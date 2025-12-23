從綠色行動到永續教育 新北自強國小榮獲兩項佳績

自強國小台日交流活動

新北市自強國小以深耕永續教育著稱，今年再傳佳績，不僅榮獲新北市「低碳校園金熊獎」最高榮譽，更同步獲頒新北市「總務有功學校」兩項殊榮，展現學校在節能減碳、校園管理與環境教育上長年累積的亮眼成果。

新北市自強國小校長張明賢表示，學校秉持「培養主動思考，積極共學，創新行動」的教育理念，致力於營造安全、友善、創新與多元的學習環境，從綠色行動到永續教育，透過品德教育短劇、綠能課程及綠美化行動，孩子們在生活中實踐永續態度，讓環保不只是學習，更成為生活習慣。

另外，學校以「愛地球、從生活做起」為核心理念，將低碳行動融入課程與日常校園經營，包括AI能源監測系統、進行透水鋪面、生態池、綠牆降溫、太陽能板、雨水回收設備，以及幸福農場的永續教育實作，打造會呼吸的綠色校園。

自強國小表示，未來將持續推動「AI、品德、永續」三軸並行的願景，打造兼具智慧科技與人文關懷的學習環境，讓孩子在成長過程中，自然培養出守護地球的實際行動力。