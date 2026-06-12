從素人躍升浪LIVE人氣熱門主播，將流量化作成長養分，戴允、安心啞、蓉蓉、詩晴在直播陪伴之外，找到屬於自己的療癒節奏 | BAZAAR

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戴允：「人真正的魅力，是那些不夠完美的地方。」

這個夏天或許對戴允來說很新鮮，在加入浪LIVE一年後，她變得更加「立體」，而這種立體，更像是逐漸看見自己在魅力與人生上的不同層次。好比私底下喜歡冒險、極限運動的她，在鏡頭前卻有一種自然的甜與親近，就像自帶療癒濾鏡，讓人不自覺靠近。

PHOTO CREDIT: 浪 LIVE人氣主播戴允ID17771

進一步聊下去，才慢慢拼湊出她的輪廓：「我覺得目前為止做過最棒的規劃，是投資自己。」她口中的那一種投資，並不只是金錢或外在條件的累積，而更接近一種日常練習：學會穩住情緒、不再急著證明，把能量留給真正重要的事。對她來說，這些看似微小的調整，其實都是讓自己慢慢長出餘裕、也更靠近理想狀態的方式。

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當一個人開始回到自己，也就更有能力與世界建立真實的連結。她選擇以誠實的樣子去交流——那或許不是最完美的狀態，卻是最能被感受到的溫度。

安心啞：「記得把『It’s ok』放在心上！」

坐在陷進去的沙發上，我們與安心啞聊著一場最適合夏天做的白日夢。她忽然有感而發：「現在的人很少跟大自然或家人有連結，或是缺少一個擁抱。夏天，你可以去感受太陽那種無私的愛，也可以去抱抱樹，那其實很有力量。」

PHOTO CREDIT: 浪 LIVE人氣主播安心啞ID5987902

談起這些細微卻真實的感受，她最近剛讀完《怦然心動的人生整理術》，也重新思考著與生活之間的距離，於是，比起丟掉什麼，她開始在意——什麼想被留下，什麼值得被放進生活裡，當選擇變得輕盈，心裡原本擁擠的情緒，好像也慢慢有了透氣的空間。距離上次見面的這半年裡，安心啞開始放慢步伐，一步一步找回以前那個「快樂小狗」的狀態；同時，也多留一些時間和家人、熟悉的朋友聊天，那種不需要解釋太多的共感，像這個季節的晚風一樣輕輕吹過來：「其實每個人都知道，怎麼讓自己更靠近幸福。」

蓉蓉：「所有經歷，都讓現在的她更加耀眼」

在浪LIVE裡，有趣的是，你會以一種不經意的方式想起自己的原點，也重新找到屬於自己的舞台與位置。蓉蓉總說過去五年的直播日常就像是慢慢地在爬一座山，於是在談憧憬之前，她的人生寶物盒裡，收藏更多的反而是那些閃閃發亮的起伏與遺憾。最近，她與平台一同登上首爾光化門廣場電子看板，而這個里程碑，更像是一種對初衷的再次確認：「我一直提醒自己，人生充滿機會，下一次總會有更好的；也不要忘記最一開始的樣子，那是最珍貴的。」

PHOTO CREDIT: 浪 LIVE人氣主播容容ID73000

相信直播間的觀眾與我們一樣，雖然透過不同鏡頭感受蓉蓉的吸引力，但有同樣一份特質在眼前掠過——那是一股堅韌，裡頭蘊藏著毅力與轉念的能力。轉念，是她最強大的武器，也是一路走來累積的習慣。她逐漸確定，不必為每個結果尋找答案，也不必讓每種情緒都停留太久；僅僅這樣，轉個身看同一片風景，就變得令人興奮。

詩晴：「每天跟自己的身體對話，找到最單純的專注力。」

「我不喜歡生活只有一種樣子。」一群人緊盯著電腦螢幕，隨著攝影師快門的節奏，眼前的詩晴，好像用肢體在說著她從16歲時誤打誤撞開啟的模特生涯。從平面廣告、走秀、電視節目、直播，到此刻的雜誌拍攝，她幾乎花了大半的人生在不同鏡頭之間穿梭，不斷觀看自己還能延伸出多少可能：「這份職業早就成了我生命的一部分。無論現在是誰、在哪個位置，只要願意跨出那一步，認真對待那份熱愛，每個人都能遇見屬於自己的驚喜。」舉手投足之間，是一種對世界敞開的狀態。

PHOTO CREDIT: 浪LIVE人氣主播詩晴ID5346101

或許有一種女性，像她一樣對世界保持好奇，不急著把主控權交給命運，而是在變動裡找到自己的節奏。「我不覺得一定要贏過誰，只要能對生活保持熱誠與善良，優雅地面對每一個關卡，那種最真實、最自在的樣子，就是最深刻的魅力。」對詩晴來說，這就是這個初夏，最能讓靈魂呼吸的療癒假期了吧。



＊本文由哈潑時尚 Harper's BAZAAR 報導，未經授權同意不得轉載