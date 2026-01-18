從統計數據看專技人員考試性別參與趨勢
觀察近十年專技人員考試統計資料，發現雖然不同專業領域仍存在性別分布差異，但整體趨勢朝向更加均衡的方向發展，體現了我國在性別平等教育上的成果。
在全球人才競爭日趨激烈的時代，專技人員扮演著重要角色，其性別結構的變化，也部分反映了社會發展的軌跡。專技人員係指具備經由現代教育或訓練，取得特殊學識或技能，且其所從事之業務與公共利益或人民的生命、健康、財產等權益密切相關者，包括律師、會計師、建築師、各類技師、醫師、護理師等。
考選部負責辦理專技人員考選行政事宜，考試制度本身未設置任何性別限制，透過公平公正的考試制度，評鑑具備專業知識與技能之人力。
本文透過系統性統計分析，觀察專技人員考試中的性別參與狀況，並探討其與教育端的關聯性，期能提供客觀的數據基礎，促進專業人才的均衡發展。
專技人員考試之報考性別及參與現況分析
一、整體趨勢：呈現「女多男少」的性別分布
近十年（2015-2024年）專技人員考試報考人數，於2020年以前維持在16-18萬人之間，2021年後降為12-16萬人，其中2023年因護理師考試改為年辦三次，回升至15.3萬人，2024年因導遊、領隊考試改由交通部辦理，下降為13.0萬人；十年平均約15.7萬人，呈現相對穩定的報考規模。
從性別分布觀察，女性報考人數持續高於男性，十年平均占比58.5%，最高為2023年的60.5%，最低為2017年的56.6%，波動幅度約4個百分點，性別結構尚屬穩定。
在及格人數方面，2018年達4.1萬人，為近十年最高，2024年降至2.2萬人為最低。近十年及格人數年平均約3.2萬人，女性平均占62.5%，略高於其報考占比58.5%，顯示女性在整體考試表現上相對較優（圖1）。
二、高等考試與普通考試的性別結構分析
（一）高等考試：女性報考比率較高，且平均及格率高於男性
專技人員高等考試近十年報考人數，年平均約9.4萬人，2023年因增辦第三次護理師考試而突破10萬人，達100,387人，為近十年最高；女性報考占比穩定維持在60%左右。
近十年及格人數年平均約1.9萬人，女性占69.3%，男性占30.7%。十年期間，2023年及格人數2.1萬人最高（女性占71.1%），2022年1.7萬人最低（女性占68.7%）。在及格率方面的表現，女性十年平均及格率28.93%，男性21.75%，兩者差距7.18個百分點（圖2）。
（二）普通考試：女性報考比率較高，惟男性平均及格率高於女性，與高等考試迥異
專技人員普通考試報考人數，受導遊、領隊考試影響顯著，從2015年8.1萬人逐步下降，2022年降至4.7萬人的低點，2023年因導遊領隊報考人數回升而達5.3萬人，2024年則因制度變革，下降為3.4萬人。近十年報考人數年平均約5.9萬人（排除導遊、領隊人員考試後約2.9萬人），女性平均占55.9%。
及格人數方面，2015年至2020年介於1.0萬人至2.2萬人之間，以2018年最高，2021年起及格人數皆不及萬人，至2024年因導遊、領隊人員考試制度變動影響，總及格人數滑落至3,051人，平均而言，近10年年約1.2萬人及格（倘排除導遊、領隊人員考試年約2.7千人），其中女性占53.2%，男性占46.8%。值得關注的是，普通考試呈現與高等考試不同的及格率狀況，男性平均及格率29.95%，較女性的25.16%高出4.79個百分點（圖3）。
三、考試類別性別結構分析：部分專業領域呈現分化現象
分析2015-2024年各專技考試類別報考人數，可觀察到部分專業領域存在性別差異。
