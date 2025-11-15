即時中心／顏一軒報導

「2025 總統盃全民運動賽事－街舞大賽」決賽將於明（16）日在總統府前凱達格蘭大道盛大登場，全國216組脫穎而出的隊伍將齊聚國家門前，以節奏與創意展現台灣街舞能量；今（2025）年活動是街舞首次登上國家級舞台，繼11月初的總統盃三對三鬥牛賽後，再度為凱道注入青春與動感，象徵「從街頭走向國家舞台」的凱道精神新篇章。

據了解，今年報名參賽的578組隊伍橫跨不同世代與族群，從國小生、專業舞者、社會人士，到銀髮族、身障舞團、輪椅舞者，都展現「街舞無極限」的精神，完整體現全民運動的核心理念。隨著運動部於9月正式成立，本次大賽也象徵政府以更積極的政策布局，打造屬於台灣的全民運動文化。

總統賴清德預計將在明早8時55分出席決賽開場記者會，除了勉勵舞者以最熱血的姿態迎接挑戰外，也會宣布「總統盃街舞大賽決賽正式開始！DJ Drop the beat!」，為全日賽事點燃序幕。

決賽一整天在凱道舉行，最終，晚間賽程賴總統也將觀賞霹靂舞冠亞軍Battle，並出席頒獎典禮，親自頒發六大項目冠軍獎盃，為選手的努力與榮耀喝采。

對此，總統府發言人郭雅慧受訪時表示，「總統盃」不只是競技舞台，同時也是不分年齡、跨越族群的全民運動；希望台灣透過街舞文化的創意與活力，向世界展現年輕世代的自信，也將運動精神轉化為凝聚社會的正向力量，舞出屬於這個世代的凱道精神。

原文出處：快新聞／從籃球到街舞 賴清德力推「全民運動」文化

