從精準醫療到全民照護，以人為本的胃癌治療策略

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

2026年2月4日世界癌症日主題「United by Unique」，強調每個癌症患者都有獨特需求。在台灣，胃癌每年新增超過3,000例確診病例，近半數發現時已是晚期。高雄醫學大學附設醫院院長王照元醫師指出，隨著精準醫療發展與「以人為本（Patient-Centered Care）」照護模式推動，透過生物標誌物檢測與多專科團隊合作，能為每位病人量身訂做治療方案，真正實現「看見病人而非只看疾病」的理念。

多專科整合 實踐以人為本照護理念



王照元院長表示，高醫很早就建立以病人為中心的治療模式。「癌症治療每個病人情況都不一樣，非常多樣化。」過去醫師容易只從單一科別角度思考，缺乏整合性。為改善此問題，高醫建立多專科團隊討論機制，讓腸胃科、腫瘤科、外科、營養師、護理師、心理師等專家共同為病人討論最佳決策。



王照元院長特別強調「醫病共同決策」的重要性，「我們必須把所有治療方案完整告訴病人，包括直接開刀、治療再開刀，或不適合開刀等情況，讓病人的想法納入決策系統。」



生物標誌物檢測 為晚期患者點亮希望



談到精準醫療應用，王照元院長坦言，胃癌精準醫療雖發展較慢，但近年已取得顯著進步。目前臨床上有多個重要生物標誌物用於指導治療，其中，最早是HER2（第二型人類表皮生長因子受體），約15%至20%患者為HER2陽性，已有標靶藥物可用。



其次是免疫治療相關的PD-L1蛋白表現，「CPS評分達5分以上，健保就有給付免疫治療。」至於最新發現的緊密連接蛋白18，約三至四成患者有陽性表現，也有相應治療藥物。此外，MSI（Microsatellite Instability，微衛星不穩定性）未來也可能納入常規檢測。



「這些檢測就像在黑暗中為病人點亮一盞燈。」王照元院長說，透過檢測結果能為不同特徵病人量身訂做治療策略，病人不再只能被動接受化療，即使是晚期，也有更多的治療選擇。



加速新藥審批 學會共識助健保給付



對於新藥審查與健保給付，王照元院長肯定政府「暫時性給付」政策，「這允許新藥在真實世界評估，加速進入臨床應用。」同時也強調學會制定治療共識的重要性，「我們必須建立專家共識，包括內科、外科等各方意見，這可作為健保署審查新藥和擴大給付的重要依據。」



目前參與台灣胃癌醫學會的王照元院長致力建立台灣治療共識，「有了共識，新藥引進速度才會加快，因為這代表國內外專家都接受這治療方向。」



營養支持是抗癌關鍵 高醫建立標準流程



身為國內癌症營養支持權威，王照元院長特別重視營養在癌症治療中的關鍵角色。約40%至50%胃癌患者存在營養不良問題，這類病人在進行積極治療如手術、放化療、免疫治療時，會增加合併症的風險。營養不良是導致治療中斷、化療不良反應的重要原因。



高醫很早就將營養支持納入癌症治療的一環，並建立標準流程。王照元院長說，「從病人確診，營養師就會介入評估。」對於無法進食的病人，結合腸道營養、靜脈營養或補充性靜脈營養，確保獲得足夠能量。



王照元院長目前擔任台灣靜脈暨腸道營養醫學會會理事長，正著手制定亞洲癌症患者居家靜脈營養共識，並建立術後快速康復（ERAS）標準營養流程示範中心，希望從示範中心擴展到全台灣，建立全國性的標準。



家屬支持至關重要 正確觀念助抗癌成功



王照元院長提出「團體作戰」的重要觀念，癌症治療是醫護團隊與病人、家屬共同參與的團體作戰，並建議儘早將心理治療納入系統。



家屬支持對抗癌成功至關重要，「家屬要與醫療團隊站在同一陣線，建立正確的癌症治療觀念。」不過，仍有病人因恐懼化療而放棄正規治療，「現在化療已不像過去可怕，健保也覆蓋許多新藥，但有些人甚至高學歷者聽到化療就跑掉，這在南部地區尤其明顯。」王照元院長感到相當遺憾。



預防勝於治療 防範胃癌從生活習慣做起



談到預防策略，王照元院長建議從多方面著手。首先是幽門螺旋桿菌（HP）篩查與根除，「政府擴大第六癌篩檢，如果能找出HP感染並消滅，胃癌發生率會下降。」此外，飲食方面應減少醃製、煙燻、燒烤食物，提倡均衡飲食，多攝取蔬果。其他措施包括戒菸限酒、規律運動、使用公筷母匙減少HP交叉感染。有家族史者需提高警惕定期檢查。



對50歲以上或有家族史者，王照元院長提醒要定期做胃鏡檢查，「早期發現的胃癌治癒率可達90%以上。」



善用精準醫療工具 有助提升胃癌治療成效



王照元院長認為，對晚期胃癌患者，生物標誌物檢測一定要做。「HER2、PD-L1、緊密連接蛋白18、MSI這四個是全世界共識，未來一定要常規檢測。既然有這麼好的工具，為什麼不用？」



最後，王照元院長呼籲，透過檢測可找到適合藥物，「精準醫療就是找到相對應的生物標記，選擇適當藥物，幫病人得到較好的治療成效，這相當重要。」高醫將持續為病人提供最頂尖的醫療技術與最溫暖的全人照護。

（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／now健康、圖片來源：motionelements）

