「從絕望到希望」阿成靠高分署返回職場重獲新生
【記者 王雯玲／高雄 報導】為協助曾受毒品影響者重返職場、重拾人生希望，勞動部勞動力發展署高屏澎東分署積極推動「施用毒品者就業服務計畫」，透過開發友善職場、提供專屬就業協助與獎勵雇主僱用的機制，支持施用毒品者穩定就業。111年7月推動至今，高分署已開發153家友善廠商，服務1,087人，幫助許多民眾順利回歸職場。
曾因毒品案入監長達12年的「阿成」（化名），出獄時已近花甲之年，需一份收入來解決經濟困境，由於長期脫離職場，加上年事已高，使得重返職場之路困難重重，所幸在朋友的介紹下，他來到了勞動部高分署潮州就業中心尋求協助，期望能找到一份工作。
潮州就業中心安排就服員透過訪談了解他的狀況與需求後，安排面試情境的模擬，以降低他面試焦慮，並運用「施用毒品者就業服務計畫」等就業促進工具與獎助資源，提高廠商僱用意願，成功推介他擔任環境清潔工作，任職初期就服員也持續關心阿成的狀況，給予心理支持，並鼓勵他渡過適應期續留職場，阿成表示：「曾因誤觸毒品而服刑十幾年，一度對未來感到迷茫，如今不僅有了穩定工作，還能照顧家人，真的很感謝潮州就業中心的幫助。」
高分署分署長郭耿華表示，「施用毒品者就業服務計畫」不僅提供施用毒品者專屬的就業諮詢與工作媒合，服務內容也涵蓋職涯輔導、履歷撰寫、面試準備及在職支持等，經雇主以全時工作僱用者，每個月還可以請領5千元到6千元不等的就業獎勵金，最長發給12個月，希望幫助這群曾受毒品影響的藥癮者有機會重新展開人生，有就業需求的民眾歡迎都可以洽各公立就業服務機構協求協助。
另外為了鼓勵雇主能夠釋出友善的職缺，只要僱用經公立就業服務機構推介的施用毒品者，僱用每滿10日就可以申請獎助津貼，累計最高可以申請14萬4,000元，高分署也歡迎願意提供職缺的友善雇主加入計畫的行列，攜手協助想要重獲新生的藥癮者穩定就業。詳情請洽高屏澎東分署就業中心或撥打免付費專線0800-777888。（圖／記者王雯玲翻攝）
