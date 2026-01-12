從練習生被拒到全球狂熱！《Kpop獵魔女團》抱回金球獎「最佳動畫長片」與「最佳原創歌曲」

Netflix 現象級動畫《Kpop獵魔女團》在第83屆金球獎大放異彩，不僅奪下最佳動畫長片，主題曲Golden更擊敗強敵《阿凡達》與《女巫前傳》奪得最佳原創歌曲。原唱EJAE淚灑舞台，道出曾做過10年練習生卻出道夢碎的往事，她更將獎項獻給「每一位曾經被拒絕的人」，因為「拒絕不是終點，而是轉向，發光永不嫌晚」。

第83屆金球獎頒獎典禮11日晚間（台灣時間12日）在洛杉磯盛大舉行，Netflix的原創動畫電影《Kpop獵魔女團》（KPop Demon Hunters）以黑馬之姿，一舉囊括「最佳動畫長片」與「最佳原創歌曲」兩項大獎，成為當晚最耀眼的贏家之一。

廣告 廣告

這不僅是一部動畫電影的勝利，更被視為流行文化與亞裔敘事在主流影壇的一次重要突圍。從導演對女性角色的重新定義，到詞曲創作者EJAE（Kim Eun-jae）那段關於「失敗與重生」的動人感言，這部電影在歡樂的K-pop節奏背後，蘊藏當代年輕人最需要的療癒力量。

2026年1月11日，比佛利希爾頓酒店舉行第83屆金球獎頒獎典禮，Audrey Nuna、EJAE和Rei Ami（左起）憑藉〈Golden〉獲得最佳原創歌曲獎。（美聯社）

不僅是偶像：重新定義「女團」的真實面貌

《Kpop獵魔女團》的故事設定充滿了時下流行的「混搭」美學：地表最強的女子天團「Huntr/x」（由Rumi、Mira和Zoey組成），表面上是在體育館接受萬人歡呼的偶像，私底下卻是穿梭於人魔兩界「Honmoon」（一個靈魂能量屏障）的獵魔人。她們要對抗的，竟是由惡魔組成的敵對男團。

這部電影之所以能打敗眾多對手拿下最佳動畫長片，並非僅靠華麗的戰鬥場面或洗腦的旋律。導演瑪姬·康（Maggie Kang）在領獎時道出了創作核心：「透過這部電影，我們真的想呈現女性真實的樣貌——我們認識的女性。她們不僅強大、無畏，同時也可以很蠢、很古怪、對食物充滿渴望，甚至偶爾有點『thirsty』。」

這種將「完美偶像」拉下神壇，還原為「真實人類」的敘事角度，精準擊中了全球Z世代與Alpha世代的觀眾。共同導演克里斯·阿佩漢斯（Chris Appelhans）則將這座獎項定義為「一封寫給音樂的情書」，他在致詞時感性表示：「音樂擁有連結我們的力量，讓我們看見共享的人性，這正是當今世界最需要的。」

淚灑金球獎：EJAE的十年逆襲劇本

當晚的高潮出現在最佳原創歌曲的頒獎時刻。電影主題曲〈Golden〉擊敗了麥莉·希拉（Miley Cyrus）為《阿凡達：火與灰》（Avatar: Fire and Ash）演唱的歌曲，以及史蒂芬·施瓦茨（Stephen Schwartz）為《女巫前傳》（Wicked: For Good）創作的兩首強勢單曲，奪下大獎。

上台領獎的詞曲創作團隊中，曾在片中為主角Rumi配唱、並參與詞曲創作的韓裔歌手EJAE成為全場焦點。這位如今站在金球獎舞台上的音樂人，曾經是被K-pop殘酷淘汰機制刷下來的「失敗者」。

EJAE強忍淚水，聲音顫抖地回憶道：「當我還是個小女孩時，為了實現成為K-pop偶像的夢想，我不知疲倦地努力了10年。但最後我被拒絕了，那是巨大的失望，讓我覺得是自己的聲音不夠好。」那段灰暗的日子，是創作與音樂支撐著她走過低谷。EJAE更將手中的獎盃高高舉起，獻給所有曾經歷過低潮的人。

數據會說話：現象級的流量怪物

《Kpop獵魔女團》的成功並非偶然，早在金球獎之前，它就已經是統治串流平台的霸主。自2025年6月上線以來，該片在兩個月內就成為Netflix史上觀看次數最高的原創電影，截至2025年12月，全球觀看次數已突破5億大關。

《Kpop獵魔女團》在音樂方面的成績更是驚人，主題曲〈Golden〉在電影上線數週後，便強勢登頂美國告示牌百大單曲榜（Billboard Hot 100）冠軍，另一首插曲〈Your Idol〉也衝進前八名。這種「影音雙霸榜」的現象，讓人聯想到過去迪士尼《冰雪奇緣》時期的盛況，只是這次的主角換成帶有濃厚亞裔色彩的K-pop女團。

更多風傳媒報導

