王子粿粿！昔日好友「全站邊范姜彥豐」聖誕節溫馨合影曝光
范姜彥豐10月底控訴老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），雙方對簿公堂，昨日被目擊現身家事法庭調解，平安夜溫馨氣氛全變調。今（25）日適逢一年一度聖誕節，范姜彥豐也在社群平台分享與親友團聚照片，只見粿粿前閨密、王子昔日好友全都到場，在這場婚變風波中選擇站邊范姜彥豐。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 25
為何王ADEN這麼慘？家長還原校唱當天「大跳真相」：難怪會被抵制
歌手王ADEN日前受邀前往桃園某高中舉辦校園演唱會，表演過程中因一名女學生突然上台熱舞，打斷演出流程，他當場蹲下並露出不悅表情，相關畫面事後被剪輯上傳至社群平台，引發網路熱議。事件持續延燒後，王ADEN接連被取消台北、宜蘭跨年演出，演藝事業受到不小衝擊，網路輿論也呈現兩極化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 66
今最低溫探7.4度「還沒冷完」！冷氣團減弱還要等這天
今（26）日大陸冷氣團影響，中部以北及東北部、東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；水氣稍多，桃園以北及臺灣東北部地區有短暫雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區並有局部大雨發生的機率。氣象粉專也指出，今天清晨冷氣團達到最強時刻，且最低溫僅7.4度。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
連日失言深夜滑跪！朱孝天形象毀滅 媒體人嘆：早知如此，何必當初？
言承旭、周渝民、吳建豪及五月天阿信舉辦《F✦FOREVER 恆星之城》演唱會，掀起一波回憶殺，卻意外延燒出場外風波。朱孝天近日接連在社群平台出言不遜，不只含沙射影F3在台上「悶聲發大財」，還指控中國售票平台與黃牛勾結，更提及「國台辦」，引發輿論關注。他昨（25日）晚間10點迅速發聲明滑跪，承認自身言論「與實際情況並不相符」。對此資深媒體人狄志為也發文評論，直言這場情緒化操作恐讓朱孝天得不償失。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 17
民進黨台南人選出爐？謝寒冰分析「驚人民調差距」：賴清德目標只有這事
藍綠白積極備戰2026大選，作為總統賴清德本命區的台南，將由立委陳亭妃、林俊憲的哪一方出戰，更是受到高度關注；媒體人謝寒冰分析《鏡報》綠營內參民調指出，隨著林俊憲支持度明顯上揚，出線機率已經大幅提升。謝寒冰更直言，其實對賴清德而言，只要民進黨能勝過國民黨即可。《鏡報》昨（25）日公布綠營台南市長內參民調，發現陳亭妃在對上國民黨立委謝龍介時，以54.1%大幅領......風傳媒 ・ 2 小時前 ・ 51
首位歸化中國NBA球星傳放棄國籍 李凱爾發聲解釋了
首位歸化「中國籍」的NBA(National Basketball Association，美國職業籃球聯賽)籃球明星李凱爾（Kyle Anderson），最近被發現官網國籍被登錄為「美國」，引發中國球迷熱議，今天李凱爾透過經紀公司對外澄清，NBA登錄是「出生地」，至於歸化國籍沒有改變。太報 ・ 1 天前 ・ 9
2026國運籤出爐！命理師警告「1事」：不要貪心
2026年國運籤出爐！命理專家小孟老師在YouTube頻道中發布一則影片，分享在松山奉天宮抽到的2026年國運籤是第二十五籤戊子籤，內容為「總是前途莫心勞，求神問聖枉是多；但看雞犬日過後，不須作福事如何」。鏡報 ・ 9 小時前 ・ 10
張文金主竟不只媽媽！疑有打工「郵局金流曝光」
社會中心／楊佩怡報導27歲嫌犯張文１９日在北捷、中山商圈一帶，投擲煙霧彈、縱火並持刀攻擊路人，釀4死（含嫌犯）11傷的悲劇。隨著警方深入調查，張文在台北沒工作，警方追查金流發現張母近3年來，陸續匯款共82萬給張文生活。然而他戶頭裡卻有幾次的小額存款，目前還不知金流來源。此外，張文生前不僅砸近10萬元買電競筆電外，更訂閱血腥漫畫；因此警方懷疑，張文背後的金主恐不止張母一人。民視 ・ 1 天前 ・ 34
這一天真的來了！鴻海造車賣車一條龍 Foxtron Bria 89.9萬起登場！
