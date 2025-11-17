從統一獅變西武獅！林安可旅外挑戰日職 轉隊費可能金額曝光
去年在12強棒球賽為台灣打下冠軍的職棒球星林安可，今年球季結束後提出申請旅外入札制度，其所屬的統一7-ELEVEN獅球團今（17日）下午正式公告，即日起將由日本職棒埼玉西武獅球團與林安可經紀公司開始進行入札、合約洽談，議約期將於1個月內完成各項程序。統一球團並未公布轉隊費金額，不過據傳和去年加盟北海道日本火腿鬥士的古林睿煬相近，約100萬美元。
昔獲統一獅第1指名 林安可生涯百轟火力凶猛
現年28歲的林安可為台灣、阿根廷混血，曾以投打二刀流出賽，後專職打者守外野。統一獅球團稍早正式發出公告，「林安可旅外入札由埼玉西武獅球隊取得議約權」。
球團回憶，林安可在2019年中華職棒季中選秀會以第1指名加入統一獅，開啟職棒生涯。2019至2025年，經歷7個球季，生涯累積打擊率2成87，全壘打112支，安打586支，打點399分，盜壘41次，長打率5成08。2020年賽季展現優秀成績，榮獲新人王、全壘打王、打點王，而2020、2021年連續2年拿下中華職棒最佳十人外野手獎項，攻擊火力凶猛成為獅隊重要指標打者。
林安可展開旅外之路 統一盼讓「雙獅」合作更有意義
球團指出，今年11月3日林安可符合年資取得旅外資格，這是繼王柏融、陳韻文、曾峻岳、古林睿煬、徐若熙等人後，提出申請旅外入札制度的球員。今為日職球隊申請議約權截止日，即日起將由埼玉西武獅球團與林安可經紀公司開始進行入札、合約洽談，議約期將於1個月內完成各項程序。
獅隊總經理蘇泰安表示，感謝埼玉西武獅對林安可的肯定，對於林安可提出旅外入札權益，球隊樂觀其成，期待林安可在日職也能打出亮眼成績，證明台灣棒球的價值與實力，這也是獅隊的榮耀。
對於西武獅和林安可經紀公司展開加盟議約，蘇泰安相信西武獅也會給予符合林安可身價的合約，讓林安可能在日職繳出亮眼成績，成為台灣之光。他也提到，明年也是「台日雙獅」合作第11年，期待林安可的加盟也讓雙獅活動意義更加值得期待。
儘管統一球團暫未公布林安可的轉隊費用，但據媒體報導，應和去年古林睿煬差不多，約100萬美元（約新台幣3,100萬元）；若年薪可達100萬美元以上、以3年合約推算，薪資加轉隊費可能將來到400萬美元左右。
