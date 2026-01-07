從絲竹之聲到文化對話 北京民族樂團二度來臺，《和韻新語》奏出兩岸交流的當代語彙

圖：《和韻新語》音樂會登場。(圖/主辦單位提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

用充滿藝術魅力的國樂演出，共慶新年的希望與美好！絲竹未鳴，文化的對話卻已悄然展開。去年大受好評的《和韻新語——北京民族樂團新年音樂會》，在歲序更迭之際再次來到臺灣，這不僅是一場音樂演出，更是一場關於「如何在當代重新理解傳統」的文化實踐。

這是北京民族樂團第二次來臺。相較首次來臺時以「驚豔」形容的初相逢，此行更像是一場經過時間沉澱後的再相會。成立於2015年的北京民族樂團，近年在民族管弦樂創作與跨界改編上成果豐碩，大型作品《中軸》、《大運河》屢獲藝文界肯定，並於2025年斬獲中國大陸音樂最高獎項——金鐘獎，被視為新世代民族音樂創作的重要代表。

廣告 廣告

圖：高雄佛光山佛陀紀念館大覺堂演出。(圖/主辦單位提供)

此次《和韻新語》音樂會，以「聆聽傳統」、「中西合璧」、「跨界融合」三大篇章構成，從《步步高》、《彩雲追月》等經典曲目出發，回望民族音樂的歷史紋理；再透過《花兒為什麼這樣紅》、《查爾達斯舞曲》等作品，讓二胡、高胡、揚琴與西方弦樂展開音色對話；最後則以《滾滾紅塵》、《世間始終你好》等跨界改編，讓民族樂器走進當代生活記憶。

「我們不是要讓觀眾『聽懂』技巧，而是『聽見』情感。」北京民族樂團如此形容此次節目設計的核心。從編制到選曲，處處可見樂團試圖在傳統結構中注入當代敘事語彙的企圖心，讓民族音樂不再只是被保存的文化標本，而是持續生成的藝術形式。

圖：北京民族樂團二度來臺。(圖/主辦單位提供)

對此，主辦單位之一的中華八方文化交流協會理事長丁兆蓓在專訪中指出，這正是協會長期推動兩岸文化交流的重要理念。她表示：「文化交流的重點不在於展示誰比較高明，而是讓彼此看見、溝通——原來我們面對傳統、面對創新時，有著相似的思考，也各自走出不同的路徑。」丁兆蓓進一步說明，音樂是一種高度非語言的交流形式，能夠跨越世代差異，直指人心。「當臺灣觀眾坐在音樂廳裡，聽見這些旋律，其實也是在重新思考『文化可以怎麼被延續』」

值得一提的是，本場音樂會免費索票入場，以吸引更多非典型藝文觀眾走進音樂廳。丁兆蓓認為，文化不應只屬於少數人，而應成為日常生活的一部分。「只要願意坐下來聽，音樂自然會引領人心進入美好的境界。」「我們在創造一個坐下來聆聽的自由空間。」

圖：公益演出，免費索票。(圖/主辦單位提供)

在絲竹之間，兩岸不只是被連結，而是被重新傾聽。

「和韻新語～2026北京民族樂團新年音樂會」， 演出時間：第一場 2026年1月10日（六） 下午14:00，第二場 2026年1月11日 （日） 上午10:00，演出地點：高雄佛光山佛陀紀念館 大覺堂。 票券領取：第一場：演出當天13:00前至佛光山佛陀紀念館禮敬大廳服務台領取，第二場：演出當天09:00至9:30至佛光山佛陀紀念館禮敬大廳服務台領取，公益演出，免費索票（每人限索兩張，索完為止）

索票須知：該場音樂會採「預約索票」方式，完成預約登記者，將於活動確認後依序以email通知取票資訊；如有相關異動，將另行公告。

索票開放預約登記：https://reurl.cc/vKAgZN