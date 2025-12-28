從紡織跨入無人機 新纖InnovHUB後年落成啟動5億創投基金

【記者許麗珍／台北報導】新纖從傳產紡織業跨足無人機，新纖董事長吳東昇表示，今年正式動土的無人機青創基地「新光InnovHUB」，規劃於2027年第一期落成後提供專業智慧無人載具實證場域，由他發起的「蓋亞資本」也將正式成立，基金總規模現階段訂為5億元，全力助攻台灣智慧無人載具新創團隊躍上國際舞台。

新光 InnovHUB 與蓋亞資本聯合主辦「創業、天使之智慧無人載具專場」，吳東昇指出，智慧無人載具是全球競逐的戰略產業，為了支持台灣新創，新光InnovHUB已規劃於2027年第一期興建落成之際，提供成為「智慧無人載具專業實證場域」，解決新創團隊最迫切的測試與數據驗證需求。

此外，吳東昇表示即將成立的「蓋亞資本」將是一支專注於智慧無人載具的天使基金，基金總規模預計為5億元，首期將先投入2億元，「取名『蓋亞』象徵大地之母，我們希望成為新創團隊最紮實的土壤，不僅提供資金，更要扮演『串聯者』，銜接國內外投資資源，讓台灣智慧無人載具產業能從點、線、面完整串接，加速生態系成熟。」

吳東昇表示，台灣擁有強大資通訊產業優勢及製造業基礎，具備在全球市場「展翅高飛」發展無人機的條件，新纖除了提供實體基地及資金，也期望帶來連結機會、鼓勵矽谷勇於創新的文化精神在此發酵；談及對台灣新創獨角獸的期許，他表示自己是學法律出身，外界都從科技角度看矽谷，但他更傾向從文化及制度層面，理解矽谷成功經驗。

針對「台灣能不能複製矽谷經驗」，吳東昇強調矽谷精神在於勇於冒險、不怕犯錯的「反文化」精神，如今台灣年輕人獨立自信，已具備此種條件，「以前台灣的年輕人習慣聽上面、聽長輩的話，現在不一樣了，年輕人很獨立、自信，也敢表達自己」，讓失敗的經驗變成勳章「失敗了可以不要被罵」，再加上成熟的硬體環境和資金條件，讓創業者有更多勇氣去承擔風險，台灣就會成功。

透過精準對話，吳東昇期望讓青創家的創意與投資人的資源產生「化學反應」，共同把夢想做大，目的是將社交場合轉化為產業起飛關鍵的「燃料站」，創業路雖艱辛，但只要有對的夥伴與資源，就能飛得更高更遠。

「創業、天使之智慧無人載具專場」現場邀請13家無人載具新創團隊參與提案，並與天使投資人進行「多對一」媒合交流，涵蓋海、空智慧載具，包含司圖科技、吉普司科技、亞太空中移動、傑海達、智動航科、極現科技、新樂⾶科技、澤博空中機器⼈、擎壤科技、鎮愷科技、喜特綠能、海神⽔下、艾知科技等青創團隊。

新纖董事長吳東昇(圖左)表示，今年正式動土的無人機青創基地「新光InnovHUB」，規劃於2027年第一期落成後提供專業智慧無人載具實證場域，圖右是新光幼獅執行長陳榮坤。許麗珍攝

「新光InnovHUB」為新纖與財政部國有財產署、桃園市政府共同合作開發；完成後預計包含無人機測試與考照場域及智慧廠房，並可同時辦理工廠登記、進行研發實驗，目前第一棟已動工、第二棟則在洽談中。蓋亞資本則已完成公司名稱登記，屬於新光內部百分之百持股的轉投資公司，明年度正式成立後就會開始運作。

吳東昇表示集團過去也有投資新創，但沒有用「蓋亞資本」名義，這次成立新平台，是新光在創投布局上的系統化升級，也代表集團將更積極參與新創生態。

