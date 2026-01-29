從絕望到重生 台灣醫療援助終結蒙古青年十年疼痛

生長於蒙古草原的Ermuun。（圖／記者郭政隆攝，2026.1.29）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者郭政隆／嘉義市報導】生長於蒙古草原的Ermuun，曾是熱愛足球、籃球與蒙古傳統摔角的年輕人，然而，20歲那年莫名反覆發作的劇烈頭痛，迫使他長期仰賴止痛藥物，在醫療資源相對有限的蒙古，藥品多仰賴進口，成分與來源難以掌握，長期用藥也逐漸為他的健康埋下隱憂；Ermuun也在數年後，出現雙側髖關節劇烈疼痛，行走時常感到卡住，甚至無法久站，經檢查確診為「雙側股骨頭缺血性壞死」，疑與長期服用不明藥物有關，正值人生起步階段，卻被告知未來不能跑、不能跳，只能與疼痛共存；面對高昂的手術費用與有限的醫療技術，當地醫師甚至建議他「等到50歲以後再考慮手術」，重創他對未來的盼望。

嘉基副院長周恬。（圖／記者郭政隆攝，2026.1.29）

嘉義基督教醫院副院長周恬弘與台灣信義會服務團隊在2025年6月前往蒙古進行醫療關懷與訪查，Ermuun因參與此次台灣服務團隊的接待與交通任務，使得周副院長有機會了解他的病況與需要，意外連結這段國際醫療援助，也為自己迎來改變命運的契機；周恬弘副院長於返台後，徵詢嘉基國際長、骨科陳俊和醫師的意見，了解到這是一個極為罕見的年輕型雙側髖關節損壞的案例，隨後在進行跨國視訊專業評估，確認 Ermuun 髖關節病況已嚴重損壞且影響生活功能，醫療團隊遂決定向院方提出國際醫療援助計畫，邀請他來台接受進一步治療，對Ermuun而言，這不僅是一趟跨越千里的旅程，更是充滿未知卻充滿希望的醫療行動。

嘉基骨科蔡廷謙醫師說明造成股骨頭缺血性壞死的情況與醫療過程。（圖／記者郭政隆攝，2026.1.29）

Ermuun來到台灣後，於嘉基接受完整檢查並與醫療團隊討論後，決定進行可減少肌肉破壞、降低術後疼痛，並加速復原的雙側「正前開髖關節置換手術」，這對長期飽受疼痛折磨的年輕人而言，對未來投注希望的選擇；陳俊和醫師表示，在台灣，憑藉成熟的醫療體系、世界級人工關節材料與先進手術技術，髖關節缺血性壞死並不是無解的難題，所以與骨科蔡廷謙醫師聯手執行「正前開髖關節置換手術」，對年輕且雙側病變的患者，更能兼顧行動功能與長期使用需求。

嘉基周恬弘副院長(左)與Ermuun(右)，一起敬頒感謝狀，感謝聯合骨科器材公司(黃文宣處長-中)大力支持。（圖／記者郭政隆攝，2026.1.29）

現年30歲的Ermuun於術後第二天，第一次感受到「沒有疼痛的身體」，那種久違的輕鬆，讓他在病房裡緩緩踏出每一步，臉上重新出現笑容，如今，他能輕鬆行走也長高了2公分，幾天後即準備返家，回顧這段歷程，Ermuun感性地說，十年的痛，在那一天結束了，這句話，道盡一位年輕人從絕望到重生的心路歷程。

嘉基主管、骨科團隊、愛心廠商與Ermuun大合影。（圖／記者郭政隆攝，2026.1.29）

嘉基在Ermuun即將返回蒙古前，於1/29日舉辦「國際醫療援助記者會」分享與祝福這段跨越國界的醫療援助，特別提到在治療資源整合過程中，獲得國內骨材研發首屈一指的聯合骨科器材有限公司的熱情支持，部分贊助目前材質最精良的人工髖關節兩組，共同促成這次跨國醫療援助得以順利完成；副院長周恬弘表示，這次在嘉基人道與海外關懷基金和聯合骨材公司的支持下，大幅減輕病人的醫療負擔，並取得材質最好且耐久的人工髖關節供病人未來幾十年可長期使用；醫療團隊的用心也讓國際醫療援助能以更完善、安全的方式落實，展現醫療專業與社會責任攜手同行的力量。