上週鴻華先進（Foxtron）以7.876 億元收購納智捷（Luxgen）100% 股權，內容還包含Luxgen母公司資產、旗下五間銷售公司、銷售據點、公司人員等。這場交易讓台灣汽車產業進入重要轉折，箇中有何重點？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 8 小時前 ・ 12
航班9成滿載、平均訪日9次！日本不甩中國「狂搶台灣旅客」…達人卻示警「這件事」
日本首相高市早苗先前因在國會答詢中談及「台灣有事」可能引發的日本應對，引起北京強烈反彈，此後中日關係急速惡化，北京更罕見公開呼籲國民「避免前往日本」，並在外交、觀光、文化等領域採取一系列反制行動。對此，日本部分地方政府與旅遊業者開始將目光轉向來自台灣的遊客，期望填補可能出現的旅遊缺口。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 19
還沒冷完！專家示警「下波冷空氣恐衝寒流」關鍵時間曝光
生活中心／巫旻璇報導今（26）日受到大陸冷氣團影響，全台平地氣溫明顯下探，清晨最低溫出現在離島馬祖，僅7.4度；台灣本島方面，則以新北市石碇測得的10.1度最為寒冷。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，週末期間冷氣團影響將逐漸減弱，各地氣溫可望小幅回升，但跨入新年後，東北季風仍相當活躍，預估明年1月2日將再有一波大陸冷氣團南下，後續至1月5日至7日，冷空氣強度甚至有機會達到寒流等級。民視 ・ 43 分鐘前 ・ 1
45年老牌撐不住了！新昕纖桃園龜山廠爆89名員工明年2月解雇
經營45年的老牌紡織廠新昕纖（4406）今（24）日公告，因原料價格上漲、電價連年調漲，加上訂單外移與低價進口紗線競爭，公司營運持續承壓，董事會決議進行業務緊縮，並依法辦理桃園龜山廠員工大量解僱案。傍晚重訊再度公告將於2026年2月資遣桃園龜山廠約89名生產相關員工。Yahoo奇摩股市 ・ 2 天前 ・ 84
鴻喜菇別再直接丟進滾水煮！ 專家揭「1個NG動作」害鮮味、營養全流失
鴻喜菇因為料理方便、口感獨特，是許多菜餚中大受歡迎的食材。然而，在「汆燙鴻喜菇」這個步驟中，可能已經讓它的美味減半了。對此，蔬菜專家分享「烹調鴻喜菇時常見的意外陷阱」以及「讓鴻喜菇不流失營養、更加美味的料理方法」。 鴻喜菇不要「從滾水開始煮」才是正確做法 在超市裡隨時都能買到的鴻喜菇，無論是義大利麵、炒菜或湯品等各式料理，都相當好用。其中，作為料理前置步驟，「先汆燙」的做法也相當普遍。然而，把鴻喜菇放入已經滾沸的熱水中，其實是NG的。 風味與營養會流失？ 當鴻喜菇放入滾水中時，因為急劇的溫度變化，細胞容易破壞。因此，鴻喜菇原本的鮮味與香氣會隨著水分一同流失。此外，水溶性的維生素與營養素也會因此喪失，導致好不容易攝取的營養白白浪費。 最大限度引出鮮味的料理方法？ 那麼，要如何讓鴻喜菇的美味發揮到最大呢？ 1、從冷水開始煮煮鴻喜菇時，從冷水開始加熱是關鍵。藉由慢慢提高溫度，鴻喜菇的細胞較不容易破壞，鮮味也能被牢牢鎖在裡面。 2、蒸或炒除了汆燙之外，其他料理方式也很推薦： ．蒸：使用蒸鍋或微波爐，可以將鴻喜菇的鮮味與香氣緊緊凝縮．炒：用油炒的話，能引出鴻喜菇的香氣，享受彈牙的口感 3、不要把常春月刊 ・ 1 天前 ・ 3
林靜儀出局了？民進黨南投縣長神秘人選曝光
民進黨2026年南投縣長參選人選傳出重大變動，原本呼聲最高的衛福部次長林靜儀及立委羅美玲均被排除在名單之外。今（25）日傳出可能由一名出身草屯、目前在北部執業的醫師接棒投入選戰，為南投選情帶來新局面。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 109
張文面相曝光！命理師分析歪嘴心機重、易搬弄是非：恐招人怨
2025年12月19日，台北捷運台北車站及中山商圈發生一起重大隨機殺人事件，27歲的張文持刀攻擊路人，造成4人死亡（含嫌犯）、11人受傷。根據警方調查，張文的攻擊行為並非一時衝動，而是經過長達一年的精心策劃，警方發現他在一年前購買了煙霧彈及其他裝備。警方正在追查其資金來源，試圖了解他如何籌集資金來實施這一系列暴力行為。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 119