（一）女性參與度較高領域
高等考試以社會工作師、醫事人員等考試為代表，女性報考比率均超過70%，這些領域傳統上被視為「照護型」專業，與女性的社會角色期待相符。2024年社會工作師考試女性報考占79.3%，醫事人員考試占70.8%（主要受護理師考試影響），與2015年比較，兩者之女性占比分別下降2.3個百分點、3.2個百分點。
普通考試以記帳士、專責報關人員為主，記帳士考試2024年女性報考比率73.9%，較2015年76.6%下滑2.7個百分點；專責報關人員考試，女性占比則由2015年59.8%上升至2024年67.3%。
（二）男性參與度較高領域
技師、消防設備人員等領域仍以男性為主，男性報考比率超過70%，而驗船師考試甚至出現報考人員全數為男性的情況，顯示部分「技術導向」的專業仍存在明顯的性別隔離現象。惟若與2015年比較，2024年高等考試消防設備師、普通考試消防設備士之男性占比分別下降7.4個百分點及7.2個百分點，性別結構差異漸趨和緩。
（三）性別比例趨於均衡領域
不動產估價師、建築師及專利師三種高等考試報考皆以男性居多數，且2015年男性比例超過2/3，隨著時序發展，性別差距逐漸縮減，至2024年女性占比均已達到至少1/3的標準。
不動產估價師考試女性報考占比由2015年26.8%大幅提升至2024年42.0%，增幅最為明顯，而建築師、專利師考試亦分別上升7.4個百分點及6.5個百分點，展現性別結構逐步均衡的趨勢（圖4）。
教育端與考試端的性別結構關聯性觀察
為深入理解專技人員考試性別結構的形成機制，透過對照教育端與考試端的數據關聯性，觀察到考試端性別結構與相關學類畢業生性別分布，二者呈現高度相關性，且隨時間推移逐漸朝向均衡發展。
一、護理師：男性參與漸增
護理師考試女性報考占比由2015年93.4%逐步下降至2024年88.3%，十年間下滑5.1個百分點，同期間護理及助產相關學類畢業生，女性占比也由93.0%降至88.4%，兩者變化趨勢高度一致，顯示教育端性別結構的改變正逐步影響考試端。
二、土木工程技師：女性參與漸增
土木工程技師考試女性報考占比由2015年11.6%提升至2024年16.5%，十年間上升4.9個百分點，雖然仍屬男性主導領域，但女性占比上升的趨勢明顯。對照大專校院土木工程學類畢業生統計，女性占比同期間由22.3%升至22.7%，十年平均占比約22%。女性在考試端的性別占比雖低於教育端，但呈現同向變化趨勢，顯示教育端的性別結構鬆動將持續帶動考試端的變化。
三、律師：邁向性別平衡
律師考試女性報考占比由2015年43.3%穩步上升至2024年46.9%，兩性差距由13.5個百分點縮小至6.3個百分點，逐漸接近性別平衡。對照法律學類畢業生，同期間女性占比由54.6%升至55.0%，十年平均占比約54%，女性報考占比相對較低，可能反映職業選擇上的其他考量因素，惟考試端與教育端差距已漸趨縮小。
四、會計師：女性優勢穩定
會計師考試維持相對穩定的性別結構，女性報考占比由2015年61.2%降至2024年60.0%，十年來在59%至62%間波動，變動幅度有限。會計及稅務相關學類畢業生女性占比同期間由70.3%降至67.3%，十年平均約69%，二者之性別分布呈現相當的一致性（圖5）。
本文透過分析十年期間專技人員考試統計資料，呈現了性別參與狀況的基本樣態與變化趨勢。統計數據顯示，雖然不同專業領域仍存在性別分布差異，但整體趨勢正朝向更加均衡的方向發展。
從專技人員考試統計資料的變化，可以發現越來越多女性進入傳統男性主導的專業領域，同時也有更多男性投入傳統女性主導的領域；此舉也體現了我國在性別平等教育上的成果，未來專業人力資源將更加均衡多元，有助於提升整體社會的創新能力與競爭力。
