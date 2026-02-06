從維吉尼亞海岸到台北舞台 美國爵士團空降信義區開唱

樂團 Butcher Brown 28日將首登Billboard Live TAIPEI。（Billboard Live TAIPEI提供）

樂團 Butcher Brown 來自美國維吉尼亞州里奇蒙（Richmond），是一支融合爵士靈魂的五人編制樂團。近日受邀台北信義區最具質感的表演場地 Billboard Live TAIPEI，將於 2 月 28 日 來台演出，為台灣樂迷帶來一場橫跨文化與節奏的現場演出。

里奇蒙位於紐約西南方，車程約五小時，是一座步調相對緩慢的小城市。少了紐約的喧囂，卻多了人與人之間的緊密連結，這樣的城市氣質，也成為滋養 Butcher Brown 音樂誕生的重要土壤。2025 年 3 月，Butcher Brown 發行全新專輯《Letters From The Atlantic》，以更內斂、流動且富有層次的聲音，透過音樂展開一段橫跨地域與記憶的旅程。

專輯靈感從維吉尼亞海岸出發，一路穿越紐約東岸，南行至佛羅里達，接著橫渡大西洋，延伸至歐洲的城市與街景。作品保有爵士的即興精神，同時揉合 Hip-Hop 的節奏感，是他們最具標誌性的音樂語彙，也自然融合 Funk、R＆B、Soul、Bossa Nova、House 等元素，在成員彼此的即興對話中，形塑出專屬於 Butcher Brown 的律動美學，他們將自己的音樂風格定義為「Solar Music」。他們在演奏時展現出收放自如的隨意，既帶有底蘊深厚的老靈魂氣息，也同時流露出備街頭嘻哈的時尚感。

樂團 Butcher Brown 28日將首登Billboard Live TAIPEI進行演出。（Billboard Live TAIPEI提供）

Butcher Brown曾登上NPR（美國國家公共廣播電台）主辦的指誌性音樂企劃Tiny Desk Concert。演出中，他們開場以一首〈No Way Around It〉迅速抓住觀眾目光，輕鬆卻充滿能量的現場氛圍，如同一場夏日午後派對。團員們的樂器音色相互交融，展現了高度默契，相較於炫技式演奏，他們更注重彼此之間隨性的音樂互動及對話，創造出溫暖而熱烈的現場律動。

本次來台演出成員包括鼓手 Corey Fonville、貝斯手 Andrew Randazzo、小號／薩克斯風／MC Marcus “Tennishu” Tenney，以及吉他手 Morgan Burrs。此外，本次演出將由活躍於個人 Organ Trio 的鍵盤手 Sam Fribush 加入，取代原成員 DJ Harrison 上台演出。這組堅強陣容橫跨三分之一個地球、長征約 1 萬 2700 公里，透過現場演奏，將這張寫給世界的音樂情書，親手送到台北。

