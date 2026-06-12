從網友變神隊友！持修大膽跨國追愛「搭訕」成功

「創作才子」持修主導新單曲組成〈Blue〉。（環球音樂提供）

「創作才子」持修與「日本都會R＆B 靈魂指標」SIRUP、國際知名的「吉他鬼才」Ichika Nito，三人合作推出新歌〈Blue〉。提到合作原點，來自於持修一次鼓起勇氣的向「網友」SIRUP提起合作的追夢過程。

最初持修和 SIRUP 原本只在網路上兩人互相欣賞著，直到SIRUP來到台北，兩人相約私下聚餐，才正式聊起了合作的可能。雖然中間因為彼此行程太忙一度擱置，但當持修再次找上老搭檔製作人關惠中時，靈感又重新亮了起來。持修非常欣賞Jimmy對音樂的獨特品味，「如果能把Jimmy的製作風格，和SIRUP的音樂色彩揉在一起，感覺一定超酷。」這個念頭不僅讓這個計畫重新啟動。

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「日本都會R＆B 靈魂指標」SIRUP。（環球音樂提供）

而更豐富這首單曲的夢幻拼圖，則是來自另一個浪漫的巧合。2025年11月，「吉他鬼才」Ichika Nito來台演出並邀請持修擔任嘉賓。憑著對音樂的執著與熱血，持修鼓起勇氣在後台向Ichika提出合作邀約；沒想到Ichika爽快地一口答應。於是組成夢幻之作〈Blue〉，歌曲12日正式上架，持修與SIRUP在歌聲中扮演兩種截然不同的受傷靈魂。持修主要負責的英文段落，直白且充滿破碎感，一句「cut my heart to a thousand pieces」，他用極具爆發力又空靈的招牌嗓音，唱出那種被凌遲的痛苦；而當 SIRUP的日文段落接手時，充滿律動感的R＆B嗓音，瞬間改變了歌曲的氣氛。

國際知名的「吉他鬼才」Ichika Nito。（環球音樂提供）

〈Blue〉單曲封面由持修親自操刀擔任設計師，展現極具衝擊的視覺美學；封面中心是一顆心臟，持修拿掉了傳統溫暖圓潤的形狀，改用銳利的幾何方塊來拼湊，呼應歌詞中那顆被切成千片後，既脆弱又不穩定的受傷內心。而展開亞洲巡演的SIRUP，台北場將於6月27日在 Legacy Taipei開唱，也特別邀請了持修擔任嘉賓，夢幻音樂組合令樂迷們非常期待。

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