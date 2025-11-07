從紫光滲透到戰時內閣的沉默 ...李忠憲指「無抗中保台」年改、同婚都是一場空！直言：按當前藍白作為「2028局勢不會好轉」

近期藍白在立法院提案強推反年金改革，試圖推翻前總統蔡英文任內完成的軍公教年金改革。蔡英文為此出面呼籲，改革不該半途而廢，提高未來國民年金破產的風險。對此，成功大學電機系教授李忠憲今（7日）直言，過往講過若無抗中保台，什麼年改、同婚最後都可能成為一場空，「按當前藍白作為，2028局勢不會好轉」。

李忠憲今日於臉書以「當流亡成為可能的現實，從紫光滲透到戰時內閣的沉默」為題發文指出，之前有一陣子，他有朋友會組織「流亡政府」，積極思考未來要怎麼辦，「每個位子還真的都有人，我很佩服」。李忠憲說，最近這個討論又多了起來，「恐怕局勢真的是非常令人擔心」。

李忠憲指出，人們口中的「流亡」，不是浪漫的流亡詩人，而是打算像以色列一樣，為台灣這塊地方的建國努力千年。李忠憲說，他很久以前就講到，「如果沒有抗中保台，什麼年金改革、同性婚姻，最後可能都會成為一場空」。

李忠憲提及，民進黨在總統立法雙過半的最後階段，幾乎沒有通過什麼重要的保台法案，紫光對政府的滲透，支持小額入股的人都還在當部長。他直言，衛福部高股息健保費的政策，具體而微呈現治理台灣這個國家的困難，「台灣就不是一個國家，卻想要長治久安」。

李忠憲表示，不管誰執政，以前會聽到行政院會為自己定位說是什麼某某內閣，經濟內閣、環保內閣、戰鬥內閣等等等，「不知道現在這個內閣應該叫做什麼？擦屁股內閣？」李忠憲提到，蔡英文日前出面發文，呼籲年金改革要持續，「我覺得很感慨，忽略了訊息戰爭的可怕，看不起資訊科技的專業，也從來不反省反紫光的過程，中國對支持小額入股官員的滲透，檢視這些人保台的決心，以及中國對台灣政府的滲透」。

李忠憲也提到，他上次與前中央研究院院長李遠哲吃飯時，李遠哲說，他覺得蔡英文總統認為2024之後的台灣與她無關。李忠憲表示，「我心裡想怎麼有可能會無關，果然年金改革被扭轉之後又出現了，不可能當了八年的總統沒有任何想法或使命感，只是她主要的價值觀和優先順序放在哪裡」。

李忠憲點出，「2028很快就到了，我的看法是局勢不會好轉」。他說明，2024總統剛上任的時候，有不少大德說這是一個戰時內閣，「因為可能要迎接戰爭的到來，我想當時這些大德的說法是熱戰，而不是共產黨最擅長的超限戰，從內部瓦解敵人」。

李忠憲示警，2028如果藍白總統立法雙過半，前總統馬英九的那一些將台灣所有的東西都送給祖國（指中國）的經濟規劃，中國武警派駐台灣，國台辦不只在台灣有臉書，而且在台灣成立辦事處，在台灣的中國人會越來越多，多到像新疆一樣超越原來的台灣人，這些都是可以預先想到的。李忠憲直言，「如果國民黨不聽話，這種機會並不大，但那時候才會有真正的戰爭」。

李忠憲說，資訊科技革命之後的時代真的快速變化，反紫光的奇遊團可以看到紫光垮台、前中國紫光集團董事長趙偉國遭判死緩，「而台灣無數討厭民進黨執政，認為靠假裝喜歡中國共產黨獲得利益，像前中廣董事長趙少康之類的，應該可以活著看到他們喜歡的中國共產黨到台灣來統治的那一天」。

李忠憲表示，歷史進展光速壓縮，到頭來中國領導人習近平發現，「併購聯發科、台積電困難，直接併吞台灣還比較簡單」。李忠憲說道，反紫光困難重重，成功了開心的不得了，「即使最後因為台灣被併吞，台積電、聯發科都變成中國的囊中之物，我不會認為自己犧牲了這些時間、中間的努力白白浪費」。

李忠憲說，「這是自己一心一意真的想要得到的結果，人生本來就沒有意義，而過程才是最重要的，不是嗎？即使結果荒謬，抵抗的過程仍是對虛無最深的回應」。最後，李忠憲嘲諷，「利用討厭民進黨犧牲台灣利益，希望中國共產黨併吞台灣的台灣中國人，最後得到他們想要的，他們會開心嗎？我不知道！我又不是他們！」

