從紙火箭起飛點燃青年太空夢 屏東首屆太空種子培訓營登場

屏東縣政府於6日、7日於屏東數位青創中心舉辦首屆「太空種子青年培訓暨紙火箭製作營」。(記者羅欣貞攝)

〔記者羅欣貞／屏東報導〕首座國家火箭發射場去(2025)年3月定案落腳在屏東縣滿州鄉九棚村，7月國家太空中心更與屏東縣政府共同主辦首屆「台灣盃火箭競賽」，在地掀起一波火箭潮，人才培育更形重要，屏縣府今(6)、明(7)日舉辦第一屆「太空種子青年培訓暨紙火箭製作營」，吸引來自全台64位青年報名，最終選出35人參與，為培育太空人才添新動能。

屏東縣長周春米在營隊開訓典禮中表示，屏東擁有遼闊腹地、良好氣候條件與臨海地形優勢，具備發展太空科技與相關產業的良好基礎。近年縣府持續與國家太空中心攜手推動太空教育與科技發展，太空產業不只是高端科技的象徵，更需要長期、系統性的人才培育與教育累積，歡迎來自全國的火箭熱血青年，不只來屏東觀光，更能加入屏東太空科技產業的行列。

國家太空中心太空教育辦公室總監鄭琮生表示，太空是很包容的領域，任何科學、農業等都可往此結合，盼把火箭理念往下紮根、灑下種子，希望有更多青年接觸到太空的科學內容，內化成自己的實力後，在各行各業發光發熱，再回饋到太空領域來，相信是未來台灣太空產業發展很重要的一股實力。

清華大學教育學院大二生王羿脩表示，因自己有教育背景，參加培訓營是主要想了解太空、科學教育是怎麼運作的，看能否在接下來的學業、職涯發展有所幫助。

來自中山大學教育研究所碩一生林宛蓁是屏東人，她表示，對資優教育很有興趣，也盼對太空有更深入的了解，希望結合專業、跨領域探索，期許自己成為推廣科學教育的人才，「原來太空並沒有那麼遙遠！」。

培訓營由國家太空中心及前瞻火箭研究中心提供專業師資，參與學員以分組方式合作，完整體驗從設計、組裝到測試發射的過程，內容涵蓋火箭飛行原理、結構設計、空氣動力學基礎及紙火箭實作演練，讓青年透過實際操作、討論與修正，理解火箭工程背後所需的科學思維與耐心。

屏東縣長周春米頒贈太空青年紀念徽章。(記者羅欣貞攝)

