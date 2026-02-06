從網站、藝文中心到移民金卡！美國「川普冠名潮」又有新目標，拿5千億經費威脅杜勒斯機場改名

隨著美國總統川普（Donald Trump）重返白宮之後，無論是新的移民金卡、投資帳戶、醫藥平台、軍艦稱呼，甚至是藝文中心名稱，幾乎都逃脫不了「被冠名」的命運，如今就連地方上交通樞紐的機場和車站，也開始被白宮盯上，成為新一批川普系列產物。

根據NBC報導，代表紐約州的民主黨聯邦參議員、同時也是參議院撥款委員會成員的陸天娜（Kirsten Gillibrand）發表聲明，點名並抨擊白宮相關提議，簡直是「荒謬至極」。

讓陸天娜如此憤怒的提議，是白宮向國會與紐約州施壓，要求他們變更杜勒斯國際機場（Dulles International Airport）與紐約賓州車站（Penn Station）的名稱，改以總統川普之名取代，否則聯邦將考慮凍結、連結紐約與紐澤西的哈德遜河（Hudson River）地下鐵路隧道工程經費。

「這些命名權不應成為任何談判一部分，紐約人民的尊嚴更不可能拿來交換。當紐約民眾，已經因川普關稅政策，承受高昂生活成本之際，總統卻將個人自戀、置於數千個優質工作之上，以及哈德遜河隧道計畫所能帶來的龐大經濟效益之上。」

假使興建資金未能即時到位，這項預期耗資161億美元（約新台幣5099億元）的巨大工程將被迫停工，並引發大規模裁員。

美國民主黨紐約州參議員陸天娜，宣布退出總統初選。（AP）

打從回歸白宮以來，川普多次試圖將自己的名字，加諸在公共地標與政策計畫之上：

支付500萬美元、取得永久居留權計畫：「川普金卡」（Trump Gold Cards）

提供價格較低的處方藥平台：「TrumpRX」網站

甘迺迪表演中心（Kennedy Center）：改為川普-甘迺迪表演藝術中心-

「美國和平研究院」（U.S. Institute of Peace）：在裁撤前也被冠名

美國商務部長盧特尼克介紹「川普金卡」的計畫。（美聯社）

不過，雖然紐約州反彈，可同一時間在川普的居住地佛州，州議會卻有議員主動提案，建議將海湖莊園（Mar-a-Lago）所在地的棕櫚灘國際機場（Palm Beach International Airport），改變成「川普國際機場」（Donald J. Trump International Airport）。

作為華盛頓特區交通樞紐的杜勒斯國際機場，其命名是為了紀念已故國務卿約翰杜勒斯（John Foster Dulles），不過雖然由華府機場管理局負責，可其實質所在地點位於維吉尼亞州境內。1962年完工啟用至今，占地面積47.9平方公里，每年旅客超過2300萬人次，與全球125個機場有航線往來。

