從經營企業到實踐公益：黃喜三與陳阿桃如何用「創業精神」翻轉人生價值

(靜思書軒營運長蔡青兒、資深志工陳阿桃及黃喜三、時報文化出版董事長趙政岷，講座中共同分享。）



2026台北國際書展進入第三天，慈濟傳播人文志業基金會於現場舉辦《行願一甲子》新書分享會。由時報文化出版董事長趙政岷主持，與靜思書軒營運長蔡青兒、資深志工陳阿桃及黃喜三對談，透過出版人與第一線志工的視角，帶領讀者走進證嚴上人與慈濟人耕耘一甲子的感人故事,。

(時報文化出版董事長趙政岷分)享與證嚴上人的幽默對話

趙政岷：出版人的環保之路，與證嚴上人的幽默對話

主持人趙政岷分享，他的父親曾是運送木材的火車司機，而自己從事出版業每年賣出百萬本書，感念「砍了很多樹」而投入環保回收工作，以此彌補對自然的消耗。他常在建國花市參與夜間回收，笑稱環保志工都是實踐「企業家精神」，將回收物視為寶貴資源而非垃圾。



(《行願一甲子》新書分享會）



趙政岷也分享了一段溫馨插曲，曾因擔心證嚴上人行程太滿，半開玩笑提醒「您這樣違反勞基法，要多休息。」沒想到上人展現幽默智慧，輕聲回答：「噓！不要告訴別人。」 讓他深刻感受到證嚴上人應對弟子關懷時，舉重若輕的幽默與人格魅力。

(資深志工陳阿桃分享環保志工走入人群的事跡)

陳阿桃：從洗頭到募百萬，照妖鏡下的省思

被譽為慈濟「網紅」的陳阿桃，分享上人曾叮嚀她「你要當海綿會吸水，不要當牙籤兩頭尖，傷人又傷己。」 這句話讓她收斂脾氣，並投入環保三十五年。更在校園推廣環保杯，苦口婆心分析學生喝飲料產生垃圾折損福報，帶動年輕一代實踐環保。







曾有一位年輕鄰居因為生意結束，將好幾箱玻璃花瓶和器皿送給陳阿桃，建議她拿去義賣，許多人受到感召，紛紛將家中的閒置物品委託她義賣，原本只預計辦幾天，沒想到因為反應熱烈，最後竟然持續了將近 300 天。義賣現場甚至還有鄰居送來觀世音菩薩像，最終讓她募得百萬元善款◦義賣所得後來用於購買BNT疫苗、援助烏克蘭等善舉，並在交流過程中募到了許多慈濟會員。







(廈門臺商志工黃喜三分享從捐錢到發心立願付諸行動)

黃喜三：廈門臺商的轉變，從捐錢到「慧命成長」

廈門臺商黃喜三回憶，當年事業繁忙的他本想捐錢了事，證嚴上人卻直言「我不要你的錢，我要你慧命成長。」 這句話讓他親身投入賑災，看見寒冬中災民全家抱在一起取暖的苦難，進而發心在廈門推動「取之當地，用之當地」，帶領更多臺商加入志工行列。引言人蔡青兒則從觀察者的角度補充，她對黃喜三的精進印象深刻。她提到黃喜三非常勤讀證嚴上人著作《解惑》「隨時信手年來都可以跟你分享書裡頭的內容」。







(靜思書軒營運長蔡青兒分享從醫院志工到走入慈濟)

蔡青兒：無常人生中的精進與祝福

蔡青兒營運長分享，早年的醫院志工經驗讓她見證生命無常，深刻領悟上人所說「行孝與行善不能等」。去年她經歷哥哥病逝，更能以平常心與祝福面對生命的「成住壞空」，並希望透過這本新書，將跨越六十年的大愛傳遞出去。







(2026台北國際書展慈濟人文展區《行願一甲子》講座)



分享會最後，趙政岷引用書中文字總結，六十年在歷史長河中雖短，但每位參與者都是開路人。如上人所叮嚀「真正愛師父就要入心，想要度眾生就要與眾生結善緣。」 這場講座不僅是慈濟一甲子的紀錄，更是未來持續行善的集結號。



